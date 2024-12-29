Зурабишвили покинула президентский дворец: С собой я забираю легитимность. ВИДЕО

В парламенте Грузии сейчас проходит инаугурация нового президента Михеила Кавелашвили. В свою очередь, действующая глава государства Саломе Зурабишвили заявила, что таки покидает президентский дворец. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Я выйду отсюда с вами и буду с вами. С собой я забираю легитимность, флаг, ваше доверие", - сказала она митингующим, собравшимся возле дворца Орбелиани.

Зурабишвили также назвала инаугурацию нового президента Грузии "пародией" и, закончив речь, вышла из президентского дворца к митингующим.

Накануне вечером президент Грузии обратилась к народу и заявила, что не покинет президентский дворец и останется там на ночь.

Напомним, что 28 декабря жители Грузии вышли на улицы в рамках акции "Цепь единства", которая состоялась через месяц после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановлении переговоров по вступлению в ЕС.

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Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Позже в Грузии объявили победителем президентских выборов кандидата от партии власти Михеила Кавелашвили.