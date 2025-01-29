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России не нравится, как мы помогаем западным странам защитить себя, - гендиректор Rheinmetal Паппергер о попытке покушения

Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер прокоментував плани Росії його вбити

Гендиректор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что России не нравится деятельность его компании, поэтому россияне планировали его убить.

Об этом он сказал во время визита в Вильнюс, сообщает LRT, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, вполне очевидно, что такие страны, как Россия, не очень довольны, потому что мы, как крупнейший в мире производитель крупнокалиберных боеприпасов, очень помогаем западным странам защитить себя", - подчеркнул Паппергер.

Гендиректор Rheinmetall уточнил, что сейчас его безопасностью занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО подтвердило попытку покушения на гендиректора Rheinmetall как часть саботажа РФ, - Reuters

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в начале 2024 года разведка США обнаружила, что российское правительство планировало убийство генерального директора мощного немецкого производителя оружия Армина Паппергера. Об этом CNN сообщили пять американских и западных чиновников, знакомых с делом.

Они утверждали, что покушение было одним из серии российских планов убийств руководителей оборонной промышленности по всей Европе, которые поддерживают военные усилия Украины. План убийства Паппергера был наиболее подготовленным.

Впоследствии НАТО подтвердило попытку покушения на гендиректора Rheinmetall как часть саботажа РФ

Автор: 

покушение (1046) россия (96095) Rheinmetall (81)


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Топ комментарии
+6
Та скажи прямо: "Кацапи - підараси!"
Шо ти шифруєшься...
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29.01.2025 19:14
+6
Живіть дядьку ще 111 років шоб Ви могли гарного пива кухоль випита після того яка сконає останній москаль у світі.
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29.01.2025 19:59
+5
Гарний був би канцлер чи міністр оборони, що ненавидить моцкву
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29.01.2025 19:14
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Гарний був би канцлер чи міністр оборони, що ненавидить моцкву
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29.01.2025 19:14 Ответить
Як Ющенко, який так сильно ненавидів москву, що привів яника до влади
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29.01.2025 22:00 Ответить
Та скажи прямо: "Кацапи - підараси!"
Шо ти шифруєшься...
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29.01.2025 19:14 Ответить
Замах на Зеленського? - ТУФТА!
Замах на Трампа? - ТУФТА!
Замах на Путіна? - ТУФТА!
А ось у спробу замаху Рашки на Арміна Паппергер, я чомусь, повністю ВІРЮ!
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29.01.2025 19:19 Ответить
Відмінний снайпер шо прямо у вухо вцілив, так?
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29.01.2025 19:33 Ответить
А ти ту кулю бачив?
Чи поранення від неї?
Кільце з бритвою на пальці миттєво робить "поранення".
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29.01.2025 19:48 Ответить
А кулю взагалі можливо побачити? Так, можливо, але це повинна бути спеціальна відеокамера з великою кількістю кадрів за секунду, потім прокрутити в замедленному режимі. Якби це було очікувано то думаю встановили б таку. Чи ти думаєш шо в США підкупили лікарів, які йому надавали першу допомогу, чи вони такі тупі були шо не змогли відрізнити поранення лезом від вогнепального?
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29.01.2025 19:52 Ответить
Лікарі відмазалися "лікарською таємницею" та нічого не повідомили.
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29.01.2025 22:26 Ответить
В таких випадках немає ніякої лікарської таємниці. Це не хвороба, а поранення. Тим більше кандидата в президенти.
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29.01.2025 22:47 Ответить
НЕМАЄ ніяких "таких випадків"!
Ти це просто ВИГАДЄШ.
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29.01.2025 22:49 Ответить
Коли немає шо сказати переводиш розмову в площину сам дурак?
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29.01.2025 22:53 Ответить
Ні.
Ти мені ссилочку дай:
Де прописано, яку та у яких випадках лікарі можуть відкривати "лікарську таємницю", а у яких - ні.
Натякну:
Тільки по рішенню СУДА... а суд по цьому ділу буде тільки років через п'ять.
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29.01.2025 23:15 Ответить
Ще раз, для особо одарьонних. Є хвороба з якою пацієнт звертається до лікаря і це дійсно є приватна інформація яка в даному випадку називається лікарською таємницею. А випадок з Трампом це не хвороба. Боже, який же ти тупенький...
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29.01.2025 23:39 Ответить
Живіть дядьку ще 111 років шоб Ви могли гарного пива кухоль випита після того яка сконає останній москаль у світі.
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29.01.2025 19:59 Ответить
И это не первый раз ,когда дикари с востока тероризмом и убийствами занимаются..... Против этого Господина Папергер .... но они ...замалчивались.
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30.01.2025 06:07 Ответить
 
 