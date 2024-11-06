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Костянтинівська громада залишається без опалення, забезпечені теплом лише 2 медзаклади та 6 пунктів незламності

опалення в Костянтинівці

Костянтинівська громада на Донеччині наразі залишається без опалення.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це спричинено кількома факторами, зокрема, складною безпековою ситуацією, значними пошкодженнями будинків та перебоями з водопостачанням.

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"Водночас нам вдалося забезпечити опалення для 2 закладів охорони здоров'я та 6 пунктів незламності у громаді.

Якщо ситуація в громаді поліпшиться і зникне загроза життю та здоров'ю працівників комунальних підприємств, то питання про відновлення опалення розглянемо знову", - додав очільник регіону.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти просунулись біля Григорівки та Богоявленки в районі Курахового

Автор: 

опалення (920) Донецька область (8932) Костянтинівка (352)


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За то на белгороде и на курске в домах местных нацистов отопление есть и вода есть и свет. Комфорт рассиан для наших клоунов на первом месте- а вы терпилы, терпите дальше.
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06.11.2024 13:51 Відповісти
Ну, видверто кажучи мені насерити на оті 6 пунктів ******* незламності на та оту громаду смердючих ждунів. мені більш турбують солдати ЗСУ у окопах та у полі без фортіфікації.
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06.11.2024 14:01 Відповісти
 
 