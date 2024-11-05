Опалювальний сезон стартував, 70% будинків по всій Україні вже з теплом, – Шмигаль

Опалювальний сезон розпочався у всіх регіонах України, за винятком Херсонщини, де ще зберігається відносно тепла погода.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Готовність громад та областей до зими є стовідсотковою. Працюють 83% від усіх котелень, тепло подається до 70% житлових будинків та понад 80% шкіл, лікарень і дитячих садочків", – сказав Шмигаль.

Він запевнив, що запасів енергетичних ресурсів, передусім газу, на прийдешню зиму достатньо.

"Запасів газу в підземних сховищах вистачить для побутових споживачів, для теплокомуненерго, для бюджетних установ. При цьому, формуючи запаси, ми врахували й потреби в роботі газових установок децентралізованої генерації", – додав голова уряду.

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Як повідомлялося, Україна з 1 листопада 2024 року розпочала сезон відбору природного газу зі своїх підземних сховищ (ПСГ).

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов 31 жовтня спрогнозував, що під час опалювального сезону 2024/2025 років відбір газу зі сховищ залишиться на рівні попередньої зими – близько 6,7 млрд куб. м газу.

"Нафтогаз України" планував накопичити 13,2 млрд кубометрів газу у межах підготовки до цього опалювального сезону. Голова компанії Олексій Чернишов сподівався, що європейські компанії збільшать обсяги закачування газу до українських сховищ попри російські атаки, мішенню яких зокрема стають об'єкти газової інфраструктури. Однак ці сподівання значною мірою не справдилися.

За даними галузевого видання ExPro, запаси природного газу в українських підземних сховищах станом на 15 жовтня становили 12,8 млрд кубометрів. Офіційну інформацію про запаси газу у сховищах наразі не публікують.

Нагадаємо, в листопаді 2023 року Україна увійшла в опалювальний сезон із запасами до 16 млрд кубометрів газу. Загалом за час опалювального сезону з підземних сховищ України було відібрано 8,5 млрд кубометрів, із яких Україна використала 6,7 млрд кубометрів газу.