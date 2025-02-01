Трамп готовит переговоры с Путиным относительно Украины: обещает "что-то значительное", - The Hill

Президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые могут касаться прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает The Hill, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы будем разговаривать...и я думаю, что мы, возможно, сделаем что-то значительное. Мы хотим закончить эту войну. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом", - заявил Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.

Он также подтвердил, что "очень серьезные дискуссии" по войне в Украине уже продолжаются, хотя не уточнил, разговаривал ли непосредственно с Путиным.

"Я не хочу этого говорить. Но мы ведем очень серьезные дискуссии", - отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен наложить пошлины на продукцию из стран Европейского Союза.

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