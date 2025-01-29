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В окрестностях Чернигова зафиксировали взрыв "Шахеда": произошел пожар в двух нежилых зданиях

На околицях Чернігова зафіксували вибух

В среду, 29 января, на окраине Чернигова зафиксировали взрыв "Шахеда" во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг в очередной раз осуществляет атаку "Шахедами". На окраинах города зафиксирован взрыв "Шахеда". Информация о повреждениях и пострадавших уточняется", - написал чиновник в 20:15.

Впоследствии в 20:48 Брижинский сообщил, что вследствие взрыва "Шахеда" возник пожар в двух нежилых зданиях.

Обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС.

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Автор: 

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Чого дивуватися ,одні влучання шлюхедів - зелупи і куколд сирський всі мобільні групи і частини ппо перевели на м'ясо в штурмовики,як бос ***** і трамп велів.
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29.01.2025 21:29 Ответить
"Как пагодка в Мацкве?"
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30.01.2025 03:24 Ответить
 
 