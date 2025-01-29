Оккупанты шантажируют пенсионеров на ВОТ, заставляя получать паспорта РФ, - ЦНС

Российские оккупационные власти с начала 2025 года полностью прекратили выплаты пенсий жителям ВОТ, которые не получили паспорт РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, этот финансовый шантаж является частью стратегии Кремля, направленной на изменение демографической ситуации на ВОТ и представление украинцев как "граждан России". Кроме того, через паспортизацию оккупанты получают доступ к персональным данным, что помогает им устанавливать более жесткий контроль и преследовать тех, кто оказывает сопротивление.

Напомним, российские оккупанты продолжают использовать репрессивные методы для установления полного контроля над местным населением ВОТ востока Украины.

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