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В Полтаве есть попадание в многоэтажку. ФОТО

Утром 1 февраля 2025 года войска РФ ударили по Полтаве. Есть попадание в жилой дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавской ОГА.

Как отмечается, сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы. Информация уточняется.

"Не пренебрегайте безопасностью, находитесь в укрытиях до отбоя!", - отмечают в ОВА.

Также читайте: РФ ударила по Харькову, прилет в пределах жилой застройки, тяжело ранена женщина, есть пожар

обстріл Полтави 1 лютого 2025 року

Автор: 

обстрел (27807) Тахтаулове (771) Полтавская область (1184) Полтавский район (50) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+11
Головне що Трамп називаю путіна, кіма та сі розумними хлопцями
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01.02.2025 08:28 Ответить
+11
кацапи що ви здохли усі відразу !!!🤬🤬🤬
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01.02.2025 08:42 Ответить
+10
Замало помсти. Кари, кари,
Такої кари, щоб Москву
Віки вогнем пекли пожари,
Палили банду світову!
Народе мій! Не пожалій ти
Своїх зусиль, найвищих жертв,
Щоб Кремль в крові весь затопити,
Як топить він тебе тепер.
Свій власний суд пошли на ката,
Бо суд чужий не зна того,
Як од віків Москва проклята
На тебе пекла шле вогонь.
Нехай з нас кожний дасть присягу:
Й на крок назад не відступить!
Усі до боротьби! До змагу! -
Хай сердце в кожного кричить.
Замало помсти. Кари, кари,
Такої кари, щоб Москву
Віки вогнем пекли пожари,
Палили банду світову!
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01.02.2025 08:50 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Головне що Трамп називаю путіна, кіма та сі розумними хлопцями
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01.02.2025 08:28 Ответить
пох что он как называл.будет делать действия по любви к пу или си реальные,тогда реально в кабриолете по далласу прокатают.)
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01.02.2025 08:34 Ответить
Бо вони з Однієї Палати Психбольниці...
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01.02.2025 08:42 Ответить
Ви разом з ними в однiеi палатi лежали? 😏
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01.02.2025 09:44 Ответить
В порівнянні з зеленським будь хто буде розумним здаватися.
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01.02.2025 08:55 Ответить
Тебе на Зеленському заїло чи платять виключно за це слово в дописах?
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01.02.2025 09:45 Ответить
🙄😁😂
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01.02.2025 09:45 Ответить
Чурки накопили ракет
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01.02.2025 08:40 Ответить
ще один свідок арестовича )) нічого вони не накопичували, тому що нічого в них ніколи не закінчувалося !
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01.02.2025 08:46 Ответить
не дарма тебе алєгом назвали, а що вони одними тими самим стріляють, чи може нові роблять?
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01.02.2025 09:05 Ответить
кацапи що ви здохли усі відразу !!!🤬🤬🤬
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01.02.2025 08:42 Ответить
Невже там немає ніякого про? Чи вже зелупи забороняють збивати,щоб народ зовсім здався....
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01.02.2025 08:47 Ответить
Х-22 наверное только Пэтриот сбивает... И как вы понимаете, никто его не разместит так близко к границе.
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01.02.2025 08:52 Ответить
Зрозуміло. Шкода людей....
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01.02.2025 08:56 Ответить
🙏🙏🙏🥺😢🥀
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01.02.2025 09:46 Ответить
Замало помсти. Кари, кари,
Такої кари, щоб Москву
Віки вогнем пекли пожари,
Палили банду світову!
Народе мій! Не пожалій ти
Своїх зусиль, найвищих жертв,
Щоб Кремль в крові весь затопити,
Як топить він тебе тепер.
Свій власний суд пошли на ката,
Бо суд чужий не зна того,
Як од віків Москва проклята
На тебе пекла шле вогонь.
Нехай з нас кожний дасть присягу:
Й на крок назад не відступить!
Усі до боротьби! До змагу! -
Хай сердце в кожного кричить.
Замало помсти. Кари, кари,
Такої кари, щоб Москву
Віки вогнем пекли пожари,
Палили банду світову!
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01.02.2025 08:50 Ответить
Петро Кізко
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01.02.2025 08:55 Ответить
Головне при відступі полонених років накормити і спать положити
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01.02.2025 08:50 Ответить
Рашисти знесли цілий під'їзд будинку з людьми зараз у Полтаві.
Позавчора в Сумах.
А Зеля тільки відосики штампує.
Аналогічно по Білгороду чи Курську не дозволяє бити у відповідь бо життя москалів йому дорожче ніж життя українців.
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01.02.2025 08:59 Ответить
За такое вся нация должна скинуться на дроны чтобы русня в ближайшую неделю подыхала в аномально больших объемах. Такой ответ будет куда эффективнее чем просто жалобный комментарии в чатах.
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01.02.2025 09:04 Ответить
Що б ви виздихали кацапи ,здохни труслива кривава кремлівська криса ,це вже ким треба бути що б свідомо воювати з мирним населенням ,на жаль влада бездіяльна ,світ мовчить .
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01.02.2025 09:05 Ответить
На жаль значна частина Світу ( Китай, Індія і т.д.) на боці х@йляндії. І з цим ми вимушені рахуватись
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01.02.2025 09:26 Ответить
На подібні дії треба одразу знищити три під'їзди в кацапстані (враховуючи співвідношення населення рф і України). Якщо цього не робити , то це гра в піддавки , і свідоме провокування кацапів на подібні дії і в майбутньому.
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01.02.2025 09:09 Ответить
***** ***** на своїх людей, розмін 1 до 3 його влаштує.
Він цього і хоче
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01.02.2025 09:12 Ответить
Якщо пуйлу пофіг га своїх рашистів, то тоді, що... не треба вбивати рашистів?
Хай тільки вони нас вбивають , а нам не треба їх вбивати , бо пуйлу пофіг на своїх... - цікава у вас логіка, антиукраїнська.
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01.02.2025 09:16 Ответить
Вбивати треба. Цим зараз займається ЗСУ.
Цим має займатись тіко ЗСУ, ми зобов'язані їм всіляко в цьому допомогати.
А обіцянки та побажання усіх знищити/вбити які надходять від умовного ніколая чи то влада/сірьожи/єгора, нічого не варті. Бо він їх шле з проперженого дивана, робити він ні чого незбирається. Тіко ******* але бздить шось робити.
Усього бзди далі
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01.02.2025 10:04 Ответить
Ось і чудово, але населння рф втратить віру в свою владу, а це дуже добре.
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01.02.2025 09:15 Ответить
ссуки вонючие ((((
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01.02.2025 09:22 Ответить
 
 