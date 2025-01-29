Обсуждение гарантий безопасности для Украины только началось, быстрых решений не будет, - премьер Люксембурга Фриден

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил, что простых и быстрых решений относительно гарантий безопасности для Украины нет. Обсуждение этого вопроса с Украиной только начались.

Об этом он сказал отвечая на вопросы членов украинской делегации в сессионном зале ПАСЕ в Страсбурге, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам нужно искать устойчивого мира - очевидно, что гарантии безопасности для Украины, а также для других стран, являются частью этой дискуссии", - сказал Фриден.

Он отметил, что обсуждения с Украиной только начались.

"Гарантией безопасности для одних является членство в НАТО. Гарантиями безопасности для других являются двусторонние или многосторонние соглашения, детали которых еще предстоит обсудить. Мы начали эти дискуссии с президентом Украины совсем недавно, но это только начало, и здесь нет простых решений", - сказал премьер Люксембурга.

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Политик также заявил, что Люксембург полностью поддерживает все усилия, направленные на поддержку Украины - военную, финансовую, гуманитарную. Он назвал это моральным долгом, поскольку речь идет о многочисленных преступлениях и нарушениях принципов международного права РФ.

"Произошло так много ужасных вещей. Нарушение международного права, преступления против человечности, материальный ущерб, похищение детей. Моя страна и все организации помогут Украине восстановить свой суверенитет, а также убедиться, что преступления не останутся без ответа, что будут суды и другие инструменты, доступные украинцам, что то, что произошло, не может повториться, и что справедливость будет восстановлена для украинского народа", - заявил Фриден.

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