Акция протеста "Цепь единства" прошла в крупных городах Грузии

В субботу, 28 декабря, жители Грузии вышли на улицы в рамках акции "Цепь единства", которая состоялась через месяц после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановлении переговоров относительно вступления в ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Эхо Кавказа.

Цепь единства соединила разные города

Самым длинным он был в Тбилиси: цепь соединила правую и левую набережные и семь мостов столицы. Частично было парализовано автомобильное движение.

К акции присоединились все основные оппозиционные партии страны, а также студенты, представители неправительственных организаций, бизнесмены, представители сферы культуры, президент Грузии Саломе Зурабишвили, депутаты Европарламента Михал Ваврикевич (Польша) и Дайнюс Жалимас (Литва), которые прибыли в Тбилиси.

Солидарность с протестующими выразили грузины за рубежом, организовав акции в 40 городах Европы и США.

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Напомним, 27 декабря Министерство финансов США объявило о введении санкций против Иванишвили.

5 декабря Зеленский подписал указ о санкциях против Иванишвили и еще 19 должностных лиц Грузии.

Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Позже в Грузии объявили победителем президентских выборов кандидата от партии власти Михеила Кавелашвили.