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Грузия (3175) Зурабишвили (98) протест (5834)

В Грузии продолжаются протесты, президент Зурабишвили призвала провести новые выборы в парламент

Саломе Зурабішвілі

22 декабря в столице Грузии Тбилиси протестуют против правящей партии "Грузинская мечта" и с требованием назначить новые выборы. К протестующим обратилась действующий президент Саломе Зурабишвили.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Зурабишвили призвала назначить новую дату выборов, заявляя, что дата голосования должна быть согласована до 29 декабря - дня, когда истекает срок ее полномочий и "Грузинская мечта" планирует провести инаугурацию Михаила Кавелашвили.

"Жду ответа, чтобы все было понятно, завтра вечером запишу полную речь из (президентского) дворца", - заявила президент.

Также она сказала, что не боится угрозы ареста со стороны премьер-министра Кобахидзе.

Кроме того, Зурабишвили вновь заявила о готовности встретиться с главой "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили: "Чтобы все в стране хорошо завершилось, пусть он придет в (президентский) дворец, поскольку он правит всем".

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Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Позже в Грузии объявили победителем президентских выборов кандидата от партии власти Михеила Кавелашвили.

Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

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Топ комментарии
+12
Грузины, вы мирно просрали парашную оккупацию, свой Майдан и легли под парашу.
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22.12.2024 21:52
+7
Вони і так її вже окупували, навіщо їм ті танки.
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22.12.2024 21:51
+6
Йдуть шляхом білорусів : мирні протести.Якщо Рудий зупинить з ****** десь війну,то москалі спокійно окупують Грузію,і цього разу танки не зупиняться за 25 км від Тбілісі.
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22.12.2024 21:41
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Йдуть шляхом білорусів : мирні протести.Якщо Рудий зупинить з ****** десь війну,то москалі спокійно окупують Грузію,і цього разу танки не зупиняться за 25 км від Тбілісі.
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22.12.2024 21:41 Ответить
Вони і так її вже окупували, навіщо їм ті танки.
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22.12.2024 21:51 Ответить
Ні,ще ні.А танки - це гаранти.
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22.12.2024 22:02 Ответить
Хіба вже не очевидно, що грузинська влада повністю підконтрольна **********?! "Грузинська мрія" навіть гірша за зекобанду!
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22.12.2024 22:24 Ответить
Різниця не в гіршості,а в результаті.
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22.12.2024 22:25 Ответить
Грузины, вы мирно просрали парашную оккупацию, свой Майдан и легли под парашу.
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22.12.2024 21:52 Ответить
Не заважайте танцювати (на пляшках)
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22.12.2024 21:57 Ответить
Ну зрозуміло:

1.цежненашіметоди
2.чиммибудемокращізаних
3.нехайїмстанесоромно

РЕЗУЛЬАТ ПЕРЕДБАЧУВАНИЙ...
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22.12.2024 22:01 Ответить
у Грузії є шанс стати першою в історії країною, в якій будуть заарештовані два попередні президенти.
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22.12.2024 22:15 Ответить
Грузія хоче уникнути війни - це факт. І це їхнє право
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22.12.2024 22:35 Ответить
Не уникнуть . Як їх всмокче кацапія , то потім пожене м'ясом на інші війни .
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22.12.2024 22:49 Ответить
 
 