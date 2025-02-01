Из-за ракетной атаки РФ введены аварийные отключения в 7 областях, - "Укрэнерго"

Утром 1 февраля 2025 года из-за ракетной атаки РФ введены аварийные отключения электроэнергии в ряде областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, аварийные обесточивания есть в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Больше информации о последствиях российской атаки на эту минуту не известно.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали Полтавщину: повреждена энергетическая инфраструктура в Миргородском районе.