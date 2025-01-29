Арестованы "новые" активы российского олигарха Дерипаски на 2,11 млрд грн, - СБУ

Суд наложил арест на крупную партию промышленной продукции и сырья, которыми владел подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что речь идет о почти 500 тыс. тонн бокситов и глинозема, который был изготовлен в Украине еще до полномасштабного вторжения РФ. Они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего россиянину. Общая стоимость арестованных активов составляет более 2,11 млрд грн.

Как рассказали в СБУ, эта продукция была главным компонентом для производства алюминия на российских заводах Дерипаски "Русал". Арестованные бокситы и глинозем принадлежали олигарху из рф через подконтрольную коммерческую структуру, зарегистрированную в одной из стран Евросоюза. Именно эта компания выступала формальным заказчиком продукции Николаевского завода для дальнейшего реэкспорта на российские предприятия Дерипаски.

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Сообщается, что в начале 2023 года украинские правоохранители разоблачили сделку и заблокировали отправку этого сырья.

Также в СБУ напомнили, что Дерипаска входит в ближайшее окружение российского диктатора Путина и занимается производством продукции для военно-промышленного комплекса страны-агрессора. В частности, его заводы изготавливают компоненты к баллистическим ракетам "Искандер", боевым дронам и радиолокационным системам.

Ему заочно сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе за финансирование войны России против нашего государства. Кроме того, национализированы все заводы фигуранта, которые размещались в разных регионах Украины.

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