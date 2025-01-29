Обсуждение гарантий безопасности для Украины только началось, быстрых решений не будет, - премьер Люксембурга Фриден
Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил, что простых и быстрых решений относительно гарантий безопасности для Украины нет. Обсуждение этого вопроса с Украиной только начались.
Об этом он сказал отвечая на вопросы членов украинской делегации в сессионном зале ПАСЕ в Страсбурге, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Нам нужно искать устойчивого мира - очевидно, что гарантии безопасности для Украины, а также для других стран, являются частью этой дискуссии", - сказал Фриден.
Он отметил, что обсуждения с Украиной только начались.
"Гарантией безопасности для одних является членство в НАТО. Гарантиями безопасности для других являются двусторонние или многосторонние соглашения, детали которых еще предстоит обсудить. Мы начали эти дискуссии с президентом Украины совсем недавно, но это только начало, и здесь нет простых решений", - сказал премьер Люксембурга.
Политик также заявил, что Люксембург полностью поддерживает все усилия, направленные на поддержку Украины - военную, финансовую, гуманитарную. Он назвал это моральным долгом, поскольку речь идет о многочисленных преступлениях и нарушениях принципов международного права РФ.
"Произошло так много ужасных вещей. Нарушение международного права, преступления против человечности, материальный ущерб, похищение детей. Моя страна и все организации помогут Украине восстановить свой суверенитет, а также убедиться, что преступления не останутся без ответа, что будут суды и другие инструменты, доступные украинцам, что то, что произошло, не может повториться, и что справедливость будет восстановлена для украинского народа", - заявил Фриден.
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Зелена мокриця хоче гарантії безпеки від Люксембургу. Мрію про той день, коли ця зелена наволоч здохне.
То це були не гарантії ?
Начинать нужно с вывода рашистских войск и возврата всех украинских земель, затем, полная компенсация за нанесённый ущерб, только потом можно начинать говорить о гарантиях безопасности цельного суверенного государства Украина!
ChatGPT сказал:
ChatGPT
Ось порівняння України та Люксембургу, взявши дані України за 100%:
Площа:
Україна - 100% (603,5 тис. км²)
Люксембург - 0,6% (~2,6 тис. км²)
Населення:
Україна - 100% (~36 млн осіб, оцінка 2024)
Люксембург - 1,6% (~0,6 млн осіб)
Армія:
Україна - 100% (~900 тис. військових)
Люксембург - 0,1% (~900 військових)
Україна значно більша за територією, населенням та армією. Люксембург - одна з найменших країн Європи.
Вы сказали:
Чи варто Україні покладатись на війсковий захист від Люксембургу, чи не являється така думка нікчемною?
ChatGPT сказал:
ChatGPT
Розраховувати на військовий захист від Люксембургу для України - це, м'яко кажучи, нікчемна ідея. Люксембург має символічну армію (~900 осіб), не володіє важким озброєнням і фактично не здатен забезпечити навіть власну оборону без НАТО.
Зелебоби ржіть. Ви ж хотіли поржать?