Галицкие десантники взяли в плен 11 российских оккупантов в бою на Курщине. ВИДЕО
Во время боя на Курщине военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады захватили в плен 11 российских солдат.
Об этом в телеграм-канале сообщили военнослужащие 80-й ОДШБР, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщает командование бригады, среди пленных - бывшие заключенные, которые подписали контракт с 11 десантно-штурмовой бригадой армии РФ.
"Одному из подразделений поставили задачу захватить населенный пункт, подконтрольный ВСУ, где также находится российское гражданское население. Плохо подготовленных и слабо оснащенных бывших заключенных бросили гибнуть, как пушечное мясо, а их командование сбежало как только начался бой. Противник, встретившись с нашими десантниками, решил сдаться, чем сохранил свою жизнь", - говорится в сообщении.
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тільки зеків ніхто обмінювати не стане , а нам їх прийдеться
утримувати в чудових умовах 🙁
з 2014 разом з кримом - анексовано до 18% - це прикро
однак 18% це в ТРИ менше чим 50%
І однозначно Україна поверне втрачене.