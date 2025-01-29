Одессит Шварцман, переживший Холокост - в Бундестаге: Гитлер хотел убить меня потому, что я - еврей, теперь Путин хочет убить меня, потому что я - украинец

Одессит Роман Шварцман, который пережил Холокост выступил во время спецзаседания Бундестага, посвященного чествованию жертв национал-социализма, и поблагодарил Германию за помощь в сегодняшней борьбе Украины против российской агрессии и попросил усилить эту помощь.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

"Путин пытается уничтожить нас как нацию, так же как Гитлер пытался уничтожить евреев во время Второй мировой войны. Гитлер хотел убить меня потому, что я - еврей, сейчас Путин пытается убить меня за то, что я - украинец", - подчеркнул Шварцман.

Шварцман рассказал немецким депутатам историю своей жизни, "историю человека, который выжил, историю миллионов тех, кто уже не может сам рассказать свою историю".

Летом 1941 года он был депортирован ребенком в Бершадское немецко-румынское гетто, которое было освобождено в марте 1944 года. Мальчиком он своими глазами видел трупы сотен людей и то, как нацисты застрелили его родного старшего брата, когда тот упал во время принудительных работ. По словам Шварцмана, он много раз сталкивался со смертью, но моменты доброты, которые также были в те страшные годы, помогли выжить, чтобы люди, которые это пережили, могли рассказать о зверствах нацистов.

Он отметил, что с 24 февраля 2022 года украинские города, энергосистему, гражданских людей бомбит Россия.

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"Наша жизнь и наша свобода снова оказались под угрозой... Я снова вижу страдания и разрушения", - подчеркнул Шварцман.

Он рассказал, как 29 декабря 2024 года российская ракета попала ракета в его дом в Одессе. Господин Роман с женой, которые переживали атаку в подвале, не узнали свою квартиру на 10 этаже, где "все было разбито".

Пенсионер поблагодарил Германию за помощь и попросил не ослаблять ее.

"Мы нуждаемся в ПВО, Одесса нуждается в ПВО, чтобы защитить людей. Мы нуждаемся в самолетах, чтобы получить преимущество в воздухе. Мы нуждаемся в дальнобойных ракетах, чтобы нейтрализовать российские аэродромы, с которых нас летят бомбить. Мы нуждаемся в вашей поддержке для освобождения людей на оккупированных территориях... Мы должны приложить все усилия, чтобы поставить варваров на место - это единственный путь к миру. Умоляю вас вооружить нас, чтобы Путин прекратил эту войну на уничтожение", - призвал Шварцман.

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Он сказал, что однажды спасся от уничтожения, но сейчас ему приходится жить со страхом, что его дети и их дети станут жертвами войны на уничтожение.

"Украина не должна быть поставлена на колени российским государством. Тот, кто считает, что Путин удовлетворится Украиной, обманывает себя... Мир должен перестать бояться, Украина все сделает ради того, чтобы война не пришла к вам", - обратился мужчина к немецким политикам.

Как председатель Украинской ассоциации спасенных еврейских концлагерей и гетто, Роман Шварцман подчеркнул, что для него важно создать достойный мемориал в родной Одессе, в месте, где в ночь на 23 октября 1941 года на территории артиллерийских складов румынские приспешники нацистской Германии сожгли заживо почти 25 тысяч евреев. Шварцман уверен, что проект удастся реализовать несмотря на то, что российская война остановила его.

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