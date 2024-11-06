Костянтинівська громада залишається без опалення, забезпечені теплом лише 2 медзаклади та 6 пунктів незламності

Костянтинівська громада на Донеччині наразі залишається без опалення.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це спричинено кількома факторами, зокрема, складною безпековою ситуацією, значними пошкодженнями будинків та перебоями з водопостачанням.

Також читайте: Опалювальний сезон стартував, 70% будинків по всій Україні вже з теплом, – Шмигаль

"Водночас нам вдалося забезпечити опалення для 2 закладів охорони здоров'я та 6 пунктів незламності у громаді.

Якщо ситуація в громаді поліпшиться і зникне загроза життю та здоров'ю працівників комунальних підприємств, то питання про відновлення опалення розглянемо знову", - додав очільник регіону.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти просунулись біля Григорівки та Богоявленки в районі Курахового