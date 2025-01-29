РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4641 посетитель онлайн
Новости
10 277 6

Бойцы ССО ворвались на позицию армии РФ, ликвидировали четырех оккупантов и уничтожили блиндаж. ВИДЕО

Операторы 3-го полка Сил специальных операций ВС Украины обнаружили, по меньшей мере, четырех российских оккупантов, которые заняли блиндаж на бывшей позиции Сил обороны на одном из самых горячих оперативных направлений российско-украинской войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно как группа ССО ворвалась на позицию на бронеавтомобиле Humvee, взяла выход из блиндажа под огневой контроль и забросили внутрь 13 килограммов взрывчатки.

"Мощный взрыв оставил на месте вражеского блиндажа только воронку и остатки российских оккупантов. После успешно проведенной операции группа 3-го полка ССО отошла в безопасное место без потерь", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также: ССО зачистили вражеские позиции на Курщине: уничтожена группа оккупантов, захвачены трофеи и важные документы. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия РФ (19613) уничтожение (7183) ССО (532) 3 полк спецназа (24) бой (180)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хорошо!!!
показать весь комментарий
29.01.2025 16:00 Ответить
ССО - найкращі, але їх не бачимо "в лице"!!!
показать весь комментарий
29.01.2025 16:02 Ответить
Гарем гюндяевского патриархата застали зненацька
показать весь комментарий
29.01.2025 16:05 Ответить
Дякуємо Захисникам України!

Добре, що відійшли Українці, бо там такий сморід від рашистів, як з вигрібної ями!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
показать весь комментарий
29.01.2025 16:57 Ответить
Хлопці Герої ,
щира подяка Вам за дуже гарну роботу 👍🏼👍🏼❤️❤️🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
29.01.2025 18:06 Ответить
головне ефективність
13 кг та з напалмом як я бачу...
жарте свинособак як на грилі
показать весь комментарий
30.01.2025 04:39 Ответить
 
 