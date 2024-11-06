Оккупанты продвинулись возле Григоровки и Богоявленки в районе Курахово, - DeepState
Российским войскам удалось продвинуться вблизи трех населенных пунктов в районе Курахово в Донецкой области и одном на Харьковщине.
Об этом пишут осинтеры проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Григоровки, Первомайского, Богоявленки и Ясной Поляны", - говорится в сообщении.
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+8 Старый зольдат
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як там курвськ - шо з ним?
закинути всі найльш боєздані чястини на якийсь нікому не зрозумілий вонючий кацапський курськ і забути про свої землю? - тут не без потужної незламності і "генія" верховного!
А сраколиз Сирок та його команда сраколизів виконують цей план.
Дякуємо Байдену за те, що F-16 не можуть бути використані для збиття сушек з КАБами, які нищать нашу оборону.