Рашисты атаковали Полтавщину: повреждена энергетическая инфраструктура в Миргородском районе, есть обесточивание
Войска РФ атаковали Полтавскую область.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавской ОГА.
По предварительной информации, обошлось без попаданий в гражданские объекты и пострадавших.
"Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе. Без света остались 164 бытовых и 1 юридический потребители. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.
Чем атаковал враг регион - пока не отмечается. Больше информации на эту минуту не известно.
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Urs
показать весь комментарий01.02.2025 08:01 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Vladyslav Topol
показать весь комментарий01.02.2025 08:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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