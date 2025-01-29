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Оккупанты шантажируют пенсионеров на ВОТ, заставляя получать паспорта РФ, - ЦНС

паспорт,рф

Российские оккупационные власти с начала 2025 года полностью прекратили выплаты пенсий жителям ВОТ, которые не получили паспорт РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, этот финансовый шантаж является частью стратегии Кремля, направленной на изменение демографической ситуации на ВОТ и представление украинцев как "граждан России". Кроме того, через паспортизацию оккупанты получают доступ к персональным данным, что помогает им устанавливать более жесткий контроль и преследовать тех, кто оказывает сопротивление.

Напомним, российские оккупанты продолжают использовать репрессивные методы для установления полного контроля над местным населением ВОТ востока Украины.

Также смотрите: Оккупанты депортируют украинцев в Крым и Россию, маскируя преступления под "гуманитарную помощь", - ЦНС

Автор: 

гражданство (1316) оккупация (10188) пенсионеры (838) Центр национального сопротивления (576)


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А в нас примусом усіх заганяють у гівняну «Дію». Яке їхало, таке здибало.
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29.01.2025 15:59 Ответить
Живи без "Дии" нет случаев в жизни где без "Дии" Люди без ИНН живут. На крайняк, отстой очередь в 6-й кабинет и получи бронь на бумажке
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29.01.2025 16:38 Ответить
А постанова 1 КМУ від 3 січня - це не примус їхати на ТОТ?
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29.01.2025 16:05 Ответить
А чому на фото молдовський паспорт? Мабуть помилились редактори.
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29.01.2025 16:19 Ответить
100500+++
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29.01.2025 16:33 Ответить
Не знаю, я теж пенсіонер, але мабуть якщо б виникла загроза окупації, то підпалив би власну квартиру (напевно, разом з багатоквартирним будинком) та пішов би проситися в якусь з частин ЗСУ, щоб вбити принаймні кількох москалів, які спаплюжили моє життя.
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29.01.2025 17:15 Ответить
Слава!
Та проблема , що більшість пенсіонерів навіть не працездатні на повну, не кажучи вже "боєздатні" щоб бігати по посадкам .
П.с. пафосні слова в реальності не діють - спитайте тих хто втратив все на окупованих територіях ( і немає куди повертатись) .
Там, на ТОТ пенсіонери живуть а не виживають, якщо це далеко від лінії фронта. Ще й гуманітарку дають. А куди їхати старим на "підконтрольну"?
Поневірятися???
Тікати треба саме тим, кого можуть запідозрити в нелояльності. В першу чергу родичі АТОшників та діючих військових.
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29.01.2025 17:24 Ответить
Справа в тому, що ворог теж не сподівається на опір від пенсіонерів. Тож їм не обов'язково бігати по посадкам, який-небудь полоній у водогін матиме набагато потужніший ефект. То чому б ССО не використовувати цю обставину?
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02.02.2025 16:16 Ответить
 
 