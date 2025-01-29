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Хельсинкские принципы обязывают международное сообщество поддерживать Украину, - глава ОБСЕ Валтонен

Глава МЗС Фінляндії про необхідність сильної позиції України

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что соблюдение Хельсинкского заключительного акта означает безоговорочную поддержку Украины.

Об этом она завила в интервью "Укрінформ", информирует Цензор.НЕТ.

"Знаете, председательство Финляндии в ОБСЕ не терпит неудачу просто потому, что Хельсинкский заключительный акт, подписанный почти 50 лет назад, до сих пор остается в силе. Как я часто говорю, если бы он не существовал, его пришлось бы придумать", - заявила Валтонен.

Руководитель ОБСЕ отметила, что председательство Финляндии в организации направлено на поддержку Украины и поиск справедливого мира. Она также добавила, что несмотря на российскую пропаганду, большинство стран-участниц ОБСЕ поддерживают Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина остается важнейшим приоритетом для ОБСЕ, – глава МИД Финляндии Валтонен

"И это видение остается неизменным. Мы имеем честь председательствовать в этой уважаемой организации в этом году. Мы преданы эффективному выполнению своих обязанностей, и поиск справедливого и прочного мира для Украины сейчас является как никогда своевременным и приоритетным для ОБСЕ", - подчеркнула руководительница ОБСЕ.

Относительно возможности исключения России из ОБСЕ Валтонен объяснила, что нормативная база организации имеет ограниченные инструменты для таких действий. В то же время она подчеркнула, что Россия не сможет избежать ответственности за свои действия.

"Я понимаю, насколько болезненна российская пропаганда, и только могу представить, как это чувствуют украинцы. Но я слушала выступления коллег из многих государств-участников, и подавляющая поддержка Украины очевидна. Несмотря на язык ненависти и пропаганду - инструменты, которые Россия использует везде, а не только в рамках ОБСЕ, - мы должны доверять образованию людей и их способности различать правду. Мы твердо стоим на принципах Хельсинкских принципов, а соблюдение этих принципов означает безоговорочную поддержку Украины. Этого вывода придерживается большинство стран-участниц", - заявила Валтонен.

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Автор: 

ОБСЕ (4883) поддержка (698) война в Украине (4582)


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ОБСЄ - на сміттєзвалище разом із ООНою....
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29.01.2025 17:24 Ответить
це оте обсє, що в донецькому готелі спивалися та дівок бамбаса табунами водили на ніч, шодня?
це оте обсє, що нічого не чула не бачила, і особливо кацапську армію на бабмасє?
це оте обсє, що доповідала кацапам про стан фортифікацій зі сторони україни?
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29.01.2025 17:45 Ответить
Ни у одного мирового лидера или высокого чиновника не хватает ума и духа сказать всему миру правду- не Украину вы поддерживаете, а поддерживаете тот сук, на котором все сидите !

Целостность Украины это единственная возможность мира сохранить жизнь на Земле и обеспечить будущее своим потомкам, без этого миру не выжить!
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29.01.2025 18:25 Ответить
 
 