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В 2025 году для ВСУ будет поставлено более 30 тыс. ударных беспилотников DeepStrike, - Умеров

У 2025 ЗСУ отримають понад 30 тисяч дронів DeepStrike

В 2025 году украинским защитникам поставят более 30 тысяч ударных дальнобойных дронов, так называемых DeepStrike. Часть из этих БПЛА профинансировали международные партнеры, инвестировав в украинский ОПК.

Об этом министр обороны Рустем Умеров сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина меняет правила игры на поле боя благодаря инновационным технологиям! Во исполнение Плана устойчивости Президента в 2025 году для наших защитников будет поставлено более 30 000 ударных беспилотников DeepStrike. Часть из этих БПЛА профинансировали наши международные партнеры, инвестировав в украинский ОПК. Эти дроны нового поколения способны автономно действовать на больших расстояниях и с высокой точностью поражать цели врага", - говорится в сообщении.

Умеров отметил, что Минобороны продолжает наращивать инвестиции в разработку высокотехнологичных систем.

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По его словам, это не только отвечает потребностям фронта, но и поддерживает оборонную промышленность, создает рабочие места и развивает украинские технологии.

"Мы демонстрируем миру: Украина способна к инновациям и технологической независимости. Даже в условиях войны мы развиваем современное производство, укрепляя наши оборонные способности. Украина создает техноармию, готовую защищать себя всеми доступными средствами. Это важный сигнал нашим союзникам и врагу: мы сильные, инновационные и непобедимые", - добавил глава Минобороны.

Также читайте: Кабмин одобрил законопроект о временном пребывании подразделений ВСУ за рубежом

Автор: 

беспилотник (3564) Минобороны (9306) ВСУ (6564) дроны (3869) Умеров Рустем (514)


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Топ комментарии
+18
"Мільярд дерев" серія стотищпітсот.
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05.12.2024 17:31
+16
А куди подівся "план стійкості" з мільйоном дронів ? Бабло було. Запевняв Лідор. Куди ділись дрони або бабло ? А у плані президента сто тисяч мін списали на бойові дії ? Чи на дощ ? А скільки у плані президента має загинути воїнів ЗСУ без мін та дроеів, без амуніції та снарядів (які проплатили авансом, і забули кому) ? Мовчи, курво, і працюй з директорами підприємств, за чесними умовами без відкатів та переплат. Бо впаде Україна, і ти будеш кацапом з хохляцьким акцентом, трясця.
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05.12.2024 17:33
+15
І ''зірка смерті''.. Чергове бла-бла-бла про світле смарагдове майбутнє.
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05.12.2024 17:28
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І ''зірка смерті''.. Чергове бла-бла-бла про світле смарагдове майбутнє.
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05.12.2024 17:28 Ответить
"Мільярд дерев" серія стотищпітсот.
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05.12.2024 17:31 Ответить
а в 2026 Зірку Смерті

(які дебіли вірять зельоним покидькам)
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05.12.2024 17:32 Ответить
А куди подівся "план стійкості" з мільйоном дронів ? Бабло було. Запевняв Лідор. Куди ділись дрони або бабло ? А у плані президента сто тисяч мін списали на бойові дії ? Чи на дощ ? А скільки у плані президента має загинути воїнів ЗСУ без мін та дроеів, без амуніції та снарядів (які проплатили авансом, і забули кому) ? Мовчи, курво, і працюй з директорами підприємств, за чесними умовами без відкатів та переплат. Бо впаде Україна, і ти будеш кацапом з хохляцьким акцентом, трясця.
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05.12.2024 17:33 Ответить
план стійкості - то у зельоного віслюка проблема з потенцією з зельоною ...він не той записник взяв
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05.12.2024 17:36 Ответить
"Умєров зазначив, що Міноборони продовжує нарощувати інвестиції" - перекладаю

Міністерство Саботажу Оборони нарощує темпи крадівництва.. бабла дають багато ..не встигаємо.
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05.12.2024 17:34 Ответить
"Буде" або не буде
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05.12.2024 17:36 Ответить
Україна має підтримку дійсно потужної міжнародної коаліції ,а зелені дебіли здатні тільки продукувати макарони на вуха...
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05.12.2024 17:37 Ответить
попутно все це бабло зливаючи на свої рахунки в офшори
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05.12.2024 17:39 Ответить
Куди подівся мільйон дронів, що повинен був надійти до АРМІЇ в 2024 р.?
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05.12.2024 17:39 Ответить
Ну, міни вже поставили... Хоч би з дронами такого не було
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05.12.2024 17:46 Ответить
ви не вірите в "талант" зельоних ? - БУДЕ!

бо у зельоних мета - злити Україну .. зельоний вам же сказав - ЗСУ повільно рухається в західному напрямку
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05.12.2024 17:48 Ответить
Звісно що вірю, і тому мені здається, що з анонсованими дронами буде так само як і з мінами
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05.12.2024 17:50 Ответить
Умєров з Камашиним вже мільйон мін поставили.
Чому з дронами має бути краще?
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05.12.2024 17:46 Ответить
План стійкості Президента у 2025 - це стояти/сидіти/чіплятись за крісло до посинівших пальців
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05.12.2024 17:50 Ответить
Будет и поставлено-это две большие разницы,как говорят у нас,в Одессе!
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05.12.2024 17:52 Ответить
30 тисяч ударних далекобійних дронів -
навіть не смішно... Це на скільки годин чи хвилин роботи для всіх фронтів?
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05.12.2024 18:00 Ответить
далекобійні дрони не використовуються на фронті. Наче як із назви випливає, що їх завдання - удари по далекому тилу противника
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05.12.2024 18:28 Ответить
Тобто кожен день, впродовж всього 25-го року, 80 далекобійних ударних дронів будуть "з високою точністю вражати цілі ворога"?
Хочеться в це вірити але не при зеленої владі.
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05.12.2024 18:15 Ответить
як міни??
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05.12.2024 18:31 Ответить
Скільки можуть брехати слугориги? Чи вони вважають, що попередніми обіцянками надурили нарід і ніхто нічого не пам'ятає? Як там міни 100 тисяч на 25 мільярдів гривень? Не може умеров пояснити, як таке могло статися?
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05.12.2024 19:04 Ответить
А почему перестали сейчас запускать эти дроны? Почему перестали НПЗ, нефтебазы, склады боеприпасов взрываться? Аэродромы? Складываете на следующий год, или пока не прилетит по складу? Почему мы сидим в темноте, а русня нет? Они подстанции не защищают.
Так много вопросов без ответов...
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05.12.2024 19:54 Ответить
Ці дрони будуть там де мільярд дерев, гігават зеленського, та мільон його дронів.
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05.12.2024 20:09 Ответить
Будемо всіх бамбіть...
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05.12.2024 20:23 Ответить
 
 