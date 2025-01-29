Служебная халатность при закупке дронов: мэру Нетишина Супрунюку продлили домашний арест
Городскому голове г. Нетешин Александру Супрунюку, которого подозревают в служебной халатности при закупке дронов, продлена мера пресечения в виде домашнего ареста.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
"По результатам рассмотрения ходатайства прокуроров Шепетовской окружной прокуратуры городскому голове г. Нетешин, который подозревается в служебной халатности, продлена мера пресечения в виде домашнего ареста на срок досудебного расследования до 04 марта 2025 года", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что ему продлена мера обеспечения - отстранение от должности на указанный срок.
Ранее сообщалось, что мэру города Нетешин Хмельницкой области Александру Супрунюку объявили подозрение в служебной халатности из-за закупки некачественных FPV-дронов. Согласно данным следствия, исполком Нетешинского горсовета заключил договоры с ООО "Дроника" на сумму 16,4 млн грн. В документах указано, что указанные дроны не соответствовали заявленной комплектации. В частности, видеокамеры и передатчики были низкого качества, что позволило подрядчикам занизить себестоимость производства и присвоить разницу.
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а може і без дронів....
ну як з мінами.
гроші пішли 100% мін нема 100%,
покарання???
звільнення за власним, під бурхливі оплески ВР
якось Героя не дали...
навіть дивно.
нагадаю...
ето нє то, ето другоє.....
А також ті хто вказує на факти корупції та некомпетентності (журналісти, прости люди, лідери думок, та активісти) - агенти кремля та вороги !!!!
От зелена влада на чолі з найвеличнішим л(п)ідором - "молодець" !!!!
Забезпечує всім необхідним військо!!!!! (мільйони дронів....та тисячі далекобійних ракет.....сотні тисяч "ЯКІСНИХ" мін) та веде далекоглядну економічну політику (Шмигаль та Гетьманцев чого тільки вартують....)
Все для перемоги та розвитку України !!!!! Ночей не сплять та не їдять....всьо о народє думают!!!
Тому повторюсь ще раз - всі винні!!! всі!!!!
Окрім зелених найвеличніших керманичів!!!!
І відколи ж це закупівля дронів для війська входить до кола службових обов'язків мерів українських міст?
Не те, що я виправдовую постачання поганих дронів, а просто цікаво: чиї ж це службові обов'язки? невже мера міста Нетішин Хмельницької области?