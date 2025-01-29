Спецназовцы ликвидировали 20 оккупантов, одного российского захватчика взяли в плен. ВИДЕО
Воины 3-го полка Сил специальных операций ВС Украины на Запорожском направлении ликвидировали 20 оккупантов и еще одного российского захватчика взяли в плен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы украинских защитников опубликовано в соцсети.
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Можливо, позашлюбний син, когось з кремлівських, отих мізуліна-кабаєва ?
Смерть рашистам!