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Похитила елку из могилы военного: на Черкасщине осуждена женщина за надругательство над могилой, - прокуратура

Судитимуть 10 громадян за службу в російських військах проти України

В Черкасской области суд вынес приговор женщине, которая накануне Нового года похитила елку с могилы военного на Аллее Героев в Черкассах.

Об этом сообщила пресс-служба Черкасской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, инцидент произошел 31 декабря, когда местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже.

Во время следствия правоохранители установили, что к преступлению причастна 48-летняя уроженка Луганщины. Благодаря оперативным действиям уголовного розыска, экспертов-криминалистов и следователей удалось собрать необходимые доказательства и установить ее личность. Женщина признала свою вину.

Суд назначил ей два года лишения свободы за надругательство над могилой (ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины), но освободил от отбывания наказания на основании статей 75 (Освобождение от отбывания наказания с испытанием) и 76 (Обязанности, которые возлагает суд на лицо, освобожденное от отбывания наказания с испытанием) Уголовного кодекса Украины, установив испытательный срок на один год.

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Автор: 

кладбище (285) прокуратура (5032) елка (181)


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А зелені шмарклі крадуть лярдами. На мінах, на кулеметах, на дронах...
І нічого.
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29.01.2025 17:59 Ответить
Та на Лугандоні всі крадуть - і ця істота теж так зробила, але не помітила могили!
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29.01.2025 18:03 Ответить
Таких істот потрібно знищувати без суда і слідства ,
так як вона вчинила такий ганебний поступок спеціалько 😡
Невже не було інших ялинок ?

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29.01.2025 18:03 Ответить
Сказав би "Ну, бл#дь!" та виховання не дозволяє!
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29.01.2025 18:05 Ответить
Лохторат янелоха боневтіка!
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29.01.2025 18:26 Ответить
Новий Рік з рюським, холодцем, елкою.
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29.01.2025 18:42 Ответить
до злочину причетна 48-річна уродженка Луганщини

.
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29.01.2025 19:37 Ответить
РОЗСТРІЛЯТИ
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29.01.2025 23:51 Ответить
 
 