Служебная халатность при закупке дронов: мэру Нетишина Супрунюку продлили домашний арест

Городскому голове г. Нетешин Александру Супрунюку, которого подозревают в служебной халатности при закупке дронов, продлена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам рассмотрения ходатайства прокуроров Шепетовской окружной прокуратуры городскому голове г. Нетешин, который подозревается в служебной халатности, продлена мера пресечения в виде домашнего ареста на срок досудебного расследования до 04 марта 2025 года", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ему продлена мера обеспечения - отстранение от должности на указанный срок.

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Ранее сообщалось, что мэру города Нетешин Хмельницкой области Александру Супрунюку объявили подозрение в служебной халатности из-за закупки некачественных FPV-дронов. Согласно данным следствия, исполком Нетешинского горсовета заключил договоры с ООО "Дроника" на сумму 16,4 млн грн. В документах указано, что указанные дроны не соответствовали заявленной комплектации. В частности, видеокамеры и передатчики были низкого качества, что позволило подрядчикам занизить себестоимость производства и присвоить разницу.