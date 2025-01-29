Рютте провел первый разговор с новым главой Пентагона Хегсетом: Мы должны оставаться сильными
Генсек НАТО Марк Рютте провел первый разговор с новым главой Пентагона Питом Хегсетом.
Об этом глава Альянса сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Замечательный первый звонок с Питом Хегсетом! Чтобы сдерживать и защищаться, мы должны оставаться сильными, объединенными и готовыми - и именно это НАТО делает каждый день. С нетерпением жду сотрудничества с вами для дальнейшего увеличения расходов на оборону и оборонного производства для крепкого альянса", - отметил Рютте.
В конце января 2025 года Сенат США утвердил Хегсета на должность главы Пентагона
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Зеленський, без єрмака, не хоче йому в очі зазирнути?
Генсек НАТО Марк Рютте думає як і іншим при-еднатися....
Які ж вони дуполизи ці конгресмени. Пздц.