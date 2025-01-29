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Арестованы "новые" активы российского олигарха Дерипаски на 2,11 млрд грн, - СБУ

Арештовано активи Дерипаски

Суд наложил арест на крупную партию промышленной продукции и сырья, которыми владел подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что речь идет о почти 500 тыс. тонн бокситов и глинозема, который был изготовлен в Украине еще до полномасштабного вторжения РФ. Они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего россиянину. Общая стоимость арестованных активов составляет более 2,11 млрд грн.

Как рассказали в СБУ, эта продукция была главным компонентом для производства алюминия на российских заводах Дерипаски "Русал". Арестованные бокситы и глинозем принадлежали олигарху из рф через подконтрольную коммерческую структуру, зарегистрированную в одной из стран Евросоюза. Именно эта компания выступала формальным заказчиком продукции Николаевского завода для дальнейшего реэкспорта на российские предприятия Дерипаски.

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Сообщается, что в начале 2023 года украинские правоохранители разоблачили сделку и заблокировали отправку этого сырья.

Также в СБУ напомнили, что Дерипаска входит в ближайшее окружение российского диктатора Путина и занимается производством продукции для военно-промышленного комплекса страны-агрессора. В частности, его заводы изготавливают компоненты к баллистическим ракетам "Искандер", боевым дронам и радиолокационным системам.

Ему заочно сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе за финансирование войны России против нашего государства. Кроме того, национализированы все заводы фигуранта, которые размещались в разных регионах Украины.

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Автор: 

Дерипаска Олег (82) СБУ (19994) арест имущества (299)


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дерипiська. що за фамiлiо такой?
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29.01.2025 16:21 Ответить
Це все , що залишилося після повномаштабного вторгнення - чи просто не змогли вивести "в тінь"? СБУ - є СБУ! А де Баканоффффф?
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29.01.2025 16:23 Ответить
у нас є тут спеціалісти?
скажіть, яким боком активи громадянина іншої держави, мають відношення до державної безпеки? чи до контр розвідувальній діяльності?
сбу завжди там, де дуже грошима дзеленчить.
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29.01.2025 16:24 Ответить
раніше вони навіть самогоноварінням займалися....
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29.01.2025 16:31 Ответить
Ти диви - як ''швидко''...
Не пройшло й 11 років війни.
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29.01.2025 16:31 Ответить
А якже листи арахамії, не подіяли?
Голова фракції "Слуга народу" у ВР давид арахамія писав листа про нібито допомогу романа абрамовича в порятунку українців, аби допомогти його захисту через суди скасувати санкції проти російського олігарха.
Про це повідомляє британське видання https://www.thetimes.co.uk/article/roman-abramovich-one-of-uks-top-taxpayers-jgwz3jvqq The Times, яке має в розпорядженні документи позовів юристів Абрамовича проти Європейського Союзу та уряду Сполученого Королівства.

"Завдяки сприянню пана Абрамовича, (українська та російська - ред.) делегації досягли домовленостей щодо організації гуманітарних коридорів, через яких змогли врятувати більше 400 000 людей.

Крім цього, його зусилля з обміну військовополоненими допомогли звільнити з полону кілька сотень людей. Абрамович продовжує бути глибоко залученим у процес перемовин, а також організації гуманітарної допомоги", - йшлося у листі Арахамії.
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29.01.2025 16:33 Ответить
Так цеж вже було
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29.01.2025 17:04 Ответить
А он что, и про Дерипаску ходатайствовал?
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29.01.2025 18:03 Ответить
Так робив все, щоб Миколаївський глиноземний комбінат залишився в дерипаски.
"Арахамія заявив, що Україні невигідно забирати МГЗ у дерипаски: «Не треба було його чіпати, але ура-патріотизм переміг»

Про це він написав у Facebook.
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29.01.2025 18:40 Ответить
 
 