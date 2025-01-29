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Одессит Шварцман, переживший Холокост - в Бундестаге: Гитлер хотел убить меня потому, что я - еврей, теперь Путин хочет убить меня, потому что я - украинец

Роман Шварцман

Одессит Роман Шварцман, который пережил Холокост выступил во время спецзаседания Бундестага, посвященного чествованию жертв национал-социализма, и поблагодарил Германию за помощь в сегодняшней борьбе Украины против российской агрессии и попросил усилить эту помощь.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

"Путин пытается уничтожить нас как нацию, так же как Гитлер пытался уничтожить евреев во время Второй мировой войны. Гитлер хотел убить меня потому, что я - еврей, сейчас Путин пытается убить меня за то, что я - украинец", - подчеркнул Шварцман.

Шварцман рассказал немецким депутатам историю своей жизни, "историю человека, который выжил, историю миллионов тех, кто уже не может сам рассказать свою историю".

Летом 1941 года он был депортирован ребенком в Бершадское немецко-румынское гетто, которое было освобождено в марте 1944 года. Мальчиком он своими глазами видел трупы сотен людей и то, как нацисты застрелили его родного старшего брата, когда тот упал во время принудительных работ. По словам Шварцмана, он много раз сталкивался со смертью, но моменты доброты, которые также были в те страшные годы, помогли выжить, чтобы люди, которые это пережили, могли рассказать о зверствах нацистов.

Он отметил, что с 24 февраля 2022 года украинские города, энергосистему, гражданских людей бомбит Россия.

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"Наша жизнь и наша свобода снова оказались под угрозой... Я снова вижу страдания и разрушения", - подчеркнул Шварцман.

Он рассказал, как 29 декабря 2024 года российская ракета попала ракета в его дом в Одессе. Господин Роман с женой, которые переживали атаку в подвале, не узнали свою квартиру на 10 этаже, где "все было разбито".

Пенсионер поблагодарил Германию за помощь и попросил не ослаблять ее.

"Мы нуждаемся в ПВО, Одесса нуждается в ПВО, чтобы защитить людей. Мы нуждаемся в самолетах, чтобы получить преимущество в воздухе. Мы нуждаемся в дальнобойных ракетах, чтобы нейтрализовать российские аэродромы, с которых нас летят бомбить. Мы нуждаемся в вашей поддержке для освобождения людей на оккупированных территориях... Мы должны приложить все усилия, чтобы поставить варваров на место - это единственный путь к миру. Умоляю вас вооружить нас, чтобы Путин прекратил эту войну на уничтожение", - призвал Шварцман.

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Он сказал, что однажды спасся от уничтожения, но сейчас ему приходится жить со страхом, что его дети и их дети станут жертвами войны на уничтожение.

"Украина не должна быть поставлена на колени российским государством. Тот, кто считает, что Путин удовлетворится Украиной, обманывает себя... Мир должен перестать бояться, Украина все сделает ради того, чтобы война не пришла к вам", - обратился мужчина к немецким политикам.

Как председатель Украинской ассоциации спасенных еврейских концлагерей и гетто, Роман Шварцман подчеркнул, что для него важно создать достойный мемориал в родной Одессе, в месте, где в ночь на 23 октября 1941 года на территории артиллерийских складов румынские приспешники нацистской Германии сожгли заживо почти 25 тысяч евреев. Шварцман уверен, что проект удастся реализовать несмотря на то, что российская война остановила его.

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Автор: 

Германия (7062) Холокост (189)


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Топ комментарии
+51
Гарно сказав.
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29.01.2025 19:48
+35
Повага такій людині!
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29.01.2025 19:58
+18
Потужна заява, аби не затерли, бо у часи дезінформації все може бути
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29.01.2025 20:06
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Гарно сказав.
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29.01.2025 19:48 Ответить
Так.
Але ця опція пропаганди в Україні чомусь не використовується ніяк.
******* росія це класична фашистська, навіть нацистська держава. Чому Україна не називає речі власними іменами, чому у нас "російські війська", а не російсько-фашистські? Чому "російський солдат", а не російський бойовик?
Чому "патріот росії" а не російський неонацист?
Ми хочемо мотивацію для військових, але тут навпаки демотивуємо...
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29.01.2025 20:20 Ответить
В оп інше завдання. Зеленському потрібна влада а не перемога
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29.01.2025 20:59 Ответить

