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Новости Война
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Спецназовцы ликвидировали 20 оккупантов, одного российского захватчика взяли в плен. ВИДЕО

Воины 3-го полка Сил специальных операций ВС Украины на Запорожском направлении ликвидировали 20 оккупантов и еще одного российского захватчика взяли в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы украинских защитников опубликовано в соцсети.

Также смотрите: Бойцы ССО ворвались на позицию армии РФ, ликвидировали четырех оккупантов и уничтожили блиндаж. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19613) война (1401) ликвидация (3670) плен (2629) Запорожская область (3179) ССО (532)


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Топ комментарии
+15
господи какое ОНО конченное
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29.01.2025 16:40
+14
ачєрєдной лапотний мальчік в трусіках...
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29.01.2025 16:44
+12
Хорошо із тим узьким ссошники попрацювали....
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29.01.2025 16:37
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Хорошо із тим узьким ссошники попрацювали....
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29.01.2025 16:37 Ответить
Це неподобство на обмін піде?
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29.01.2025 16:39 Ответить
Якщо навіть за сотню цих виродків звільнять одного нашого воїна це дуже добра справа.
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29.01.2025 18:04 Ответить
хорошо что ты не причастен к обменам
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29.01.2025 20:24 Ответить
А в чому харашо?
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29.01.2025 21:49 Ответить
господи какое ОНО конченное
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29.01.2025 16:40 Ответить
Там ВСІ таки. І ВСІ хто звідтеля теж ВСІ таки. Окрим тіх хто у РДК, Сіббате і ЛСР.
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29.01.2025 16:47 Ответить
Кумедне звірятко...
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29.01.2025 16:51 Ответить
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29.01.2025 17:24 Ответить
такі кончені самостверджуються та відрізають вуха, фоткаються з нашими. Знищити потвору!
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29.01.2025 18:07 Ответить
Серед таких маса садистів і убивць, котрі розстрілюють полонених і знущаються над мирними мешканцями. Нехай вас не обманює зовнішність - це небезпечний ВОРОГ.
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30.01.2025 10:04 Ответить
Хотів в Украіні прибарахлитися?
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29.01.2025 16:42 Ответить
ачєрєдной лапотний мальчік в трусіках...
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29.01.2025 16:44 Ответить
Якийсь дришь.
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29.01.2025 16:45 Ответить
Зека
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29.01.2025 16:49 Ответить
Дрищ без автомата. Як сказав полковник Самюель Кольт: " Бог створив людей слабких і сильних, а полковник Кольт зрівняв їхні шанси».
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29.01.2025 16:52 Ответить
Лице орка явно не спотворене інтелектом. Везунчик!
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29.01.2025 16:48 Ответить
Типова істота-убивця з московії, орк рашист!
Можливо, позашлюбний син, когось з кремлівських, отих мізуліна-кабаєва ?
Смерть рашистам!
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29.01.2025 16:52 Ответить
Мальчік в трусіках
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29.01.2025 16:57 Ответить
Наберіть у Гуглі - "біосміття" і він буде посилатися на це відео ...
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29.01.2025 17:16 Ответить
Глаз на левой руке наколот.Массон штоле? На ягодицах глаз нету?
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29.01.2025 17:22 Ответить
він тягне на опущеного
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30.01.2025 08:42 Ответить
В очах - я вас всех хохли буду резать. Це ідейна гнида. Я б не пошкодував один патрон - всеодно потім прийде і буде вбивати.
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29.01.2025 18:40 Ответить
Піар стерненка ? Курво , хлопці на фронті ризикують кожну хвилину , гинуть , а воно піариться , стиду не має.
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29.01.2025 19:41 Ответить
покажи результат своєї роботи чи допомоги, негіднику
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29.01.2025 22:49 Ответить
о, троляки!
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30.01.2025 08:41 Ответить
питух, похоже
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30.01.2025 19:26 Ответить
 
 