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Мэру Нетешина объявили подозрение в служебной халатности из-за закупки дронов. ДОКУМЕНТ

Мэру города Нетешин Хмельницкой области объявили подозрение в служебной халатности из-за закупки некачественных FPV-дронов.

Об этом мэр Александр Супрунюк сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Он утверждает, что дело связано с закупкой FPV-дронов для ВСУ, которые, по данным следствия, были укомплектованы низкокачественными комплектующими.

По словам Супрунюка, подозрение вручили 4 декабря представители прокуратуры и СБУ. "Ко мне пришел прокурор города Нетешин под конвоем Службы безопасности Украины и вручил мне подозрение в служебной халатности, а не коррупции. Настоятельно рекомендовали мне сегодня встретиться с прокурором, но я сообщил, что у меня сегодня командировка в Ассоциацию городов, где будет встреча с комитетом Верховной Рады по вопросам обороны и представителями СБУ по поводу безосновательности введения военной администрации в городе Нетешин и тех злоупотреблений, которые сейчас происходят. Я связываю эти два события и считаю, что мне пытались помешать потратить на эту встречу, параллельно с этим разгоняется измена о коррупции", - написал мэр.

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Согласно данным следствия, исполком Нетешинского горсовета заключил договоры с ООО "Дроника" на сумму 16,4 млн грн. В документах указано, что указанные дроны не соответствовали заявленной комплектации. В частности, видеокамеры и передатчики были низкого качества, что позволило подрядчикам занизить себестоимость производства и присвоить разницу.

Мер Нетішина підозрюється у службовій недбалості
Мер Нетішина підозрюється у службовій недбалості

По версии следствия, мэр Нетешина не проверил качество дронов и утвердил оплату за все контракты. Правоохранители подозревают, что "накрутка" на каждом дроне составляла от 4 до 7,5 тыс. грн.

Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УКУ (служебная халатность). Если вину докажут, Супрунюку грозит до 5 лет лишения свободы.

Следствие продолжается, а сам мэр заявляет о безосновательности обвинений.

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ООО "Дроника"

ООО "Дроника", которая выступала поставщиком дронов, зарегистрирована в Киевской области. Ее владельцем является Богдан Довбыш. СБУ ранее сообщала о блокировании схемы хищения госбюджета на закупки дронов, где фигурировал этот подрядчик.

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Автор: 

закупки (750) дроны (3869) подозрение (485) Нетешин (3)


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Топ комментарии
+17
А що там по мінах які не вибухають? Коли будуть посадки?
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05.12.2024 17:37
+17
А це входить в службові обов'язки мера міста? До Умерова немає претензій?!
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05.12.2024 17:42
+16
Мер має постачати армію і розумітись на якості озброєння?
А чим займається міністр оборони,це ж його обов'язок -постачання армії.
От дає зелень...
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05.12.2024 17:39
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А що там по мінах які не вибухають? Коли будуть посадки?
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05.12.2024 17:37 Ответить
Там все "неначасі", бо вже відкати всім роздали з 25 міляярдів. А тут схоже мер закупив дрони і нікому відката не дав. Коли при владі зграя антидержавних зрадників-мародерів, то під репресії потрапляють лише ті, хто працює на Україну, а не на офіс реЗЕдента.
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05.12.2024 17:40 Ответить
Невінуватиє вони, 1 зі 100 ж летить і ймовірно вибухає, це доволі непоганий результат вважають експерди набрані по оголошенню.
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05.12.2024 18:14 Ответить
Мер має постачати армію і розумітись на якості озброєння?
А чим займається міністр оборони,це ж його обов'язок -постачання армії.
От дає зелень...
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05.12.2024 17:39 Ответить
Це відбувається бо в країні "є-корупція" та "є-крадівництво"...нажаль...
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05.12.2024 17:40 Ответить
А це входить в службові обов'язки мера міста? До Умерова немає претензій?!
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05.12.2024 17:42 Ответить
Потужно! Чітко, і в ціль. Так йому й треба. Для других страшний урок!
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05.12.2024 17:43 Ответить
шоб не заказували дрони мимо Єрмака
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05.12.2024 18:40 Ответить
Ну ось зелені виродки вже саджають людину за те що допомогае ЗСУ
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05.12.2024 17:44 Ответить
Тепер вам зрозуміло, чому мери міст радше витратять кошти на бруківку, ніж зв'яжуться з оборонними закупівлями?
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05.12.2024 17:46 Ответить
Що і труба було домогтись...
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05.12.2024 17:48 Ответить
Ще повезло, міг би отримати підозру і за закупівлю дров.
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05.12.2024 18:45 Ответить
Що це за дебілізм такий, доручати меру закупівлю дронів? А чого меру, а не вахтьору дяді Васі? Де логіка? Той хто придумав і запровадив такий завідомо хибний механізм закупівель і є ворогом і диверсантом. Бо це було свідоме розпорошення потенціалу.
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05.12.2024 23:46 Ответить
Кули круть уже , он это сделал , ****...
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06.12.2024 16:19 Ответить
А дійсно, чому там військова адміністрація? В глибокому тилу? Бо створена для ухилянтства мазаних офіцерів від фронту і для корупції. Тиловий офіцер - це нонсенс, коли мобілізують бухгалтерів та слюсарів на фронт. А їх таких десятки тисяч в погонах в тилу просиджують штани. І слабовики місцеві всі в схематозах з тиловиками. А цивільний мер вимушений в дронах розбиратись.
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06.12.2024 18:09 Ответить
 
 