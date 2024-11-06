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Новини Війна
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Окупанти просунулись біля Григорівки та Богоявленки в районі Курахового, - DeepState

Руйнування в Кураховому

Російським військам вдалось просунутись поблизу трьох населених пунктів в районі Курахового на Донеччині та одного на Харківщині.

Про це пишуть осінтери проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Григорівки, Першотравневого, Богоявленки та Ясної Поляни", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Російський солдат прикидається мертвим і за мить втрачає голову від удару безпілотника "Дикий Шершень". ВIДЕО

Просування росіян на Харківщині

Просування росіян на Харківщині

Автор: 

Донецька область (8932)


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Топ коментарі
+11
без ніякої критики ні до кого, але це виглядає як чергова зелена авантюра, шо б не сказати зрада.
закинути всі найльш боєздані чястини на якийсь нікому не зрозумілий вонючий кацапський курськ і забути про свої землю? - тут не без потужної незламності і "генія" верховного!
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06.11.2024 01:53 Відповісти
+8
План перемоги Зеленсткого працює.
А сраколиз Сирок та його команда сраколизів виконують цей план.
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06.11.2024 06:00 Відповісти
+6
та воно верховному і нікуди не вперлося...
як там курвськ - шо з ним?
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06.11.2024 01:14 Відповісти
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06.11.2024 00:49 Відповісти
та воно верховному і нікуди не вперлося...
як там курвськ - шо з ним?
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06.11.2024 01:14 Відповісти
Здесь писали, до поки ЗСУ утримуть троих більше половини від того що було раніше.
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06.11.2024 01:42 Відповісти
без ніякої критики ні до кого, але це виглядає як чергова зелена авантюра, шо б не сказати зрада.
закинути всі найльш боєздані чястини на якийсь нікому не зрозумілий вонючий кацапський курськ і забути про свої землю? - тут не без потужної незламності і "генія" верховного!
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06.11.2024 01:53 Відповісти
Там буква "е" не лишня?
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06.11.2024 02:03 Відповісти
в слові "генія"? - я вас почув 🤣
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06.11.2024 02:07 Відповісти
Зеленському прийшла вказівка пришвидшити закінчення війни. От і довелося покласти найкращі частини під Курськом.
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06.11.2024 06:13 Відповісти
Я троих не до бачаю. Спочатку прочитав проснулись.
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06.11.2024 01:39 Відповісти
План перемоги Зеленсткого працює.
А сраколиз Сирок та його команда сраколизів виконують цей план.
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06.11.2024 06:00 Відповісти
У нас закінчується м'ясо. От і все...
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06.11.2024 06:41 Відповісти
В українців не було розуму у 2019 році, а сьогодні і завтра - то вже наслідки дій у 2019 році і вони не на користь України. Братва-злодюги від Володі Боневтіка вже затарилися доларами так, що немає їх де зберігати і тільки шухер, то як один всі побіжать за кордон і більшість в Ізраїль, щоб кривосуддя потім їх звідти не змогло дістати.
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06.11.2024 07:33 Відповісти
знаєте хто винен в цьому пізд@цу? Недалекоглядні ТЦКашники які наловили інвалідів з гемороєм, спинними грижами та інсультами, а мєнтів та прокурорів та бугаїв не зачіпили.
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06.11.2024 08:34 Відповісти
Взагалі то ти, бо проголосував у 19-му за хоть паржьом
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06.11.2024 08:47 Відповісти
прийшлося вибирати між клоуном та політиком і я вибрав політика.
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06.11.2024 08:51 Відповісти
підарюга зелена, скільки там до курська залишилося?! все за планом?!
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06.11.2024 09:35 Відповісти
Браво сирок, бравісімо!!!! Мерзота про-кремлівська!!!
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06.11.2024 10:08 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/ekspert-poyasniv-chomu-zatrimuetsya-peredacha-1730464038.html Затримка з передачею літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) ASC 890, відомого як Saab 340, не пов'язана безпосередньо зі Швецією. Потрібно "добро" від США.

Дякуємо Байдену за те, що F-16 не можуть бути використані для збиття сушек з КАБами, які нищать нашу оборону.
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06.11.2024 12:03 Відповісти
херня какая то, а не карта, массштабы не совпадают, пункты разные либо не указанные, нет привязок вообще, кто это гвно составляет?
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06.11.2024 12:42 Відповісти
 
 