В Полтаве есть попадание в многоэтажку. ФОТО
Утром 1 февраля 2025 года войска РФ ударили по Полтаве. Есть попадание в жилой дом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавской ОГА.
Как отмечается, сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы. Информация уточняется.
"Не пренебрегайте безопасностью, находитесь в укрытиях до отбоя!", - отмечают в ОВА.
Топ комментарии
+11 Dmitriy Prudko
показать весь комментарий01.02.2025 08:28 Ответить Ссылка
+11 vuiko dobrui
показать весь комментарий01.02.2025 08:42 Ответить Ссылка
+10 Евгеній Гуржій
показать весь комментарий01.02.2025 08:50 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Такої кари, щоб Москву
Віки вогнем пекли пожари,
Палили банду світову!
Народе мій! Не пожалій ти
Своїх зусиль, найвищих жертв,
Щоб Кремль в крові весь затопити,
Як топить він тебе тепер.
Свій власний суд пошли на ката,
Бо суд чужий не зна того,
Як од віків Москва проклята
На тебе пекла шле вогонь.
Нехай з нас кожний дасть присягу:
Й на крок назад не відступить!
Усі до боротьби! До змагу! -
Хай сердце в кожного кричить.
Замало помсти. Кари, кари,
Такої кари, щоб Москву
Віки вогнем пекли пожари,
Палили банду світову!
Позавчора в Сумах.
А Зеля тільки відосики штампує.
Аналогічно по Білгороду чи Курську не дозволяє бити у відповідь бо життя москалів йому дорожче ніж життя українців.
Він цього і хоче
Хай тільки вони нас вбивають , а нам не треба їх вбивати , бо пуйлу пофіг на своїх... - цікава у вас логіка, антиукраїнська.
Цим має займатись тіко ЗСУ, ми зобов'язані їм всіляко в цьому допомогати.
А обіцянки та побажання усіх знищити/вбити які надходять від умовного ніколая чи то влада/сірьожи/єгора, нічого не варті. Бо він їх шле з проперженого дивана, робити він ні чого незбирається. Тіко ******* але бздить шось робити.
Усього бзди далі