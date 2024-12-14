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вибори (6590) Грузія (1831)

У Грузії оголосили переможцем президентських виборів кандидата від партії влади Михеїла Кавелашвілі

Михеїла Кавелашвілі обрали президентом

Переможцем президентських виборів, легітимність яких не визнають чинний глава держави та опозиція, став Михеїл Кавелашвілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Ехо Кавказу.

Зазначається, що про це оголосив голова ЦВК Георгій Каландарішвілі. 

Члени виборчої колегії, абсолютну більшість якої становили представники правлячої проросійської партії "Грузинська мрія", обрали Кавелашвілі президентом. Він отримав 224 голоси, один бюлетень зіпсований (не проголосувала депутат Верховної ради Абхазької АР Ада Маршанія).

Легітимність виборів не визнають і учасники акції, які зібралися біля парламенту з вимогою призначити нові парламентські вибори. Президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що "її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом".

Хто такий Михеїл Кавелашвілі?

Кавелашвілі – колишній футболіст, представник партії "Сила народу", яка формально відкололася від правлячої партії, був єдиним кандидатом. Йому 53 роки, без вищої освіти.

Також дивіться: Сьогодні колегія виборників обиратиме президента Грузії: громадяни виходять на протест до парламенту, силовики підтягнули водомети. ФОТО

Кавелашвілі – ветеран футболу, розпочинав спортивну кар’єру у тбіліському "Локомотиві", потім перейшов до "Динамо", у складі якого став шестиразовим чемпіоном Грузії. У 1995 році перейшов до владикавказького клубу "Спартак-Аланія", а в 1996 у "Манчестер Сіті" (28 матчів, 3 голи). Він також грав за клуби Швейцарії. За збірну Грузії зіграв 46 матчів, забив 9 м’ячів.

