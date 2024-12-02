Галицкие десантники взяли в плен 11 российских оккупантов в бою на Курщине. ВИДЕО

Во время боя на Курщине военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады захватили в плен 11 российских солдат.

Об этом в телеграм-канале сообщили военнослужащие 80-й ОДШБР, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщает командование бригады, среди пленных - бывшие заключенные, которые подписали контракт с 11 десантно-штурмовой бригадой армии РФ.

"Одному из подразделений поставили задачу захватить населенный пункт, подконтрольный ВСУ, где также находится российское гражданское население. Плохо подготовленных и слабо оснащенных бывших заключенных бросили гибнуть, как пушечное мясо, а их командование сбежало как только начался бой. Противник, встретившись с нашими десантниками, решил сдаться, чем сохранил свою жизнь", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство россиян, которые попадают в плен, - бывшие заключенные, - ОСГВ "Хортица"