ЯКА РОЗУМНА ЛЮДИНА!
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29.01.2025 19:53 Ответить
Зеленський хоче..... тому що я !!!
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29.01.2025 19:54 Ответить
А помовчати хвилинку не можна? Чи таварісч майор не дає?
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29.01.2025 20:11 Ответить
Демократичний світ просто боїться сварки з нацизмом, навіть поки той слабкий, щоб не витратити якісь зайві гроші, а згодом у пекельній борні роками втрачає трильйони грошей і десятки мільйонів життів. Невже навчатися здатен тільки бездушний ШІ ???
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29.01.2025 19:54 Ответить
путін та ******* росія - це Гітлер та Третій Рейх, тільки модернізований у XXI сторіччі під назвою рашизм.
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29.01.2025 19:57 Ответить
Повага такій людині!
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29.01.2025 19:58 Ответить
Потужна заява, аби не затерли, бо у часи дезінформації все може бути
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29.01.2025 20:06 Ответить
Оце справді потужно!
Сказав як відрізав.
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29.01.2025 20:17 Ответить
Це ті Євреї які прикрашають Україну ,такі не зрадять і Чонгар не розблокують ! Казати ,шо" там же люді ", вони теж не будуть !🤡 вчися, бути Євреєм, шо б не було соромно Україні ! Шо ти піддермаковське чмо !!!
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29.01.2025 20:19 Ответить
Це дуже правильне рішення, дуже правильні слова. Цього дідуся ще б в ООН попросити виступити, а не тільки у Бундестазі...
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29.01.2025 20:20 Ответить
Молодець пан Роман. 👍

А дві німецьких морди, одну звати Захра, другу Аліс, мабуть сиділи аж перекошені у Бундестазі під час його промови.

Перша представляє тіпа "крайніх лівих", друга тіпа "крайніх правих", а по факту всі сосуть у хйлабаду. І не лише фінансування.

Коли розпадеться кацапостан, зникнуть з лиця землі і ці так звані "партії".
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29.01.2025 20:20 Ответить
Чому ви радійте дурні? Бубочка знищив Україну.
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29.01.2025 20:21 Ответить
Хіба не за це голосували 73% ??
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29.01.2025 20:28 Ответить
Гідна людина, яка заслуговує на повагу.

А Зеленський коли-небудь казав, що він українець?
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29.01.2025 20:23 Ответить
Немцы прослезились
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29.01.2025 20:23 Ответить
путін - ******. повторює злочини фашистів.
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29.01.2025 20:24 Ответить
ТРЕБА ТАКИХ МАТИ ДИПЛОМАТІВ,А НЕ ДЕРМАКІВ
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29.01.2025 20:35 Ответить
Пам'ятаю анекдот - "хохол тобі насере прямо у вічі, кацап тобі сере тихцем, а жид тобі насере так що ти йому ще й подякуєш за це." Що можна сказати... вкраїнчики жеруть, розмазують та звеличують... потім страждають... потім знову жеруть, розмазують та звеличують.
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29.01.2025 21:07 Ответить
Йди тоді КАЦАП за своїм кацапським кораблем. На дно.
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29.01.2025 22:10 Ответить
Тобі пенсія прийшла, іди отримуй, Шольц сьогодні щедрий.
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30.01.2025 08:13 Ответить
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29.01.2025 21:28 Ответить
Очень сильно сказано. Сравнение просто идеально и гениально в точку. Мудрый человек. Но сказано в толпу сытых---а сытый голодного не разумеет.
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29.01.2025 21:37 Ответить
Если разобраться, то Гитлер не планировал захватывать весь СССР. Тока до Урала планировал избавиться от красной чумы. Я бы истинных арийцев пристыдил, мол а слабо за дидываивеле поквитаться, отомстить кацапам, помогая нам вооружением.. ЗЫ ... Украинцам и коричневая чума не подходит, бо арийцы в Украине видели себятитульной нацией. Мол, из Крыма вышли их истоки, типо, готы , которым наши предки-анты вставили люлей и прогнали с нашей территории...
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29.01.2025 22:33 Ответить
я ц полеся, мамо с 1920 року зе быдло 85 лат толи иуде толи украинец, но то шо жид то 1000 просентов, хнида оно.
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29.01.2025 23:52 Ответить
 
 