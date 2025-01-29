Британия назначила Алекса Собела торговым представителем в Украине

В среду, 29 января, Великобритания назначила торгового представителя в Украине. Им стал британский парламентарий Алекс Собел.

Об этом в соцсети Х сообщило посольство Великобритании в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Он сосредоточится на определении торговых и инвестиционных возможностей для британского бизнеса и продвижении Великобритании как места выбора для инвестиций", - рассказали в дипломатическом представительстве.

Напомним, что 16 января, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о столетнем сотрудничестве.

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