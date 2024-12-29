Страны Северо-Балтийской восьмерки призвали Грузию провести новые президентские выборы

Страны Северо-Балтийской восьмерки призвали к проведению новых выборов в Грузии.

Об этом заявила глава МИД Литвы Байба Драже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

На ее странице опубликовано заявление группы стран ЕС, входящих в Северо-Балтийскую восьмерку. Речь идет о Литве, Латвии, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии.

"Мы серьезно обеспокоены ситуацией в Грузии. Мы призвали к тщательному и беспристрастному расследованию нарушений, о которых сообщалось до и во время парламентских выборов 26 октября", - говорится в сообщении.

Далее, в ответе к посту, Браже продолжила цитату совместного заявления. В нем говорится о том, что страны осудили насилие и запугивание в отношении мирных демонстрантов, политиков и представителей СМИ. Они сожалеют об угрозах в адрес президента Саломе Зурабишвили, которая не признает ни парламентских выборов, ни решения избирательной коллегии, избравшей на пост нового президента бывшего футболиста Михеила Кавелашвили.

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"Как давние друзья Грузии и сторонники европейских устремлений грузинского народа, мы обеспокоены тем, что страна движется к более глубокой поляризации и кризису", - говорится в заметке главы литовского МИДа.

Там подчеркнули, что Грузии срочно нужен выход из кризиса, а также требуется восстановление общественного доверия к демократическим институтам страны.

"Мы призываем власти Грузии предпринять немедленные шаги в этом направлении, в частности путем реализации рекомендаций ОБСЕ по выборам и рассмотрения возможности проведения новых выборов на основе этих рекомендаций", - говорится в сообщении.

Напомним, что 28 декабря жители Грузии вышли на улицы в рамках акции "Цепь единства", которая состоялась через месяц после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановлении переговоров по вступлению в ЕС.

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Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Позже в Грузии объявили победителем президентских выборов кандидата от партии власти Михеила Кавелашвили.