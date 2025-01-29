Похитила елку из могилы военного: на Черкасщине осуждена женщина за надругательство над могилой, - прокуратура

В Черкасской области суд вынес приговор женщине, которая накануне Нового года похитила елку с могилы военного на Аллее Героев в Черкассах.

Об этом сообщила пресс-служба Черкасской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, инцидент произошел 31 декабря, когда местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже.

Во время следствия правоохранители установили, что к преступлению причастна 48-летняя уроженка Луганщины. Благодаря оперативным действиям уголовного розыска, экспертов-криминалистов и следователей удалось собрать необходимые доказательства и установить ее личность. Женщина признала свою вину.

Суд назначил ей два года лишения свободы за надругательство над могилой (ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины), но освободил от отбывания наказания на основании статей 75 (Освобождение от отбывания наказания с испытанием) и 76 (Обязанности, которые возлагает суд на лицо, освобожденное от отбывания наказания с испытанием) Уголовного кодекса Украины, установив испытательный срок на один год.

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