В окрестностях Чернигова зафиксировали взрыв "Шахеда": произошел пожар в двух нежилых зданиях

В среду, 29 января, на окраине Чернигова зафиксировали взрыв "Шахеда" во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг в очередной раз осуществляет атаку "Шахедами". На окраинах города зафиксирован взрыв "Шахеда". Информация о повреждениях и пострадавших уточняется", - написал чиновник в 20:15.

Впоследствии в 20:48 Брижинский сообщил, что вследствие взрыва "Шахеда" возник пожар в двух нежилых зданиях.

Обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС.

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