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Рашисты атаковали Полтавщину: повреждена энергетическая инфраструктура в Миргородском районе, есть обесточивание

світло,відключення

Войска РФ атаковали Полтавскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавской ОГА.

По предварительной информации, обошлось без попаданий в гражданские объекты и пострадавших.

"Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе. Без света остались 164 бытовых и 1 юридический потребители. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.

Чем атаковал враг регион - пока не отмечается. Больше информации на эту минуту не известно.

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Автор: 

обстрел (27807) энергетика (2567) Полтавская область (1184) Миргородский район (9) война в Украине (4650)


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давайте тіпа "нєнароком" по Конаковській ДРЕС. Це ж було вже.
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01.02.2025 08:01 Ответить
Ото був у Полтава дес' наприкінці 80х, в бассейні спортсмени, дес' у центрі місця, та мала яна клочкова там плавала. Так от,шкода шо Швеціа і Мазепа lost in this battle.
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01.02.2025 08:32 Ответить
 
 