Военные сэкономили 4,5 млн гривен благодаря программе "Плюсы" в "Армия+", - Черногоренко

Благодаря национальной программе поддержки "Плюсы" в мобильном приложении Минобороны "Армия+" украинские военнослужащие уже сэкономили 4,5 миллиона гривен.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, говорится на сайте Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновницы, сейчас в "Плюсах":

оформили 4 800 билетов из спецрезерва в "Укрзализныце";

приобрели более 820 тысяч литров топлива со скидкой от "Укрнафты" и сэкономили более 2 млн гривен на заправке и меню;

сгенерировали 40 тысяч штрихкодов и уже воспользовались и отправили 16 тысяч посылок за 1 гривну "Новой почтой".

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"Уже 630 тысячам военных в "Армия+" доступны предложения программы "Плюсы". По нашим подсчетам, военные уже сэкономили около 4,5 млн гривен благодаря "Плюсам" и сотрудничеству с партнерами. Поэтому мы и в дальнейшем будем продолжать привлекать крупные компании с предложениями к нашей инициативе", - рассказала Черногоренко.

В Минобороны также рассказали, что во время встречи резидентов Diia.City Union более 100 бизнесов ознакомились с первыми результатами "Плюсов" и планами по дальнейшему развитию платформы. К программе уже присоединились "Укрзализныця", "Укрнафта" и "Новая почта".

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