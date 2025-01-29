Команда "Цензор.НЕТ" нуждается в вашей поддержке
Дорогие друзья! Нам нужна ваша финансовая поддержка, чтобы продолжать работу Цензор.НЕТ. Каждая новость, сообщение в соцсетях, фото или видео с передовой появляются благодаря вашему неравнодушию и поддержке нашей команды.
Мы освещаем боевые действия и рассказываем об украинских Героях еще с 2014 года, а после полномасштабного вторжения работаем непрерывно 24/7. Волонтеры помогли нам увеличить количество новостей, чтобы показывать как подвиги наших защитников, так и преступления российских захватчиков. Но при этом мы почти потеряли главный источник дохода - рекламу.
Для того, чтобы Цензор.НЕТ мог и дальше работать и бороться на информационном фронте, нам нужна ваша поддержка. Если вы разделяете наши ценности, сделайте добровольный взнос. Благодаря вашей поддержке мы продолжим освещать войну и помогать Украине продолжать борьбу до победы над врагом.
Спасибо каждому, кто уже присоединился! Именно благодаря вам ежедневно появляются новые материалы о героическом сопротивлении украинских военных.
Будем благодарны за любую финансовую помощь или другие форматы поддержки.
Получатель средств: ОО "АГЕНТСТВО СВОБОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ"
Код ЕГРПОУ: 39490649
IBAN: UA283004650000000260093011881 / в АО "ОЩАДБАНК" / МФО: 300465
Назначение платежа: "БЕЗВОЗВРАТНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ"
*Обратите, пожалуйста, внимание, что нужно обязательно указать назначение платежа, иначе банк не примет перевод средств
PayPal [email protected]
Если вы хотите поддержать нас через платежную систему с помощью карты - реквизиты по этой ссылке (censor.net/ua/aid).
Наше оружие - правда! Вместе к победе! Слава Украине!
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