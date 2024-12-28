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Зурабишвили накануне инаугурации Кавелашвили заявила, что остается в президентской резиденции

Зурабішвілі записала звернення

В субботу, 28 декабря, действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне инаугурации Михеила Кавелашвили на пост президента, заявила, что остается в резиденции.

Об этом пишет "Эхо Кавказа", сообщает Цензор.НЕТ.

Зурабишвили выступила с обращением, в котором заявила, что остается в президентской резиденции.

"Приветствую вас из дворца Орбелиани. Я здесь и останусь здесь, проведу здесь и ночь. Завтра в 10 часов утра жду вас возле дворца Орбелиани и отсюда расскажу, каким будет завтрашний день. Расскажу, какими будут следующие дни и какими будут дни победы", - сказала политик.

Ранее Зурабишвили заявляла, что останется на посту, поскольку не признает результаты парламентских выборов, которые состоялись 26 октября и президентских выборов, которые состоялись 14 декабря. Тогда избирательная коллегия Грузии, большинство которой имела "Грузинская мечта", избрала президентом Михеила Кавелашвили.

Напомним, что 28 декабря жители Грузии вышли на улицы в рамках акции "Цепь единства", которая состоялась через месяц после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановлении переговоров по вступлению в ЕС.

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Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Позже в Грузии объявили победителем президентских выборов кандидата от партии власти Михеила Кавелашвили.

Читайте также: Акция протеста "Цепь единства" прошла в крупных городах Грузии

Автор: 

выборы (24729) Грузия (4499) Зурабишвили Саломе (99)


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Топ комментарии
+11
Холуї кремля будуть намагатися викинути ії із резиденціі , на жаль 🙁
Боляче за громадян Грузії , якими керують фсбшні нелюди !!

і
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28.12.2024 22:34
+9
Так , в Грузіі відбувається повний бардак , так як люди не в змозі ,
прогнати владу мілліардера Бідзіна Іванішвілі ,
який окупував Грузію
з кремлівськими виродками 🤬
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28.12.2024 23:16
+8
Вже пізно пити барджомі.
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28.12.2024 22:28
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Вже пізно пити барджомі.
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28.12.2024 22:28 Ответить
США НЕ визнають презіка від "груз-мєчти"

завтра буде гаряче
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29.12.2024 00:16 Ответить
Ось і все. Здулася зурабошвіля. Пішла тіки так.
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29.12.2024 12:44 Ответить
І що? Виведуть у кайданках.
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28.12.2024 22:32 Ответить
Холуї кремля будуть намагатися викинути ії із резиденціі , на жаль 🙁
Боляче за громадян Грузії , якими керують фсбшні нелюди !!

і
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28.12.2024 22:34 Ответить
Грузинская Тимошенко.
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28.12.2024 22:51 Ответить
Навіть не знаю... Можливо повітряних кульок чи ліхтариків було недостаньо, або... Слухайте, а ви знімали взуття коли на лавки залазили? То вірне мірило успіху. Білоруси не дадуть збрехати.
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28.12.2024 23:05 Ответить
Так , в Грузіі відбувається повний бардак , так як люди не в змозі ,
прогнати владу мілліардера Бідзіна Іванішвілі ,
який окупував Грузію
з кремлівськими виродками 🤬
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28.12.2024 23:16 Ответить
Завтра поїде додому в кайданках, а потім або втіче як тихановська або поп'є чайку і сконає по-тихому. В будь-якому разі всім пофіг
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28.12.2024 23:32 Ответить
а як таке?

Зурабішавлі запрошена на інавгурацію трампа як законний (на 20 січня) президент Грузії

.
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29.12.2024 00:19 Ответить
Ось і все. Здулася зурабошвіля. Пішла тіки так.
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29.12.2024 12:43 Ответить
Убогое,иди вслед за рос военным кораблем
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29.12.2024 09:52 Ответить
Бздіна з Кавеликшвілі місце у ростові, разом з януковощем та асадом
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29.12.2024 00:29 Ответить
По факту - якщо вибори не лигітимні - звертайтеся в суд ...якщо все позакону - змиріться , навіть якщо щось не подобається !
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29.12.2024 00:43 Ответить
Все эти борцы за свободу несколько лет до выборов что делали? Не могли между собой договориться и объединится. Зато сейчас хотят все отменить. А дальше что? Все равно нет ни программы, ни лидера.... Движуха ради движухи. Отправят французскую тётку на пенсию (в Бретань или ещё куда), рассказывать как в одной далёкой стране украли выборы...
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29.12.2024 03:31 Ответить
Грузинська мрія це ті ж колишні риги і антимайдан- як і ЗЕлена мафія.
Тільки в них нема ЗСУ щоб потім зупинити московські автозаки і русню в парадній формі
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29.12.2024 18:42 Ответить
 
 