РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4641 посетитель онлайн
Новости
899 6

Рютте провел первый разговор с новым главой Пентагона Хегсетом: Мы должны оставаться сильными

Марк Рютте та Піт Гегсет провели першу розмову

Генсек НАТО Марк Рютте провел первый разговор с новым главой Пентагона Питом Хегсетом.

Об этом глава Альянса сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Замечательный первый звонок с Питом Хегсетом! Чтобы сдерживать и защищаться, мы должны оставаться сильными, объединенными и готовыми - и именно это НАТО делает каждый день. С нетерпением жду сотрудничества с вами для дальнейшего увеличения расходов на оборону и оборонного производства для крепкого альянса", - отметил Рютте.

В конце января 2025 года Сенат США утвердил Хегсета на должность главы Пентагона

Читайте на "Цензор.НЕТ": США приостановили заключение всех оборонных контрактов, - Bloomberg

Марк Рютте та Піт Гегсет провели першу розмову

Автор: 

НАТО (10054) Пентагон (1467) Рютте Марк (377) Пит Хегсет (67)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужність і НЕЗЛАМНість, видно в очах глави Пентагону?
Зеленський, без єрмака, не хоче йому в очі зазирнути?
показать весь комментарий
29.01.2025 17:00 Ответить
Залишатися....? А ви що, колись їми були?!
показать весь комментарий
29.01.2025 17:17 Ответить
У Конгресі США висунули законопроєкт про розміщення обличчя Дональда Трампа на горі Рашмор.
Генсек НАТО Марк Рютте думає як і іншим при-еднатися....
показать весь комментарий
29.01.2025 17:19 Ответить
А шоб двічі не вставати, то нехай ще Америку перейменують на Трампляндію.
Які ж вони дуполизи ці конгресмени. Пздц.
показать весь комментарий
29.01.2025 17:49 Ответить
Да все Правильно : США должна остатся Главным ....ПОЛИЦЕЙСКИМ ...на " мировом перекрестке.... ибо все начнуть незамечать цвет светофора ! ! ! .
показать весь комментарий
30.01.2025 06:14 Ответить
Yes, everything is correct: the USA must remain the Chief... POLICEMAN... at the "world crossroads... because everyone will start not noticing the color of the traffic light! ! ! .! (EN )
показать весь комментарий
30.01.2025 06:15 Ответить
 
 