Все дети из Константиновки уже эвакуированы, - ОВА

Из города Константиновка Донецкой области эвакуировали всех детей. Еще 20 несовершеннолетних эвакуировали из Комарской и Криворожской громад, где недавно была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник отметил, что Константиновка ежедневно находится под вражеским огнем.

"На вчерашний день мы всех детей из города Константиновка вывезли, потому что враг каждый день обстреливает керовными авиабомбами, баллистическими ракетами, FPV-дронами. Город разрушает в полном объеме, так как и город Покровск, и все города, которые приближены к линии фронта", - сказал Филашкин.

Ранее сообщалось, что в ряде населенных пунктов Комарской и Криворожской громад в Донецкой области введена обязательная эвакуация в принудительный способ семей с детьми.

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