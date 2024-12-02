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Галицкие десантники взяли в плен 11 российских оккупантов в бою на Курщине. ВИДЕО

Во время боя на Курщине военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады захватили в плен 11 российских солдат.

Об этом в телеграм-канале сообщили военнослужащие 80-й ОДШБР, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщает командование бригады, среди пленных - бывшие заключенные, которые подписали контракт с 11 десантно-штурмовой бригадой армии РФ.

"Одному из подразделений поставили задачу захватить населенный пункт, подконтрольный ВСУ, где также находится российское гражданское население. Плохо подготовленных и слабо оснащенных бывших заключенных бросили гибнуть, как пушечное мясо, а их командование сбежало как только начался бой. Противник, встретившись с нашими десантниками, решил сдаться, чем сохранил свою жизнь", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство россиян, которые попадают в плен, - бывшие заключенные, - ОСГВ "Хортица"

Автор: 

пленные (2136) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (150) Курск (1092)


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Топ комментарии
+11
Добре , що взяли в полон кацапську мразоту,
тільки зеків ніхто обмінювати не стане , а нам їх прийдеться
утримувати в чудових умовах 🙁

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02.12.2024 11:20
+8
Кацапське біосміття.
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02.12.2024 11:48
+7
Як співає Акордич : ...." я узкій, я іду у пакєт..... я узкій права вибора нєт, я узкій".....
Дивіться на ю-тубі "Клавесін Акордича".
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02.12.2024 11:16
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Як співає Акордич : ...." я узкій, я іду у пакєт..... я узкій права вибора нєт, я узкій".....
Дивіться на ю-тубі "Клавесін Акордича".
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02.12.2024 11:16 Ответить
Добре , що взяли в полон кацапську мразоту,
тільки зеків ніхто обмінювати не стане , а нам їх прийдеться
утримувати в чудових умовах 🙁

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02.12.2024 11:20 Ответить
... в РДК дорога відкрита!
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02.12.2024 11:27 Ответить
Чи пройдуть вони перевірку в РДК ? Там всіх підряд не беруть.
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02.12.2024 16:19 Ответить
йде засирання мізків що замороження найбільш боєздатних військ на Курщині було не задля здачі Донбасу...
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02.12.2024 11:34 Ответить
міняють вони і зеків, вже міняли, неодноразово! подивись відео Карпенко та Золкіна...
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02.12.2024 11:37 Ответить
Вони хоча з мішками були
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02.12.2024 11:32 Ответить
А то як до дому потраплять
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02.12.2024 11:33 Ответить
А їх там в полон не беруть(
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02.12.2024 11:37 Ответить
Попав в полон на курщині , шалена мастурбація на дідов і пабеду принесла неочікувані результати
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02.12.2024 11:41 Ответить
Кацапське біосміття.
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02.12.2024 11:48 Ответить
арахамія, ти??
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02.12.2024 12:02 Ответить
розстріляли ж?
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02.12.2024 12:11 Ответить
Як гарно підари співають в полоні, що нє віноватиє, що їх заставили. А що вони б творили з цивільними, якби захватили населений пункт?
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02.12.2024 12:25 Ответить
Курська область завжди тяжіла до Галичини. Кожна область України має взяти шефство над якоюсь областю бувшої росіі.
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02.12.2024 12:27 Ответить
потрібно розвтвати свою рідненьку землю - а касапська нехай буде буфером в бур'янах
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02.12.2024 12:32 Ответить
Поцікався, скільки нашої рідненької землі за останні сто років стало кацапаською. За останні 10 років вже майже пів України вже кацапська земля.
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02.12.2024 12:48 Ответить
ти видно на кацапії в школі недо-математику вчив разом з наїбуліной
з 2014 разом з кримом - анексовано до 18% - це прикро
однак 18% це в ТРИ менше чим 50%
І однозначно Україна поверне втрачене.
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02.12.2024 13:12 Ответить
У кацапських школах вчать, що ВСЯ Україна, це кацапська земля. А в нас навіть думати заборонено, що на рассіі є окуповані українські землі. 18 це дійсно не 50, але є тенденція...і приклад з історії. Подивимося, чи вчить когось чомусь історія...
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02.12.2024 15:30 Ответить
А Болівар у нас зараз хто?
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02.12.2024 16:53 Ответить
*** .. отпустите накуй их, они ни вчем не винные, **** один пи*Deш , эти твари убивали грабили насиловали хватит хавать этот бред , наших сыновей обнуляют ****...
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02.12.2024 12:43 Ответить
А що там з Донбасом???До якого дня потрібно його здати??? По швидкому пересуванню рашен-окупашен по Донецький області константуємо те, шо украплення відсутні або саму лісополоси...Якщо орки збудуваои за зиму украплення а Запоріжській області непогані..То у нас за рік ніяких небуло і орки ідуть впевнено наміченого пукта Б.. і ніхто вже не згадує так сильно про втрачені території...Головне курщина. Мабуть залишать 20 км курщини на обмін на харьківщину...
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02.12.2024 12:45 Ответить
В конце видео был слышен крик их главного по петушарне.🐔
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02.12.2024 12:51 Ответить
Зеків простіше буде "перекувати", їм все одно кого вбивати за будь які гроші.РДК має поповняться
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02.12.2024 13:11 Ответить
Чого не розстріляли *********?
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02.12.2024 14:44 Ответить
Це як про Му-Му... Песик випірнув і питає на клятій мові:"За что?"
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02.12.2024 15:31 Ответить
 
 