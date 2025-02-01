Рашисты атаковали Полтавщину: повреждена энергетическая инфраструктура в Миргородском районе, есть обесточивание

Войска РФ атаковали Полтавскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавской ОГА.

По предварительной информации, обошлось без попаданий в гражданские объекты и пострадавших.

"Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе. Без света остались 164 бытовых и 1 юридический потребители. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.

Чем атаковал враг регион - пока не отмечается. Больше информации на эту минуту не известно.

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