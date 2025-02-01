Из-за ракетной атаки РФ введены аварийные отключения в 7 областях, - "Укрэнерго"
Утром 1 февраля 2025 года из-за ракетной атаки РФ введены аварийные отключения электроэнергии в ряде областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Как отмечается, аварийные обесточивания есть в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Больше информации о последствиях российской атаки на эту минуту не известно.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали Полтавщину: повреждена энергетическая инфраструктура в Миргородском районе.
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vuiko dobrui
показать весь комментарий01.02.2025 08:38 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Fedor Fedorov
показать весь комментарий01.02.2025 15:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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