Константиновская громада остается без отопления, обеспечены теплом только 2 медучреждения и 6 пунктов несокрушимости
Константиновская громада в Донецкой области пока остается без отопления.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, это вызвано несколькими факторами, в частности, сложной ситуацией с безопасностью, значительными повреждениями домов и перебоями с водоснабжением.
"В то же время нам удалось обеспечить отопление для 2 учреждений здравоохранения и 6 пунктов несокрушимости в громаде.
Если ситуация в громаде улучшится и исчезнет угроза жизни и здоровью работников коммунальных предприятий, то вопрос о возобновлении отопления рассмотрим снова", - добавил глава региона.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты продвинулись возле Григорьевки и Богоявленки в районе Курахово
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