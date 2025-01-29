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Команда "Цензор.НЕТ" нуждается в вашей поддержке

Редакція Цензор.НЕТ потребує фінансової підтримки читачів

Дорогие друзья! Нам нужна ваша финансовая поддержка, чтобы продолжать работу Цензор.НЕТ. Каждая новость, сообщение в соцсетях, фото или видео с передовой появляются благодаря вашему неравнодушию и поддержке нашей команды.

Мы освещаем боевые действия и рассказываем об украинских Героях еще с 2014 года, а после полномасштабного вторжения работаем непрерывно 24/7. Волонтеры помогли нам увеличить количество новостей, чтобы показывать как подвиги наших защитников, так и преступления российских захватчиков. Но при этом мы почти потеряли главный источник дохода - рекламу.

Для того, чтобы Цензор.НЕТ мог и дальше работать и бороться на информационном фронте, нам нужна ваша поддержка. Если вы разделяете наши ценности, сделайте добровольный взнос. Благодаря вашей поддержке мы продолжим освещать войну и помогать Украине продолжать борьбу до победы над врагом.

Спасибо каждому, кто уже присоединился! Именно благодаря вам ежедневно появляются новые материалы о героическом сопротивлении украинских военных.

Будем благодарны за любую финансовую помощь или другие форматы поддержки.

Получатель средств: ОО "АГЕНТСТВО СВОБОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ"

Код ЕГРПОУ: 39490649

IBAN: UA283004650000000260093011881 / в АО "ОЩАДБАНК" / МФО: 300465

Назначение платежа: "БЕЗВОЗВРАТНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ"

*Обратите, пожалуйста, внимание, что нужно обязательно указать назначение платежа, иначе банк не примет перевод средств

PayPal [email protected]

Если вы хотите поддержать нас через платежную систему с помощью карты - реквизиты по этой ссылке (censor.net/ua/aid).

Наше оружие - правда! Вместе к победе! Слава Украине!

Автор: 

помощь и поддержка (874) Цензор.НЕТ (137)


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Топ комментарии
+16
А тепер бот йди в бан
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29.01.2025 18:19
+12
Смердяча кацапня на гілці розкудахталась, що їх банять!))) ви і так не збирались донатити! Путін *****, кацапи!
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29.01.2025 18:56
+10
Ах яка купа з реєстрація: 29.01.2025 понабігло ,тоді,як у фільмі : "Значит хорошие сапоги, надо брать"
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29.01.2025 18:42
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🤣😂
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29.01.2025 22:14 Ответить
В ЗЕ-ОПе мобилизовали весь резерв мочить ЦН🤣😁😂. Долбоебы зеленые, можете и дальше брызгать слюной, а Цензор как ставил вас раком, так и будет нагинать Зелю- геть, зеботов - нахер!
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29.01.2025 22:21 Ответить
Любі власники і модератори! Вичістіть кремлівських тролів, зрадників і колаборантів з форуму, щоб своїми коментарями не піддривали віру в Україну і моральний стан ЗСУ
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29.01.2025 23:34 Ответить
+
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30.01.2025 01:08 Ответить
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