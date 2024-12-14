У Грузії оголосили переможцем президентських виборів кандидата від партії влади Михеїла Кавелашвілі
Переможцем президентських виборів, легітимність яких не визнають чинний глава держави та опозиція, став Михеїл Кавелашвілі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Ехо Кавказу.
Зазначається, що про це оголосив голова ЦВК Георгій Каландарішвілі.
Члени виборчої колегії, абсолютну більшість якої становили представники правлячої проросійської партії "Грузинська мрія", обрали Кавелашвілі президентом. Він отримав 224 голоси, один бюлетень зіпсований (не проголосувала депутат Верховної ради Абхазької АР Ада Маршанія).
Легітимність виборів не визнають і учасники акції, які зібралися біля парламенту з вимогою призначити нові парламентські вибори. Президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що "її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом".
Хто такий Михеїл Кавелашвілі?
Кавелашвілі – колишній футболіст, представник партії "Сила народу", яка формально відкололася від правлячої партії, був єдиним кандидатом. Йому 53 роки, без вищої освіти.
Кавелашвілі – ветеран футболу, розпочинав спортивну кар’єру у тбіліському "Локомотиві", потім перейшов до "Динамо", у складі якого став шестиразовим чемпіоном Грузії. У 1995 році перейшов до владикавказького клубу "Спартак-Аланія", а в 1996 у "Манчестер Сіті" (28 матчів, 3 голи). Він також грав за клуби Швейцарії. За збірну Грузії зіграв 46 матчів, забив 9 м’ячів.
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" Грузінскаякацапская мєчта" вперше прийшла до влади легально, у результаті демократичних виборів. Грузини гилосували за красівого Іванішвілі, повівшись на популізм. блазня"системного ухилянта" - криворіжська юридичнабурса !
Тільки шо, відразу - маму ябаль, кінджал доставаль, глотка рєзаль!!!!!
А насправді - справжні воїни з Сакартвело давно в Україні, в Грузинському Легіоні.
Основна маса картвелебі дуже скоро втратить національну ідентичність та стане "грузінорассєйскім фєдеральним округом".
Не воїни.
Тут легітимністю і не пахне.
враховуючи що вони фактично втратили Сірію і там уже є можливість будівництва труби від саудитів.
зупиніть цю землю, я зійду...