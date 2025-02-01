Трамп готовит переговоры с Путиным относительно Украины: обещает "что-то значительное", - The Hill
Президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые могут касаться прекращения войны в Украине.
Об этом сообщает The Hill, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы будем разговаривать...и я думаю, что мы, возможно, сделаем что-то значительное. Мы хотим закончить эту войну. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом", - заявил Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.
Он также подтвердил, что "очень серьезные дискуссии" по войне в Украине уже продолжаются, хотя не уточнил, разговаривал ли непосредственно с Путиным.
"Я не хочу этого говорить. Но мы ведем очень серьезные дискуссии", - отметил Трамп.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен наложить пошлины на продукцию из стран Европейского Союза.
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Інакше, знищення тільки посилиться.
Ніхто ніколи не зупиняв дику скажену тварину тільки перемовинами.
Цікаво, чому з Гітлером ніхто не вів перемовини про зупинення війни?
"Знищення українців можна припинити тільки перемогою над ворогом.
Інакше, знищення тільки посилиться.
Ніхто ніколи не зупиняв дику скажену тварину тільки перемовинами.
Цікаво, чому з Гітлером ніхто не вів перемовини про зупинення війни?"
Зразу відчутно, що мудрий чоловік пише.
На прикладі Бучі всі побачили, що чекає українців.
антон старобуб
войска и отдал территорию, то все последующие его заявления не стоят и ломаного гроша!
Немає такого?
Отож...
Перефразуємо вовку лєніна:
- "******* політики - це не мозок нації, а ЛАЙНО"
держави. Держава позбавляється СУВЕРІНІТЕТУ (у тому
числі й частково) , її територія або часть її окупується
(при цьому кордони та територія держави будуть назавжди ЗМІНЕННІ волею переможця) Крим, Донбас, Південь України
і інші. Верховна влада здійснюється спеціально призначеними особами (кацапами баскаками ) від імені держави (московії),
що перемогла. При цьому переможець на свій лад визначає майбутнє політичне врегулювання в колонії, виробляє конкретні санкції, види та форми політичної та матеріальної відповідальності переможеної держави, вирішують питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності головних своїх противників (ГЕНОЦИД). Переможена держава вже
як КОЛОНІЯ, ПОВНІСТЮ не має ніякого права відхиляти або
не виконувати умови капітуляції ПІДПИСАНІ в момент КАПІТУЛЯЦІЇ, ні після неї. ТРАГЕДІЯ та ЗРАДА бо видно те
що ми ( влада) вже за крок до того, щоб злочинно згубити СУВЕРІНІТЕТ та ТЕРІТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСТНІСТЬ України.
До речі, закордонна діаспора впевнено вибрала Пороха, але хто ж рахує голоси тих "зрадників Батьківщини"? Україна ж не Молдова якась!
Нічого путнього на горизонті