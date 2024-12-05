Мэру Нетешина объявили подозрение в служебной халатности из-за закупки дронов. ДОКУМЕНТ
Мэру города Нетешин Хмельницкой области объявили подозрение в служебной халатности из-за закупки некачественных FPV-дронов.
Об этом мэр Александр Супрунюк сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Он утверждает, что дело связано с закупкой FPV-дронов для ВСУ, которые, по данным следствия, были укомплектованы низкокачественными комплектующими.
По словам Супрунюка, подозрение вручили 4 декабря представители прокуратуры и СБУ. "Ко мне пришел прокурор города Нетешин под конвоем Службы безопасности Украины и вручил мне подозрение в служебной халатности, а не коррупции. Настоятельно рекомендовали мне сегодня встретиться с прокурором, но я сообщил, что у меня сегодня командировка в Ассоциацию городов, где будет встреча с комитетом Верховной Рады по вопросам обороны и представителями СБУ по поводу безосновательности введения военной администрации в городе Нетешин и тех злоупотреблений, которые сейчас происходят. Я связываю эти два события и считаю, что мне пытались помешать потратить на эту встречу, параллельно с этим разгоняется измена о коррупции", - написал мэр.
Согласно данным следствия, исполком Нетешинского горсовета заключил договоры с ООО "Дроника" на сумму 16,4 млн грн. В документах указано, что указанные дроны не соответствовали заявленной комплектации. В частности, видеокамеры и передатчики были низкого качества, что позволило подрядчикам занизить себестоимость производства и присвоить разницу.
По версии следствия, мэр Нетешина не проверил качество дронов и утвердил оплату за все контракты. Правоохранители подозревают, что "накрутка" на каждом дроне составляла от 4 до 7,5 тыс. грн.
Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УКУ (служебная халатность). Если вину докажут, Супрунюку грозит до 5 лет лишения свободы.
Следствие продолжается, а сам мэр заявляет о безосновательности обвинений.
ООО "Дроника"
ООО "Дроника", которая выступала поставщиком дронов, зарегистрирована в Киевской области. Ее владельцем является Богдан Довбыш. СБУ ранее сообщала о блокировании схемы хищения госбюджета на закупки дронов, где фигурировал этот подрядчик.
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А чим займається міністр оборони,це ж його обов'язок -постачання армії.
От дає зелень...