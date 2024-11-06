Костянтинівська громада залишається без опалення, забезпечені теплом лише 2 медзаклади та 6 пунктів незламності
Костянтинівська громада на Донеччині наразі залишається без опалення.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, це спричинено кількома факторами, зокрема, складною безпековою ситуацією, значними пошкодженнями будинків та перебоями з водопостачанням.
"Водночас нам вдалося забезпечити опалення для 2 закладів охорони здоров'я та 6 пунктів незламності у громаді.
Якщо ситуація в громаді поліпшиться і зникне загроза життю та здоров'ю працівників комунальних підприємств, то питання про відновлення опалення розглянемо знову", - додав очільник регіону.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти просунулись біля Григорівки та Богоявленки в районі Курахового
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Jolli Rabbit
показати весь коментар06.11.2024 13:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Старый зольдат
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