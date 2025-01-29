Военные сэкономили 4,5 млн гривен благодаря программе "Плюсы" в "Армия+", - Черногоренко
Благодаря национальной программе поддержки "Плюсы" в мобильном приложении Минобороны "Армия+" украинские военнослужащие уже сэкономили 4,5 миллиона гривен.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, говорится на сайте Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.
По словам чиновницы, сейчас в "Плюсах":
- оформили 4 800 билетов из спецрезерва в "Укрзализныце";
- приобрели более 820 тысяч литров топлива со скидкой от "Укрнафты" и сэкономили более 2 млн гривен на заправке и меню;
- сгенерировали 40 тысяч штрихкодов и уже воспользовались и отправили 16 тысяч посылок за 1 гривну "Новой почтой".
"Уже 630 тысячам военных в "Армия+" доступны предложения программы "Плюсы". По нашим подсчетам, военные уже сэкономили около 4,5 млн гривен благодаря "Плюсам" и сотрудничеству с партнерами. Поэтому мы и в дальнейшем будем продолжать привлекать крупные компании с предложениями к нашей инициативе", - рассказала Черногоренко.
В Минобороны также рассказали, что во время встречи резидентов Diia.City Union более 100 бизнесов ознакомились с первыми результатами "Плюсов" и планами по дальнейшему развитию платформы. К программе уже присоединились "Укрзализныця", "Укрнафта" и "Новая почта".
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Якось треба доказувати необхідність подальшого розпилу бюджету.
А уявіть, якщо вчителі будуть рапортувати про мільони прочитаних учнями літер, або лікарі почнуть рахувати свої "здобутки" у мільярдах видалених та вилікуваних клітин. Мегацифри! Шокуй, дивуй, відволікай!
Доречі, а посилки завдяки додатку літають самі? Ні, просто вартість їх доставки розкидається на інших відправників.. чи тихенько з бюджету "відшкодовують"?