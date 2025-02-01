В Полтаве есть попадание в многоэтажку. ФОТО

Утром 1 февраля 2025 года войска РФ ударили по Полтаве. Есть попадание в жилой дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавской ОГА.

Как отмечается, сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы. Информация уточняется.

"Не пренебрегайте безопасностью, находитесь в укрытиях до отбоя!", - отмечают в ОВА.

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