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Новости
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Общенациональная забастовка анонсирована в Грузии: протестующие требуют новых выборов и освобождения задержанных

15 січня в Грузії відбудеться страйк

В Грузии планируют провести общенациональную предупредительную забастовку. Протест запланировали на 15 января.

Об этом говорится на странице Protest 24 в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Организаторы призвали работников и работодателей по всей стране временно прекратить работу на три часа.

Основная цель протеста - добиться повторных парламентских выборов и освобождения задержанных участников протестов.

"Своей забастовкой мы покажем, что нас ждет в изоляции: стагнация экономики; закрытый бизнес; бедность и безработица... Независимо от того, где вы работаете, являетесь ли вы владельцем бизнеса, руководителем или сотрудником - присоединяйтесь к нам", - говорится в призыве.

Также читайте: Страны Северо-Балтийской восьмерки призвали Грузию провести новые президентские выборы

Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Позже в Грузии объявили победителем президентских выборов кандидата от партии власти Михеила Кавелашвили.

Также смотрите: Протестовали против инаугурации Кавелашвили: в Грузии полиция начала задерживать митингующих. ВИДЕО

Автор: 

Грузия (4501) забастовка (321) протест (5858)


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Топ комментарии
+7
Анонсувати не плуга перти! Сусіди теж анонсували - лукашенкі інпічмент, навіть шузи знімали..
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05.01.2025 00:50
+7
Якщо когось з грузинів теж нудить від гламурних протестів у білоруському стилі, ласкаво просимо до грузинського нац. легіону або хоча б до армії спонсорів українських дронів. Перемога Сакартвело над кацапедро кується в Україні.
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05.01.2025 01:23
+4
якщо ви маєте на увазі кавелашвілі, то його обрав не народ, а парламентська більшість, яка була сформована сфальшованими виборами у парламент, тому цей "онституційно обраний президент" буде йти туди, куди йому скаже бідзіна.
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05.01.2025 03:12
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Анонсувати не плуга перти! Сусіди теж анонсували - лукашенкі інпічмент, навіть шузи знімали..
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05.01.2025 00:50 Ответить
Вони записані в якусь спільну бібліотеку методичок? Чи це просто рузьге грушники ліняться придумувати щось нове? далі будуть парасольки, квіти ментам, тортури в сізо, еміграція тощо
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05.01.2025 01:06 Ответить
у Грузію спеціальний бензин постачають, в якому пінополістирол не розчиняється.
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05.01.2025 01:10 Ответить
Якщо когось з грузинів теж нудить від гламурних протестів у білоруському стилі, ласкаво просимо до грузинського нац. легіону або хоча б до армії спонсорів українських дронів. Перемога Сакартвело над кацапедро кується в Україні.
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05.01.2025 01:23 Ответить
якщо ви маєте на увазі кавелашвілі, то його обрав не народ, а парламентська більшість, яка була сформована сфальшованими виборами у парламент, тому цей "онституційно обраний президент" буде йти туди, куди йому скаже бідзіна.
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05.01.2025 03:12 Ответить
Коли я писав констітуційно то мав на увазі тіки констітуцію Грузії. Більшість обрала той парламент який прийняв таке рішення. А меньщості якщо щось не подобається - то на вихід.
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05.01.2025 06:32 Ответить
якщо закрити очі на маніпуляцції на виборчих дільницях, то так, після підрахунків "Грузінская мєчта" отримала більшість. Тому все вийшло ******* конституційно. Тому меншість у парламенті разом з протестувальниками, наразі пішли <*******на вихід. Так що поки що все там іде конституційно. Але це не точно.
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05.01.2025 15:59 Ответить
Ти, мабуть, з тих ватних тітушок, що "конституційно" сфальсифікували вибори у 2004 на користь двічі несудимого.
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05.01.2025 18:14 Ответить
Все за білоруським сценарієм. Спочатку феєрверки, потім демонстрації вихідного дня, потім прапори у вікнах. І все.
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05.01.2025 07:45 Ответить
пізно пити боржомі
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05.01.2025 09:37 Ответить
А "гудок ахметовський" по заводам???
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05.01.2025 09:57 Ответить
 
 