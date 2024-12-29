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Зурабишвили покинула президентский дворец: С собой я забираю легитимность. ВИДЕО

В парламенте Грузии сейчас проходит инаугурация нового президента Михеила Кавелашвили. В свою очередь, действующая глава государства Саломе Зурабишвили заявила, что таки покидает президентский дворец. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Я выйду отсюда с вами и буду с вами. С собой я забираю легитимность, флаг, ваше доверие", - сказала она митингующим, собравшимся возле дворца Орбелиани.

Зурабишвили также назвала инаугурацию нового президента Грузии "пародией" и, закончив речь, вышла из президентского дворца к митингующим.

Накануне вечером президент Грузии обратилась к народу и заявила, что не покинет президентский дворец и останется там на ночь.

Напомним, что 28 декабря жители Грузии вышли на улицы в рамках акции "Цепь единства", которая состоялась через месяц после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановлении переговоров по вступлению в ЕС.

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Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Позже в Грузии объявили победителем президентских выборов кандидата от партии власти Михеила Кавелашвили.

Автор: 

Грузия (4499) Зурабишвили Саломе (99)


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Топ комментарии
+27
Ну ось і все...
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29.12.2024 10:39
+27
"Грузинська мрія" перемогла грузинську імпотенцію. Навіть не знадобилось взуття скидати щоб, нарешті, стати раком перед парашей
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29.12.2024 10:40
+26
То ж саме планувалось із нашим клоуном. Людина " своя", у Горлівці перед бойовиками виступав, про " какая разніца какой у тєбя уліца і какой у тєбя паспорт" в телевізорі розказував.
Але стотисячний мітінг ветеранів і патріотів у серпні 2019- го , трохи вправив мозок москвофілам, зрозуміли, ще трохи і підуть за янукєвичем.
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29.12.2024 10:56
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Дурiсть була повертатись в Грузiю...
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29.12.2024 14:08 Ответить
Схоже на наших зелебобіків - сметунов.
Походили позапускали повітряні кульки та подарували квіти наглядачам-контролерам.
І поїде Тихановська в "ізгнаніє" на інавгурацію Трампа.
Цирк на дроті не повинен закінчуватись. І не закінчиться.
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29.12.2024 12:53 Ответить
Мені це дуже нагадує на розбрат всередині Помаранчевої команди в Україні у 2005-2009 роках, що врешті-решт призвело до повернення Януковича.
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29.12.2024 12:54 Ответить
На жаль , на чужих помилках , мало хто може вчитися ...((
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29.12.2024 13:01 Ответить
Прискробно. А такая страна была!
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29.12.2024 13:15 Ответить
Чесно. Дуже переймаюсь, що такий сценарій може розіграти зєлєнська влада. Поліція Грузії, яку зформували з нуля при Саакашвілі, перетворилась в радянську міліцію і мочить своїх співвітчизників наче вони з іншої країни. Син б'є матір ! Це неприпустимо. Проте за бабло можна й бити свою дитину ? !
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29.12.2024 13:34 Ответить
...якщо на наступних виборах в Україні жлоби знову оберуть якесь стрьомне гівно типу Бойка, Зєлю, Люсю чи Йулю.. а чи нові "намальовані" ліца зі "штучним інтелектом", то, після успіху у себе Трампа, грузинського преза-самозванця, альтернативи для Німеччини, Ле Пен, ******* та прочих популістів-брехунів у******* Світу.. - на притомній Цивілізації можна ставити хрест..
тенденції масового отупіння "шлунків", тупорилих баранів-приколістів-какаразніц, просто жахливі...
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29.12.2024 13:46 Ответить
Масове отупіння - результат повальної "діджиталізації".
Діалектика, однако...
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29.12.2024 14:46 Ответить
Да уж. Грузины оказались гораздо слабее беларусов.
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29.12.2024 13:53 Ответить
Грузинська опозиція програла, бо не мала ЛІДЕРА. Потрібно було не палити домовини, не гемселити палицями по парканах, не сидіти біля пам"ятників, а штурмом звільнити М.Саакашвілі і дати виступити на мітингу, і на всю Грузію показати. Тоді грузинський Майдан би розгорівся, А так - прї.али.
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29.12.2024 13:59 Ответить
Скажіть будь ласка,а куди подівся лідур вільної Грузіі пан Саакашвілі?Воно так боролося з "корупцією" і баригами в Україні з 2015 по 2019.Куча до...їв йому довіряло.Де подівся ций борець за "справедливісиь".Як так можна довіряти проходимцям з політикума?.Ви дивуєтесь,як можна обрати неофашиста Трампа в еталоні демократіі.А ось так-пообіцяй необразованому стаду ніщяки у вигляді пониження цін на енергоносіі,вигнати всіх трудових емігрантів,які тримають економіку США.Но тут трапилась х...я.Як з уродом маском що уся економіка і ніщяки дла тупого стада в Америці роблять не відосікі,дебільчики з майнінгферм,я звичайні емігранти з країн .Язпитав у тупого дебіла з маїнінгферми,як проходе його робоча зміна.Відповіть-"Круто".Клацає на клавіатурі і жре піццу з півасіком.А як ця піцца попадає уродцу у ротик він незнає скіки затрачено сил і часу великої кількоті людей.
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29.12.2024 15:00 Ответить
Захисник бариг, ти зовсім не слідкуєш за політикою? Саакашвілі давно сидить в грузинській буцегарні. На жаль, в Україні ще не було такого "проходимця" на посаді президента. За його влади середня зарплата в Грузії виросла в 4 рази і була вищою, ніж в Україні, темпи розвитку економіки в 2007-2013 роках були одними з найвищих в світі, мінімальна пенсія була збільшена в 7 разів. А от в Україні у Саакашвілі ніякі реформи не пішли, тому, що наша корупційно-олігархічна система і не таких перемелювала. Та й олігархічні медіа підстаралися, інакше таких би дописів від притомних людей не було б.
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29.12.2024 17:41 Ответить
Читаєш коменти, і схоже більшість чомусь так і охоплена якоюсь пролетарською ненавистю, не розуміючи, що тим самим стає схожою на ворогів, яких саме так, в ненависті виховували. Невже не вистачає мізків подивитися на себе в дзеркало, пригадати підтримку того ж Сааакашвілі під час Майданів, забули, коли проголосували більшістю за ригів-януковичів, а невдовзі - за кварталівську тусовку? Невже замість того, щоб побажати іншим країнам успіхів у боротьбі - радіти, що комусь ще гірше, та ще й звинувачувати невідомо в чому?
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29.12.2024 15:10 Ответить
Все, горді грузини лягли під кацапів!!!!! Сцикуни!!!
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29.12.2024 15:24 Ответить
"Як просрати все"
(Легітимна)
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29.12.2024 17:02 Ответить
Більшості ця романтика демократії до сраки.
Аби не били, кормили та час від часу брехали що вони найкращі та найрозумніші.
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29.12.2024 17:09 Ответить
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