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Топ коментарі
+32
Ще один "мудрий нарід" досягнув свого!
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14.12.2024 14:29
+19
Футбольор без освіти - це навіть крутіше ніж блазень з освітою КВК.
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14.12.2024 14:33
+18
Вибори з одним кандидатом. Грузія вже майже остаточно перетворилась на бєлорашку...
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14.12.2024 14:31
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Ще один "мудрий нарід" досягнув свого!
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14.12.2024 14:29 Відповісти
Там не было выборов, голосование в одни ворота.
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14.12.2024 14:47 Відповісти
Були. "Грузінская кацапская мєчта" вперше прийшла до влади легально, у результаті демократичних виборів. Грузини гилосували за красівого Іванішвілі, повівшись на популізм.
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14.12.2024 15:09 Відповісти
...ета дємакратія па рускі... А параші були вибори путлєра, в Грузії вибори Кавелашвілі...
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14.12.2024 14:48 Відповісти
Ліберійці також обрали собі президентом зіркового футболіста Джорджа Веа. Він швиденько довів Ліберію до краху.
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14.12.2024 15:27 Відповісти
при чим тут "нарід"?? Хто цей "нарід" питав і питає?? Чоловіче, ми живемо 21-му сторіччі, час "high tech", хоча б це зрозумійте!
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14.12.2024 17:13 Відповісти
Хай-тек це у Нідерландах,Японіх,Германії,Британії! Архітектура не винна-Ви,"чоловіче", хоч приблизно пробуйте зрозуміти те про що пишете! Чи ви з того самого "наріду"-поведінкова модель цілком корелює!
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14.12.2024 18:31 Відповісти
Петуховича теж оголошували декілька разів. Навіть ***** не один раз його вітав.
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14.12.2024 14:29 Відповісти
Два президента в одній країні - це уже занадто...
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14.12.2024 14:31 Відповісти
Чому два. Є один - Соломія, а це самозванець...
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14.12.2024 14:38 Відповісти
Вибори з одним кандидатом. Грузія вже майже остаточно перетворилась на бєлорашку...
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14.12.2024 14:31 Відповісти
А цьому й прєлєсть руского міра для орбанів-трампів. Якщо ти вже виліз наверх то винесуть тільки аперед ногами...
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14.12.2024 14:41 Відповісти
В чому «прєлєсть рускага міра» для Трампа? До чого тут Трамп?
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14.12.2024 15:06 Відповісти
Ну якби Трамп, на жаль, виявився кацапською підстилкою. Всі кацапські підстилки чомусь мають нездорову тягу до авторитаризму. Це по простому...
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14.12.2024 15:16 Відповісти
Вау! Які аргументи на користь теорії про «кацапську підстилку» Трампа? І як там справи із «кацапськими підстилками» в твоїй країні? Єрмак і бєніна банда «кацапчькі підстилки» чи патріоти ТВОЄЇ країни?
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14.12.2024 15:29 Відповісти
«Тягу до авторитаризму»… це в Трампа тяга до авторитаризму, тому що він кацапська підстилка чи він сам диктатор? В ваших теоріях заколоту важко розібратись.
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14.12.2024 15:31 Відповісти
От цікаво мені: Обама прийняв двічі більше "executive decisions " будучи президентом ніж Трамп але Трамп схиляється до авторитаризму. Обама і Меркель практично знищили Європу і світовий порядок але Трамп «кацапська підстилка». Головне тут не переплутати who is who.
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14.12.2024 15:35 Відповісти
Знищили Європу? Це ж яким треба бути довбнем, щоб так думати?!
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14.12.2024 18:00 Відповісти
Почитайте про аксіому Ескобара. А Трамп це обличчя США який запросто так кинув союзників - спочатку в Афганістані тепер в Україні...
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14.12.2024 15:38 Відповісти
Які? Ну може такі, що він намагався скасувати результати виборів і повалити конституційний лад?!
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14.12.2024 16:50 Відповісти
Навіть тут такого нема...
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14.12.2024 16:36 Відповісти
ХА-ха ! "Міліція" Саакашвілі втримала владу для ворогів Саакашвілі. Грузинів розвели як щенят. Роль грошей ніхто не відміняв. А продажність людей була й буде. Вічно.
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14.12.2024 14:32 Відповісти
а посміятися, як українців розвели з зеленським, бажання не маєте, пане??
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14.12.2024 17:16 Відповісти
Чесно-пречесно. Такого бажання ніколи не було. Бо гріх сміятись з дурненьких. Пригадую як сусіди мене агітували за зєлєнскаво. "Він же оцифрує країну". Доводи, що цифру у борщ не покласти не подіяли. Буде шкода якщо наша поліція буде гамселити українців, як у Грузії. Тому мені з наших сміятись не кортить.
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14.12.2024 18:10 Відповісти
Футбольор без освіти - це навіть крутіше ніж блазень з освітою КВК.
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14.12.2024 14:33 Відповісти
... Ви не врахували освіту блазня "системного ухилянта" - криворіжська юридична бурса !
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14.12.2024 14:45 Відповісти
Так це і є освіта КВК - "навчався" на уриста під час гастролей з Масляковим.
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14.12.2024 14:53 Відповісти
Грузія тепер стане футбольним клубом "Спартак" ?
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14.12.2024 14:33 Відповісти
ЦСКА
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14.12.2024 19:33 Відповісти
Кацапи поставили свого президентом
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14.12.2024 14:35 Відповісти
я не пойняв, міхо карлсона відпустять чи ні?
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14.12.2024 14:35 Відповісти
В нього срок 3 роки здається. Скоро вийде...
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14.12.2024 14:50 Відповісти
як що переможе сакартвело, то вийде щвидко, як що гресер, то ніколи.
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14.12.2024 15:03 Відповісти
Імла опустилася на Грузію . Грузія зникає на десятки років.
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14.12.2024 14:42 Відповісти
на жаль, Ви праві...
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14.12.2024 17:18 Відповісти
...неочіковано!
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14.12.2024 14:42 Відповісти
Хто б сумнівався .
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14.12.2024 14:44 Відповісти
Там в Ростове у яйцепада большой дом, ещё одному комнату сможет выделить
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14.12.2024 14:48 Відповісти
Освіту здобував на футбольному полі, про табличку множення , мабуть і не чув .
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14.12.2024 14:49 Відповісти
Шевченко пішов вивчати табличку множення
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14.12.2024 14:54 Відповісти
представник партії "Силуга народу"
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14.12.2024 14:54 Відповісти
На сходке "воры в законе" порешили выбрать фраера, "новое литСо", для благодарного лохтората....
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14.12.2024 14:56 Відповісти
Ще не так давно, я думала, що Грузія буде першою у ЄС , вона майже двома ногами була там і тільки головою залишалась у тюрьмє народов. Шкода, що вільний грузинський народ повернувся в минуле та залишився без майбутнього.
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14.12.2024 14:58 Відповісти
історія щодо ЦВК щось мені нагадує - "власник" ЦВК визначає результат будь-яких виборів.
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14.12.2024 15:08 Відповісти
Картвелебі усю історію вдавали з себе грізних бойових джигітів.
Тільки шо, відразу - маму ябаль, кінджал доставаль, глотка рєзаль!!!!!
А насправді - справжні воїни з Сакартвело давно в Україні, в Грузинському Легіоні.
Основна маса картвелебі дуже скоро втратить національну ідентичність та стане "грузінорассєйскім фєдеральним округом".
Не воїни.
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14.12.2024 15:10 Відповісти
річ в тім,що кремль сьогодні прикормив грузинів щоб не піднімали ситу сраку з диванів.але коли московська петля затягнеться кругом шиї - тоді масквічі вернуть вкладені в грузинів кошти з 100000%
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14.12.2024 15:18 Відповісти
Нам тут краще перейматися тим, щоб Україна не втратила найіональну ідентичність та незалежність під керівництвом найвеличнішого лідОра, який веде країну до катастрофи разом зі своїми єрмако-татаровими. Грузинський "мудрий нарід" купився на "по 1000 доларів кожному" від Іванішвілі, так само, як наш "мудрий нарід" купився на "4000 баксів кожному вчителю" та на "прєзфдєнт будєт жить как учітєль, а учітєль как прєзідєнт" від ЗЕ-Голобородька. Тож тут нажаль між нашим суспільством та їхнім - жодної різниці. І тут і там піпл злив в унітаз власними руцями унікальний шанс на побудову своєї проєвропейської демократичної успішної держави. А тепер стоїть на порозі втрати незалежності та державності, бо демократія, свобода слова, свобода пересування, парламентаризм та незалежне місцеве самоврядування, все це вже не про Україну, хоча все це ми мали ще в 2019 р., а проміняли на дешевий серіал...
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14.12.2024 15:31 Відповісти
Принаймі, я та такі, як я - з 24.02.24 в ЗСУ на фронті. Ми знаємо, що та навіщо робимо.
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14.12.2024 15:49 Відповісти
один і той самий почерк - клоуни,артісти футболісти і гомосексуалісти.бойові підараси мавзолєя.
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14.12.2024 15:15 Відповісти
Теперь Зурабишвили посадят в тюрьму (с нее снят иммунитет), либо она будет вынуждена бежать в страну второго гражданства (Францию)
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14.12.2024 15:17 Відповісти
Байден теж повинен втікати як по вашому?
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14.12.2024 15:37 Відповісти
Безусловно, если байдену будет грозить арест дома
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14.12.2024 15:43 Відповісти
В нас таке неможливе?
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14.12.2024 15:21 Відповісти
Відповідь ухилянтська...тіпа паржать...
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14.12.2024 15:44 Відповісти
почерк фсбе видно чітко. Як не " квартальні піаністи" , то грузинські футболісти,але спочатку "білоруський "дранік- бульбенфюрер" був
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14.12.2024 15:21 Відповісти
Ну Лука на відміну від блазня та футбольора хоч якийсь керівний та політичний досвід мав.
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14.12.2024 15:28 Відповісти
у рашистської фсбешної контори , не є важливим політичний досвід.Основна якість ,яка об'єднує всіх ставлеників і прихильників куйла, це їхній "талант" і вміння ,"без мила" залазити в задницю куйла,і звідтіля голосити на весь світ "що це "рай Божий"
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14.12.2024 15:36 Відповісти
Стопудово 👍
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14.12.2024 17:20 Відповісти
Парламент, сформований завдяки фальсифікаціям, обирає президента.

