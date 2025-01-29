России не нравится, как мы помогаем западным странам защитить себя, - гендиректор Rheinmetal Паппергер о попытке покушения
Гендиректор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что России не нравится деятельность его компании, поэтому россияне планировали его убить.
Об этом он сказал во время визита в Вильнюс, сообщает LRT, передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, вполне очевидно, что такие страны, как Россия, не очень довольны, потому что мы, как крупнейший в мире производитель крупнокалиберных боеприпасов, очень помогаем западным странам защитить себя", - подчеркнул Паппергер.
Гендиректор Rheinmetall уточнил, что сейчас его безопасностью занимаются сотрудники правоохранительных органов.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в начале 2024 года разведка США обнаружила, что российское правительство планировало убийство генерального директора мощного немецкого производителя оружия Армина Паппергера. Об этом CNN сообщили пять американских и западных чиновников, знакомых с делом.
Они утверждали, что покушение было одним из серии российских планов убийств руководителей оборонной промышленности по всей Европе, которые поддерживают военные усилия Украины. План убийства Паппергера был наиболее подготовленным.
Впоследствии НАТО подтвердило попытку покушения на гендиректора Rheinmetall как часть саботажа РФ
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Шо ти шифруєшься...
Замах на Трампа? - ТУФТА!
Замах на Путіна? - ТУФТА!
А ось у спробу замаху Рашки на Арміна Паппергер, я чомусь, повністю ВІРЮ!
Чи поранення від неї?
Кільце з бритвою на пальці миттєво робить "поранення".
Ти це просто ВИГАДЄШ.
Ти мені ссилочку дай:
Де прописано, яку та у яких випадках лікарі можуть відкривати "лікарську таємницю", а у яких - ні.
Натякну:
Тільки по рішенню СУДА... а суд по цьому ділу буде тільки років через п'ять.