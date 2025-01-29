Бойцы ССО ворвались на позицию армии РФ, ликвидировали четырех оккупантов и уничтожили блиндаж. ВИДЕО
Операторы 3-го полка Сил специальных операций ВС Украины обнаружили, по меньшей мере, четырех российских оккупантов, которые заняли блиндаж на бывшей позиции Сил обороны на одном из самых горячих оперативных направлений российско-украинской войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно как группа ССО ворвалась на позицию на бронеавтомобиле Humvee, взяла выход из блиндажа под огневой контроль и забросили внутрь 13 килограммов взрывчатки.
"Мощный взрыв оставил на месте вражеского блиндажа только воронку и остатки российских оккупантов. После успешно проведенной операции группа 3-го полка ССО отошла в безопасное место без потерь", - отмечается в комментарии к видео.
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Добре, що відійшли Українці, бо там такий сморід від рашистів, як з вигрібної ями!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
щира подяка Вам за дуже гарну роботу 👍🏼👍🏼❤️❤️🙏🏼🙏🏼🙏🏼
13 кг та з напалмом як я бачу...
жарте свинособак як на грилі