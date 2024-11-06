Константиновская громада остается без отопления, обеспечены теплом только 2 медучреждения и 6 пунктов несокрушимости

Константиновская громада в Донецкой области пока остается без отопления.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это вызвано несколькими факторами, в частности, сложной ситуацией с безопасностью, значительными повреждениями домов и перебоями с водоснабжением.

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"В то же время нам удалось обеспечить отопление для 2 учреждений здравоохранения и 6 пунктов несокрушимости в громаде.

Если ситуация в громаде улучшится и исчезнет угроза жизни и здоровью работников коммунальных предприятий, то вопрос о возобновлении отопления рассмотрим снова", - добавил глава региона.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты продвинулись возле Григорьевки и Богоявленки в районе Курахово