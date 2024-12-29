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Страны Северо-Балтийской восьмерки призвали Грузию провести новые президентские выборы

Міхеіл Кавелашвілі

Страны Северо-Балтийской восьмерки призвали к проведению новых выборов в Грузии.

Об этом заявила глава МИД Литвы Байба Драже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

На ее странице опубликовано заявление группы стран ЕС, входящих в Северо-Балтийскую восьмерку. Речь идет о Литве, Латвии, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии.

"Мы серьезно обеспокоены ситуацией в Грузии. Мы призвали к тщательному и беспристрастному расследованию нарушений, о которых сообщалось до и во время парламентских выборов 26 октября", - говорится в сообщении.

Далее, в ответе к посту, Браже продолжила цитату совместного заявления. В нем говорится о том, что страны осудили насилие и запугивание в отношении мирных демонстрантов, политиков и представителей СМИ. Они сожалеют об угрозах в адрес президента Саломе Зурабишвили, которая не признает ни парламентских выборов, ни решения избирательной коллегии, избравшей на пост нового президента бывшего футболиста Михеила Кавелашвили.

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"Как давние друзья Грузии и сторонники европейских устремлений грузинского народа, мы обеспокоены тем, что страна движется к более глубокой поляризации и кризису", - говорится в заметке главы литовского МИДа.

Там подчеркнули, что Грузии срочно нужен выход из кризиса, а также требуется восстановление общественного доверия к демократическим институтам страны.

"Мы призываем власти Грузии предпринять немедленные шаги в этом направлении, в частности путем реализации рекомендаций ОБСЕ по выборам и рассмотрения возможности проведения новых выборов на основе этих рекомендаций", - говорится в сообщении.

Напомним, что 28 декабря жители Грузии вышли на улицы в рамках акции "Цепь единства", которая состоялась через месяц после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановлении переговоров по вступлению в ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акция протеста "Цепь единства" прошла в крупных городах Грузии

Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Позже в Грузии объявили победителем президентских выборов кандидата от партии власти Михеила Кавелашвили.

Автор: 

Грузия (4499) Зурабишвили Саломе (99)


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Топ комментарии
+4
в Грузії Президента обирає Парламент, тут би Парламент переізбирати...
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29.12.2024 16:35
+3
Цивілізація грузію втрачено на користь московіі змиріться з цим, не втратьте Україну ! Бо то буде катастрофа, підарів типу орбана і фіцо потужно притисніть
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29.12.2024 17:22
+2
ну чого ви так!
нам не звело в 19му - їм в 24му..
nobody's perfect.
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29.12.2024 16:38
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Ну так -- румуни ж соп"тилися - заходять на друге коло
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29.12.2024 16:30 Ответить
Эти генацвале на такое не пойдут,потом удирать за кордон прийдется.
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29.12.2024 16:31 Ответить
Ґенацвалє на таке не підуть. Вже і інаугурацію відтанцювали та хором заспівали і крісла поділили і навіть Саломе з резиденції вигнали
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29.12.2024 16:34 Ответить
Грузія все - ту-ту в рашку років на п'ять.

ну а потім знову - революція,
бо тільки кацапські кретини мріють жити за стєнкою в гів..ні
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29.12.2024 16:38 Ответить
А з чого тобі,дурнику,смішно?
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29.12.2024 17:18 Ответить
Для "особливо обдарованих" в неділю не подаю
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29.12.2024 19:17 Ответить
Вибачте, дозвольте уточнити:
ваша стурбованість та занепокоєння яку силу мають?
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29.12.2024 16:34 Ответить
Жодної ...
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29.12.2024 18:11 Ответить
Ми серйозно стурбовані ситуацією в Грузії. Джерело: https://censor.net/ua/n3527585
--------
Після цієї фрази в Грузії краще нових виборів не проводити. Гірше буде і країні і її народу.
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29.12.2024 16:35 Ответить
ну чого ви так!
нам не звело в 19му - їм в 24му..
nobody's perfect.
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29.12.2024 16:38 Ответить
епоха клованів, шо поробиш?
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29.12.2024 16:47 Ответить
Минула епоха сметунів, ні реакції, ні ерекції колишньої в них вже немає. Ось і клоунада скрізь.
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29.12.2024 17:33 Ответить
в Грузії Президента обирає Парламент, тут би Парламент переізбирати...
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29.12.2024 16:35 Ответить
Чим їм не подобається футболіст з не повною середньою освітою?
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29.12.2024 16:39 Ответить
а клован з поседньою папіною освітою то аж всім зайшло...
саме те місце де треба промовчяти....
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29.12.2024 16:46 Ответить
Не треба мовчати у всіх випадках.
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30.12.2024 09:37 Ответить
схоже, Саломе побачила мало людей під палацом і поміняла плани по спротиву.

а дарма, бо саме вона запрошена на інавгурацію трампа як президент Грузії

ото було б невдобно, насамперед для трампа, що запрошена запроторена в буцигарню
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29.12.2024 16:42 Ответить
А трамп помітив би її відсутність? А його найближчий почт? Риторичні запитання.
Помітили би журики; але ж трамп дивиться пости лише ті, які він сам написав.
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29.12.2024 17:10 Ответить
Байден все і більше і більше козирів трампу дає...
так роблять Президенти!
і шо цікаво - Білий Дім не штурмує,
це всіляє малесеньку надію...
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29.12.2024 17:01 Ответить
мертвій грузинській демократії припарка
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29.12.2024 17:08 Ответить
Цивілізація грузію втрачено на користь московіі змиріться з цим, не втратьте Україну ! Бо то буде катастрофа, підарів типу орбана і фіцо потужно притисніть
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29.12.2024 17:22 Ответить
золоті слова.
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29.12.2024 17:54 Ответить
Грузія не Європа . Коли на першому місці по професіях стоїть "вор в законє " тоді і питання чи потрібна грузія Європі відповіли європейські парламентарі .
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29.12.2024 18:01 Ответить
Напевно тепер Трампуша відмінить своє запрошення для бувшої глави держави пані Саломе.та запросить замість неї футбольора з трьома клясами та одним калідором ЦПШ...
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29.12.2024 18:01 Ответить
це смішно
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29.12.2024 18:10 Ответить
 
 