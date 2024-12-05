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Новости Война
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Брать оккупантов в плен стало сложнее из-за беспилотников, - 3-я ОШБр

Взяття окупантів у полон стало складнішим

Взятие российских оккупантов в плен стало сложнее из-за специфики современной войны.

Об этом заявил представитель 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире "Громадського радіо", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, теперь это требует тщательного планирования и проведения операций, поскольку война в значительной степени контролируется через беспилотники.

"Взять в плен - это сейчас целая операция. Это непросто. И не потому, что они не сдаются в плен, а просто физически тяжело. Сейчас такая специфика войны, что с дронов все видно. К тому же с их стороны работает очень много ударных дронов", - отметил он.

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"Благодаря засадам мы берем в плен россиян. В основном это мобилизованные. Чего-то интересного они не рассказывают. Корейцев или представителей других национальностей мы не видели", - добавил Бородин.

В то же время он подчеркнул, что большая часть оккупантов погибает еще в "серой зоне", не доходя до украинских позиций. "Никто не будет идти в серую зону, чтобы взять пленных, даже если там кто-то и есть", - отметил спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Курской области украинские военные захватили в плен 11 россиян, среди которых были бывшие заключенные. Они заявили, что считали, что в регионе действуют войска НАТО, а украинцев там нет. Также среди пленных были военные 810-й бригады морской пехоты РФ.

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Автор: 

плен (2602) дроны (3869) 3-я Отдельная штурмовая бригада (414)


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Топ комментарии
+3
Брешуть кацапи... Все вони прекрасно знають - ХТО САМЕ з ними воює...
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05.12.2024 17:20
+2
То навіщо ви їх берете?
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05.12.2024 17:52
+1
значить не брати. 18 разів кинулися на гранату
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05.12.2024 17:22
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Брешуть кацапи... Все вони прекрасно знають - ХТО САМЕ з ними воює...
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05.12.2024 17:20 Ответить
значить не брати. 18 разів кинулися на гранату
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05.12.2024 17:22 Ответить
І не треба. Нащо зайвий ризик? Кінчайте їх на місці,я вони самі вчать
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05.12.2024 17:45 Ответить
Там де вони настільки комфортно, що планують операції по захопленню полонених.
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05.12.2024 18:16 Ответить
То навіщо ви їх берете?
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05.12.2024 17:52 Ответить
Вот и повод нарисовался! 💀👌
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05.12.2024 17:57 Ответить
Та й не треба. Утилізація на місці.
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05.12.2024 18:16 Ответить
...Вони заявили, що вважали, ніби в регіоні діють війська НАТО, а українців там немає... Брешуть гади!
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05.12.2024 19:07 Ответить
И так у нас 2 лагеря русни жирует во Львовской области, подрывают нашу экономику. Нах их еще собирать? Пускай этих выменивают. Они наших не берут уже в плен.
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05.12.2024 19:57 Ответить
Наших полонених можна обміняти на Зеленського.
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06.12.2024 10:36 Ответить
 
 