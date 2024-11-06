Окупанти просунулись біля Григорівки та Богоявленки в районі Курахового, - DeepState
Російським військам вдалось просунутись поблизу трьох населених пунктів в районі Курахового на Донеччині та одного на Харківщині.
Про це пишуть осінтери проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся біля Григорівки, Першотравневого, Богоявленки та Ясної Поляни", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 три - пятнадцать
показати весь коментар06.11.2024 01:53 Відповісти Посилання
+8 Старый зольдат
показати весь коментар06.11.2024 06:00 Відповісти Посилання
+6 три - пятнадцать
показати весь коментар06.11.2024 01:14 Відповісти Посилання
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як там курвськ - шо з ним?
закинути всі найльш боєздані чястини на якийсь нікому не зрозумілий вонючий кацапський курськ і забути про свої землю? - тут не без потужної незламності і "генія" верховного!
А сраколиз Сирок та його команда сраколизів виконують цей план.
Дякуємо Байдену за те, що F-16 не можуть бути використані для збиття сушек з КАБами, які нищать нашу оборону.