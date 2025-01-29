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Обсуждение гарантий безопасности для Украины только началось, быстрых решений не будет, - премьер Люксембурга Фриден

Фріден про гарантії безпеки для України

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил, что простых и быстрых решений относительно гарантий безопасности для Украины нет. Обсуждение этого вопроса с Украиной только начались.

Об этом он сказал отвечая на вопросы членов украинской делегации в сессионном зале ПАСЕ в Страсбурге, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Нам нужно искать устойчивого мира - очевидно, что гарантии безопасности для Украины, а также для других стран, являются частью этой дискуссии", - сказал Фриден.

Он отметил, что обсуждения с Украиной только начались.

"Гарантией безопасности для одних является членство в НАТО. Гарантиями безопасности для других являются двусторонние или многосторонние соглашения, детали которых еще предстоит обсудить. Мы начали эти дискуссии с президентом Украины совсем недавно, но это только начало, и здесь нет простых решений", - сказал премьер Люксембурга.

Читайте: Гарантии безопасности по примеру Израиля - это неплохие предложения, но - на пути к НАТО, - Зеленский

Политик также заявил, что Люксембург полностью поддерживает все усилия, направленные на поддержку Украины - военную, финансовую, гуманитарную. Он назвал это моральным долгом, поскольку речь идет о многочисленных преступлениях и нарушениях принципов международного права РФ.

"Произошло так много ужасных вещей. Нарушение международного права, преступления против человечности, материальный ущерб, похищение детей. Моя страна и все организации помогут Украине восстановить свой суверенитет, а также убедиться, что преступления не останутся без ответа, что будут суды и другие инструменты, доступные украинцам, что то, что произошло, не может повториться, и что справедливость будет восстановлена для украинского народа", - заявил Фриден.

Также читайте: Глава МИД Люксембурга Беттель против вступления Украины в НАТО, - Spiegel

Автор: 

безопасность (1115) Люксембург (120) гарантия (154) война в Украине (4582)


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Топ комментарии
+5
Та нам не треба. Не витрачайте папір. Бубасік торік десятки потужних безпекових угод уклав!
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29.01.2025 20:14
+2
вечірнє фентезі
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29.01.2025 22:22
+1
Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив, що простих та швидких рішень щодо гарантій безпеки для України не має.

Зелена мокриця хоче гарантії безпеки від Люксембургу. Мрію про той день, коли ця зелена наволоч здохне.
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29.01.2025 20:17
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Правила форума Совет форумчан
Та нам не треба. Не витрачайте папір. Бубасік торік десятки потужних безпекових угод уклав!
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29.01.2025 20:14 Ответить
Та он уже и сам от них отказался. Эти "гарантии" у него уже и не совсем гарантии. Вернее совсем не гарантии.
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29.01.2025 20:31 Ответить
Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив, що простих та швидких рішень щодо гарантій безпеки для України не має.

Зелена мокриця хоче гарантії безпеки від Люксембургу. Мрію про той день, коли ця зелена наволоч здохне.
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29.01.2025 20:17 Ответить
Пригадую зелін вояж і купу підписаних папірців.
То це були не гарантії ?
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29.01.2025 20:19 Ответить
Интересно что сейчас чувствуют те идиоты, которые здесь топили за Трампа и рассказывали здесь сказки что "Трам придет и закончит войну в 24 часа"? Куда они пропали то?
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29.01.2025 20:27 Ответить
Думаю, что все эти разговоры не более чем пустая болтовня.

Начинать нужно с вывода рашистских войск и возврата всех украинских земель, затем, полная компенсация за нанесённый ущерб, только потом можно начинать говорить о гарантиях безопасности цельного суверенного государства Украина!
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29.01.2025 20:46 Ответить
вечірнє фентезі
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29.01.2025 22:22 Ответить
А помріяти людині ніхто не може заборонити.
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29.01.2025 22:47 Ответить
А де ті гарантії, які підписував гундосий Калігула? Чи потрібні ще гарантії на гарантії?
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29.01.2025 23:42 Ответить
Порівняй площу території, армію, та кількість населення таких країн, як Україна та Люксембург. Взявши дані про Україну за 100%. Коротко.
ChatGPT сказал:
ChatGPT

Ось порівняння України та Люксембургу, взявши дані України за 100%:

Площа:
Україна - 100% (603,5 тис. км²)
Люксембург - 0,6% (~2,6 тис. км²)

Населення:
Україна - 100% (~36 млн осіб, оцінка 2024)
Люксембург - 1,6% (~0,6 млн осіб)

Армія:
Україна - 100% (~900 тис. військових)
Люксембург - 0,1% (~900 військових)

Україна значно більша за територією, населенням та армією. Люксембург - одна з найменших країн Європи.
Вы сказали:
Чи варто Україні покладатись на війсковий захист від Люксембургу, чи не являється така думка нікчемною?
ChatGPT сказал:
ChatGPT

Розраховувати на військовий захист від Люксембургу для України - це, м'яко кажучи, нікчемна ідея. Люксембург має символічну армію (~900 осіб), не володіє важким озброєнням і фактично не здатен забезпечити навіть власну оборону без НАТО.

Зелебоби ржіть. Ви ж хотіли поржать?
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30.01.2025 07:43 Ответить
Порохобот!!! Та Зеленскій пачками понапідписував договори Нечуваних гарантій, які НАТО і не снились!
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30.01.2025 11:50 Ответить
 
 