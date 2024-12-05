Брать оккупантов в плен стало сложнее из-за беспилотников, - 3-я ОШБр

Взятие российских оккупантов в плен стало сложнее из-за специфики современной войны.

Об этом заявил представитель 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире "Громадського радіо", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, теперь это требует тщательного планирования и проведения операций, поскольку война в значительной степени контролируется через беспилотники.

"Взять в плен - это сейчас целая операция. Это непросто. И не потому, что они не сдаются в плен, а просто физически тяжело. Сейчас такая специфика войны, что с дронов все видно. К тому же с их стороны работает очень много ударных дронов", - отметил он.

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"Благодаря засадам мы берем в плен россиян. В основном это мобилизованные. Чего-то интересного они не рассказывают. Корейцев или представителей других национальностей мы не видели", - добавил Бородин.

В то же время он подчеркнул, что большая часть оккупантов погибает еще в "серой зоне", не доходя до украинских позиций. "Никто не будет идти в серую зону, чтобы взять пленных, даже если там кто-то и есть", - отметил спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Курской области украинские военные захватили в плен 11 россиян, среди которых были бывшие заключенные. Они заявили, что считали, что в регионе действуют войска НАТО, а украинцев там нет. Также среди пленных были военные 810-й бригады морской пехоты РФ.

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