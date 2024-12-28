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Акция протеста "Цепь единства" прошла в крупных городах Грузии

Акція протесту

В субботу, 28 декабря, жители Грузии вышли на улицы в рамках акции "Цепь единства", которая состоялась через месяц после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановлении переговоров относительно вступления в ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Эхо Кавказа.

Цепь единства соединила разные города

Самым длинным он был в Тбилиси: цепь соединила правую и левую набережные и семь мостов столицы. Частично было парализовано автомобильное движение.

К акции присоединились все основные оппозиционные партии страны, а также студенты, представители неправительственных организаций, бизнесмены, представители сферы культуры, президент Грузии Саломе Зурабишвили, депутаты Европарламента Михал Ваврикевич (Польша) и Дайнюс Жалимас (Литва), которые прибыли в Тбилиси.

Солидарность с протестующими выразили грузины за рубежом, организовав акции в 40 городах Европы и США.

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Напомним, 27 декабря Министерство финансов США объявило о введении санкций против Иванишвили.

5 декабря Зеленский подписал указ о санкциях против Иванишвили и еще 19 должностных лиц Грузии.

Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Позже в Грузии объявили победителем президентских выборов кандидата от партии власти Михеила Кавелашвили.

Автор: 

Грузия (4499) протест (5858)


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Топ комментарии
+10
Покваптесь грузини бо просерете Грузію!!!
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28.12.2024 21:46
+7
Завтра відбудеться акція протесту "Ланцюг потужності", а в наступну неділю "Ланцюг незламності"?
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28.12.2024 21:51
+5
то вже до сраки
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28.12.2024 21:47
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Покваптесь грузини бо просерете Грузію!!!
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28.12.2024 21:46 Ответить
დიდება საკართველოს !
დიდება ქართველ ხალს!!!!!!!
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28.12.2024 21:46 Ответить
то вже до сраки
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28.12.2024 21:47 Ответить
Завтра відбудеться акція протесту "Ланцюг потужності", а в наступну неділю "Ланцюг незламності"?
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28.12.2024 21:51 Ответить
Тільки не скандуйте "поліція з народом", це марнування часу - вони лише важким предметом по їплу розуміють.
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28.12.2024 22:10 Ответить
Скоро вже в автозаки великими партіями будуть грузити, а вони ще то в ланцюги шикуються то фонариками світять
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28.12.2024 22:43 Ответить
Пуйло погрожувало захопити владу через сепарів в Молдові, але побачило, що там сильно пов'язані відносини з Румунією, зробило це в Грузії, де є їх лобіст Іванішвілі і ніхто за них не заступиться. Азербайджан друзі, майже брати з турками, а казхахи з Китаєм. Україна від кацапів відійшла назавжди, хоч не вся, але факти є факти, хоча і важкі. З часом своє повернемо назад. Вірмени також нічого спільного не бажать мати з кацапами, які їх зрадили. Там немає російськомовних вірмен, там всі як один. Якщо грузини не відстоять свою свободу, то стануть полігоном кацапів, як Білорусь, де вони засіли мінімум на років 20-ть.
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28.12.2024 22:50 Ответить
Вєрной БЯЛАРУССКОЙ дароґой ідьотє,таваріщі !
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28.12.2024 23:05 Ответить
А українці не на ту дорогу стали у 2019 році, коли вибрали "какую разницу"? Просто в нас сформавані проукраїнські і проєвропейські партії і є патріотичні багаті люди, які точно не датуть єрмакам, татаровим і зелям створити тут режим.
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28.12.2024 23:17 Ответить
Гризуни ! А ви самі знаєте чого хочете ? Чому найсприятливійший час ви не відвоювали Абхазію і Пвд. Осетію . Україна просила і давала вам шанс . Відтягніть частину москальських військ , відвоюйте свої території , але ви виявились гнусами і паразитами . Як вам далеко до гордого і мудрого Азербайджану . А тепер ви протестуєте проти свого вибору , фальсифікацій практично не було .
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28.12.2024 23:14 Ответить
Дорогий грузинський народе :,,«Борітеся - поборете,
вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава
і воля святая!»
Тарас Шевченко .
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28.12.2024 23:25 Ответить
"Не борітеся - поборете!" а " Робіть FPV та РЕБи - та готуйте дроноводів!"
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28.12.2024 23:51 Ответить
ПОЗОР НАЦИИ?
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29.12.2024 00:56 Ответить
такі імпотентні акції,тільки підтвердження того що ланцюг вже одягли
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29.12.2024 12:31 Ответить
 
 