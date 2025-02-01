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Новости
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РФ ударила по Харькову, прилет в пределах жилой застройки, погибла женщина, 5 человек пострадали (обновлено)

Обстріл Харкова

Утром 1 февраля 2025 года РФ атаковала Харьковскую область.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, зафиксированы вражеские попадания в Харьковском и Берестинском районах.

Информацию о разрушениях и пострадавших проверяют профильные службы.

Мэр Харькова Игорь Терехов в свою очередь информирует о прилете в Харькове, предварительно в Холодногорском районе, в пределах жилой застройки. На месте попадания пожар.

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Есть предварительная информация об одном пострадавшем на месте прилета.

"Одна женщина получила ранения, по данным медиков, в тяжелом состоянии", - уточнил Синегубов.

Обновленная информация

Позже стало известно, что, к сожалению, в результате вражеского удара погибла женщина около 60 лет.

По состоянию на 8.29, ОВА информирует о 5 пострадавших в результате прилета в Холодногорском районе.

Автор: 

обстрел (27807) Харьков (7570) Харьковская область (1073) Харьковский район (337) война в Украине (4650)


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Який ще Берестинський район? Такого нема
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01.02.2025 09:37 Ответить
А в одному секретному джерелі (Google) навіть мапу його можна побачити.
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01.02.2025 09:54 Ответить
Це невелике містечко Берестин в області. У районі Краснограда
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01.02.2025 10:00 Ответить
 
 