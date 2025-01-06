Глава ПА ОБСЕ Каума отложила визит в Грузию. Зурабишвили назвала это решение мудрым

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пия Каума решила отложить визит в Грузию. Зурабишвили считает это решение правильным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Каума сообщила в соцсети Х.

"После обсуждений и тщательного обдумывания я решила отложить визит в Грузию до того времени, когда участие Парламентской ассамблеи ОБСЕ будет наиболее эффективным", - отметила чиновница.

Каума также добавила, что в Парламентской ассамблее по-прежнему готовы выслушать "все голоса" и предложить помощь в выполнении рекомендаций Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (ODIHR) по выборам в стране.

В свою очередь, пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это решение очень мудрым.

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"Грузинский народ очень ценит то, что вы принимаете во внимание беспокойство и надежды грузинской демократии. Мы нуждаемся в ОБСЕ больше, чем когда-либо. И в новых выборах", - отметила Зурабишвили.

Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Позже в Грузии объявили победителем президентских выборов кандидата от партии власти Михеила Кавелашвили.

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