Британия назначила Алекса Собела торговым представителем в Украине
В среду, 29 января, Великобритания назначила торгового представителя в Украине. Им стал британский парламентарий Алекс Собел.
Об этом в соцсети Х сообщило посольство Великобритании в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Он сосредоточится на определении торговых и инвестиционных возможностей для британского бизнеса и продвижении Великобритании как места выбора для инвестиций", - рассказали в дипломатическом представительстве.
Напомним, что 16 января, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о столетнем сотрудничестве.
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