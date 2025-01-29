Бойцы ССО ворвались на позицию армии РФ, ликвидировали четырех оккупантов и уничтожили блиндаж. ВИДЕО

Операторы 3-го полка Сил специальных операций ВС Украины обнаружили, по меньшей мере, четырех российских оккупантов, которые заняли блиндаж на бывшей позиции Сил обороны на одном из самых горячих оперативных направлений российско-украинской войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно как группа ССО ворвалась на позицию на бронеавтомобиле Humvee, взяла выход из блиндажа под огневой контроль и забросили внутрь 13 килограммов взрывчатки.

"Мощный взрыв оставил на месте вражеского блиндажа только воронку и остатки российских оккупантов. После успешно проведенной операции группа 3-го полка ССО отошла в безопасное место без потерь", - отмечается в комментарии к видео.

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