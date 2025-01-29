РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4473 посетителя онлайн
Новости
1 115 4

Британия назначила Алекса Собела торговым представителем в Украине

Алекс Собел став торговим представником в Україні

В среду, 29 января, Великобритания назначила торгового представителя в Украине. Им стал британский парламентарий Алекс Собел.

Об этом в соцсети Х сообщило посольство Великобритании в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Он сосредоточится на определении торговых и инвестиционных возможностей для британского бизнеса и продвижении Великобритании как места выбора для инвестиций", - рассказали в дипломатическом представительстве.

Напомним, что 16 января, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о столетнем сотрудничестве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО планирует создать должность спецпредставителя в Украине, который будет координировать поддержку от Альянса, – СМИ

Автор: 

Великобритания (5015) торговля (963) представительство (76)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто, британці знають коли закінчиться війна?!
показать весь комментарий
29.01.2025 23:26 Ответить
Що таке війна в порівнянні зі 100 роками??
показать весь комментарий
30.01.2025 00:41 Ответить
Британія - це завжди добре!
показать весь комментарий
29.01.2025 23:32 Ответить
Alexander David Sobel, батьки переїхали з Ізраїлю. Ще той британець...
показать весь комментарий
30.01.2025 06:10 Ответить
 
 