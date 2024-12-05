В 2025 году для ВСУ будет поставлено более 30 тыс. ударных беспилотников DeepStrike, - Умеров

В 2025 году украинским защитникам поставят более 30 тысяч ударных дальнобойных дронов, так называемых DeepStrike. Часть из этих БПЛА профинансировали международные партнеры, инвестировав в украинский ОПК.

Об этом министр обороны Рустем Умеров сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина меняет правила игры на поле боя благодаря инновационным технологиям! Во исполнение Плана устойчивости Президента в 2025 году для наших защитников будет поставлено более 30 000 ударных беспилотников DeepStrike. Часть из этих БПЛА профинансировали наши международные партнеры, инвестировав в украинский ОПК. Эти дроны нового поколения способны автономно действовать на больших расстояниях и с высокой точностью поражать цели врага", - говорится в сообщении.

Умеров отметил, что Минобороны продолжает наращивать инвестиции в разработку высокотехнологичных систем.

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По его словам, это не только отвечает потребностям фронта, но и поддерживает оборонную промышленность, создает рабочие места и развивает украинские технологии.

"Мы демонстрируем миру: Украина способна к инновациям и технологической независимости. Даже в условиях войны мы развиваем современное производство, укрепляя наши оборонные способности. Украина создает техноармию, готовую защищать себя всеми доступными средствами. Это важный сигнал нашим союзникам и врагу: мы сильные, инновационные и непобедимые", - добавил глава Минобороны.

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