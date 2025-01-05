Общенациональная забастовка анонсирована в Грузии: протестующие требуют новых выборов и освобождения задержанных

В Грузии планируют провести общенациональную предупредительную забастовку. Протест запланировали на 15 января.

Об этом говорится на странице Protest 24 в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Организаторы призвали работников и работодателей по всей стране временно прекратить работу на три часа.

Основная цель протеста - добиться повторных парламентских выборов и освобождения задержанных участников протестов.

"Своей забастовкой мы покажем, что нас ждет в изоляции: стагнация экономики; закрытый бизнес; бедность и безработица... Независимо от того, где вы работаете, являетесь ли вы владельцем бизнеса, руководителем или сотрудником - присоединяйтесь к нам", - говорится в призыве.

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Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Позже в Грузии объявили победителем президентских выборов кандидата от партии власти Михеила Кавелашвили.

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