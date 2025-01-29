В окрестностях Чернигова зафиксировали взрыв "Шахеда": произошел пожар в двух нежилых зданиях
В среду, 29 января, на окраине Чернигова зафиксировали взрыв "Шахеда" во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг в очередной раз осуществляет атаку "Шахедами". На окраинах города зафиксирован взрыв "Шахеда". Информация о повреждениях и пострадавших уточняется", - написал чиновник в 20:15.
Впоследствии в 20:48 Брижинский сообщил, что вследствие взрыва "Шахеда" возник пожар в двух нежилых зданиях.
Обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС.
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Alex Smith
показать весь комментарий29.01.2025 21:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий30.01.2025 03:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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