Тут легітимністю і не пахне.
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14.12.2024 15:26 Відповісти
Орки не довзолять грузинам вискочити з їх впливу тому що там тоді буде можливість прокласти газову трубу від Айзербаджана і їх дорогий газ буде нікому не потрібен,
враховуючи що вони фактично втратили Сірію і там уже є можливість будівництва труби від саудитів.
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14.12.2024 15:34 Відповісти
Кацапня обпеклася на українському Майдані, але знов лізе нахрапом цього разу до картвелебі. Впевнений, не допустять вони вдруге до влади прокремлівських шльондр.
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14.12.2024 15:46 Відповісти
Якщо Грузини не знесуть зараз цих гробаків,до білорашка покажеться медом,кацапорилі прихлебатілі помилок не прощають,всі будуть сидіть по тюрмах,а з Міши сміялись,карлсоном називали,до при Міші ви і пожили,а тепер тільки одне,на площу всім народом і до перемоги над прихвостнями цапорилими,або вам гаплик.Іншого не буде.Удачі вам брати І сестри Грузії!!!
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14.12.2024 15:49 Відповісти
Потужне ноу-хау для переобрання нелоха на наступний термін без всенародного голосування в умовах війни.
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14.12.2024 15:54 Відповісти
мда, сила народу, слуга народу. президент футболіст без освіти
зупиніть цю землю, я зійду...
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14.12.2024 17:08 Відповісти
ідіотом зовні легше керувати, ми вже в цьому переконались
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14.12.2024 22:08 Відповісти
80% экономики Грузии - туристы из Расии и экспорт туда вина и боржоми. И чего вы хотите?
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14.12.2024 17:34 Відповісти
Мабуть же ж так не історично склалося, а хтось до цього руку приклав...
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14.12.2024 17:41 Відповісти
Дятли
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14.12.2024 18:35 Відповісти
К сожалению, Грузия никогда не станет свободной и самостоятельной, они расейские холопы на генетическом уровне, увы.
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14.12.2024 18:44 Відповісти
згоден...красиві тости,застілля.гаряча лезгинка,скажені кліпання очима (на публіку) з криками : ти мужчіна,зарежу тощо.....а насправді,діагнох гарячим джигітам дав ще Лєрмонтов в 19 ст. : бєжалі робкіє грузіни....
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14.12.2024 19:56 Відповісти
зубожів московський КВН. Прийшлось футболіста брать.
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14.12.2024 20:14 Відповісти
Зовнішність пройдисвіта...
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14.12.2024 21:24 Відповісти
в нього є з кого приклад брати, незабаром вдіне зелену футболку і відпустить цапову бороду!
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14.12.2024 22:11 Відповісти
 
 