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Служебная халатность при закупке дронов: мэру Нетишина Супрунюку продлили домашний арест

Супрунюку продовжили нічний домашній арешт

Городскому голове г. Нетешин Александру Супрунюку, которого подозревают в служебной халатности при закупке дронов, продлена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам рассмотрения ходатайства прокуроров Шепетовской окружной прокуратуры городскому голове г. Нетешин, который подозревается в служебной халатности, продлена мера пресечения в виде домашнего ареста на срок досудебного расследования до 04 марта 2025 года", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ему продлена мера обеспечения - отстранение от должности на указанный срок.

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Ранее сообщалось, что мэру города Нетешин Хмельницкой области Александру Супрунюку объявили подозрение в служебной халатности из-за закупки некачественных FPV-дронов. Согласно данным следствия, исполком Нетешинского горсовета заключил договоры с ООО "Дроника" на сумму 16,4 млн грн. В документах указано, что указанные дроны не соответствовали заявленной комплектации. В частности, видеокамеры и передатчики были низкого качества, что позволило подрядчикам занизить себестоимость производства и присвоить разницу.

Автор: 

мэр (1652) халатность (69) мера пресечения (465) Хмельницкая область (960) Шепетовский район (4) Нетешин (3)


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А що там з приводу рєзнікова чи умєрова та їм подібних?
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29.01.2025 18:19 Ответить
якби ці дрони купував резнік, то проканалоб навіть без камер...
а може і без дронів....
ну як з мінами.
гроші пішли 100% мін нема 100%,
покарання???
звільнення за власним, під бурхливі оплески ВР
якось Героя не дали...
навіть дивно.
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29.01.2025 19:20 Ответить
Якби оте довбане зелене МО виконувало чесно свої обовязки то мерам міст не доводилося б займатися невластивими для мера справами! А тут ще оте *лядво зелене мера звинувачує в ''службовій недбадості" До умерова немає претензій?!!!
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29.01.2025 18:22 Ответить
крилата фраза зе...
нагадаю...
ето нє то, ето другоє.....
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29.01.2025 19:24 Ответить
Тожі вже за злочинну халатність треба судити ЗЕлю,Єрмака,Верещук,Гетманцеваі Василевську-Смаглюк,Зелю за розмінувангя Київщини,пзовської акваторії,завідвід військ,за нехтування попередженням про напад ОФії в жовтні 2021 р від директора ЦРУ Бьорнса і,союзної розвідки, за рефінансування армії і розкрадання бюджету на дорогах, за здачу півночі,півдня і сходу,за залищення в окупації 100 000 українських дітей,за неевакуацію з Херсону,Маріуполя,Бердянська,Каховки і т.д. дЄрьмак за розмінування,розкрадання гум.допомоги і корупцію,Верещучку за розмінування Чонгару,корупцію і злочинну халатність через що населення не було евакуйоваге з півдня,Василевську за то що закдикала виборців свого округу не евакйовуватись, а залишатись вдома в Бучі,Врпіні і іг.насел пунктів через що десчтки уивільних були вбиті,закатовані і згвалтовані,вся клоугська влада повинна предстати перед військовим требуналом.
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29.01.2025 18:34 Ответить
У всьому винен мери та солдати!!!!!!!!
А також ті хто вказує на факти корупції та некомпетентності (журналісти, прости люди, лідери думок, та активісти) - агенти кремля та вороги !!!!
От зелена влада на чолі з найвеличнішим л(п)ідором - "молодець" !!!!
Забезпечує всім необхідним військо!!!!! (мільйони дронів....та тисячі далекобійних ракет.....сотні тисяч "ЯКІСНИХ" мін) та веде далекоглядну економічну політику (Шмигаль та Гетьманцев чого тільки вартують....)
Все для перемоги та розвитку України !!!!! Ночей не сплять та не їдять....всьо о народє думают!!!
Тому повторюсь ще раз - всі винні!!! всі!!!!
Окрім зелених найвеличніших керманичів!!!!
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29.01.2025 18:49 Ответить
АЛЬО! ..зельоні ГНИДИ ..що там на рахунок бракованих мін (неодноразово) гранат та іншого !
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29.01.2025 19:01 Ответить
"службова недбалість під час закупівлі дронів"…

І відколи ж це закупівля дронів для війська входить до кола службових обов'язків мерів українських міст?

Не те, що я виправдовую постачання поганих дронів, а просто цікаво: чиї ж це службові обов'язки? невже мера міста Нетішин Хмельницької области?
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29.01.2025 19:24 Ответить
Та так,в нас також раніше регулярно за бюджет міста купували дрони для своєї бригади(тут дислокується),бувало скасовували тендер міняли поставщика,тепер *від гріха подальше*ніяких закупок і кому це потрібно,не такі якісні дрони чи ніяких,лайно зелене затоплює всі сфери в країні.
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29.01.2025 19:45 Ответить
 
 