Хельсинкские принципы обязывают международное сообщество поддерживать Украину, - глава ОБСЕ Валтонен

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что соблюдение Хельсинкского заключительного акта означает безоговорочную поддержку Украины.

Об этом она завила в интервью "Укрінформ", информирует Цензор.НЕТ.

"Знаете, председательство Финляндии в ОБСЕ не терпит неудачу просто потому, что Хельсинкский заключительный акт, подписанный почти 50 лет назад, до сих пор остается в силе. Как я часто говорю, если бы он не существовал, его пришлось бы придумать", - заявила Валтонен.

Руководитель ОБСЕ отметила, что председательство Финляндии в организации направлено на поддержку Украины и поиск справедливого мира. Она также добавила, что несмотря на российскую пропаганду, большинство стран-участниц ОБСЕ поддерживают Украину.

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"И это видение остается неизменным. Мы имеем честь председательствовать в этой уважаемой организации в этом году. Мы преданы эффективному выполнению своих обязанностей, и поиск справедливого и прочного мира для Украины сейчас является как никогда своевременным и приоритетным для ОБСЕ", - подчеркнула руководительница ОБСЕ.

Относительно возможности исключения России из ОБСЕ Валтонен объяснила, что нормативная база организации имеет ограниченные инструменты для таких действий. В то же время она подчеркнула, что Россия не сможет избежать ответственности за свои действия.

"Я понимаю, насколько болезненна российская пропаганда, и только могу представить, как это чувствуют украинцы. Но я слушала выступления коллег из многих государств-участников, и подавляющая поддержка Украины очевидна. Несмотря на язык ненависти и пропаганду - инструменты, которые Россия использует везде, а не только в рамках ОБСЕ, - мы должны доверять образованию людей и их способности различать правду. Мы твердо стоим на принципах Хельсинкских принципов, а соблюдение этих принципов означает безоговорочную поддержку Украины. Этого вывода придерживается большинство стран-участниц", - заявила Валтонен.

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