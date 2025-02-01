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Трамп готовит переговоры с Путиным относительно Украины: обещает "что-то значительное", - The Hill

трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые могут касаться прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает The Hill, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы будем разговаривать...и я думаю, что мы, возможно, сделаем что-то значительное. Мы хотим закончить эту войну. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом", - заявил Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.

Он также подтвердил, что "очень серьезные дискуссии" по войне в Украине уже продолжаются, хотя не уточнил, разговаривал ли непосредственно с Путиным.

"Я не хочу этого говорить. Но мы ведем очень серьезные дискуссии", - отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен наложить пошлины на продукцию из стран Европейского Союза.

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Автор: 

путин владимир (31551) Трамп Дональд (5635) переговоры с Россией (1184) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+48
Знищення українців можна припинити тільки перемогою над ворогом.
Інакше, знищення тільки посилиться.
Ніхто ніколи не зупиняв дику скажену тварину тільки перемовинами.
Цікаво, чому з Гітлером ніхто не вів перемовини про зупинення війни?
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01.02.2025 09:31 Ответить
+27
Скажи це Путлєру. Бо лише він за продовження війни. А українці проти капітуляції.
На прикладі Бучі всі побачили, що чекає українців.
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01.02.2025 09:41 Ответить
+19
Щоб ми потім від результатів не охрініли..
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01.02.2025 09:31 Ответить
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Монтірову в дупу?
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01.02.2025 09:27 Ответить
Дай Боже Трампу .... Це знищення українців треба припиняти
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01.02.2025 09:27 Ответить
Знищення українців можна припинити тільки перемогою над ворогом.
Інакше, знищення тільки посилиться.
Ніхто ніколи не зупиняв дику скажену тварину тільки перемовинами.
Цікаво, чому з Гітлером ніхто не вів перемовини про зупинення війни?
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01.02.2025 09:31 Ответить
ти розумієш, що треба робити. Ти ж вже воюєш? знищуєш ворога?
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01.02.2025 09:37 Ответить
вели і отримали Другу Світову після сдачі в 1938 році Чехословакії. ******* і Деладьє казали, що ми привезли вам мир, а отримали Другу Світову
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01.02.2025 09:40 Ответить
З гітлером перестали вести переговори вже в кінці 44 року. А до цього тільки і робили, що намагалися домовитися. Людство танцює на граблях знову.
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01.02.2025 09:44 Ответить
З Гітлером ніхто не вів перемовин. Домовлялися з представниками вищих кіл командування поза спиною навіженого диктатора.
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01.02.2025 11:08 Ответить
Я лише повторю геніально мудру відповідь пана Николай Влад
"Знищення українців можна припинити тільки перемогою над ворогом.
Інакше, знищення тільки посилиться.
Ніхто ніколи не зупиняв дику скажену тварину тільки перемовинами.
Цікаво, чому з Гітлером ніхто не вів перемовини про зупинення війни?"

Зразу відчутно, що мудрий чоловік пише.
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01.02.2025 09:35 Ответить
Я повторю те шо тут ЗАБОРОНЕНО писати-війну треба закінчувати і чим швидше тим краще..
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01.02.2025 09:37 Ответить
Скажи це Путлєру. Бо лише він за продовження війни. А українці проти капітуляції.
На прикладі Бучі всі побачили, що чекає українців.
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01.02.2025 09:41 Ответить
І як же її можна закінчити? Готовий виконати хотілки *****?
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01.02.2025 09:42 Ответить
То ти на фронті, що вже пищиш за закінчення на будь-яких умовах?
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01.02.2025 09:49 Ответить
Цікаво, що саме через три дні у тебе, Стародуб, що кацапи підняли брову і ти все зрозумів?
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01.02.2025 09:52 Ответить
Куди мені йти, і що робити вирішуватиму я, а не якесь чмо.
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01.02.2025 09:58 Ответить
Написа сцикун з під дивану.
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01.02.2025 10:03 Ответить
Мене дуже цікавить думка якогось сцикуна піддиванного. Пиши ще.
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01.02.2025 10:07 Ответить
Так тому він Старобуб, а не Стародуб
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01.02.2025 10:04 Ответить
Ти хто такий взагалі новонароджений голопупенко???
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01.02.2025 10:12 Ответить
показово повернути Украiнi ядерну зброю!
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01.02.2025 10:58 Ответить
І показово підірвати її десь на Києвщині. Бий своїх, щоб чужі полякалися! Які шанси в України вижити у ядерному протистоянні проти оркостану?
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01.02.2025 11:12 Ответить
Як?
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01.02.2025 09:46 Ответить
Хто воно таке той Трамп, що воно буде вирішувати мою долю??? Про що вони з ****** можуть домовитись? Санкції? До сраки ті санкції! Віддати Запоріжжя? Херсон? Одесу? 🤬🤬🤬🤬🤬
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01.02.2025 09:37 Ответить
схоже на те, що трумп оголосив війну всім своїм сусідям і союзникам, щоб породичатися з *уйлом.
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01.02.2025 09:28 Ответить
руда білка хоче показати хто тут мачо а хто чмо і чию дупу слід лизати! ***** вже лизнув, будемо сподіваться що трампу не сподобалось і він накаже глибше та ніжніше.
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01.02.2025 10:02 Ответить
самодур
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01.02.2025 09:30 Ответить
Серьозні дискусії ми бачимо сьогодні, це їх результат?
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01.02.2025 09:30 Ответить
Щоб ми потім від результатів не охрініли..
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01.02.2025 09:31 Ответить
Результати нам принесе тільки Зеленський. Це ж не результати аналізів сечі.
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01.02.2025 10:20 Ответить
Для старобуби?
антон старобуб
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01.02.2025 09:36 Ответить
Союзникам - мита, Україні - умиротворення, фюреру путлєру - розмови. Так це ж вже було !!! (кучма). З розмов британців з нацистами почалася Друга світова війна.
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01.02.2025 09:35 Ответить
а чого у трампа є значного, крім порожніх загроз?
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01.02.2025 09:36 Ответить
Важко збагнути глибину потоку вашої свідомості. То наша біда не від кацапських збочених нацистів, а від світового єврейства??
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01.02.2025 09:48 Ответить
никакого НАТО, никакого Евросоюза, все что по ленточке **********, снятие всех санкций с руцких питухов, радостное ********* в дёсна рыжего придурка, торчка-фошика коцмонтавта с русней
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01.02.2025 09:41 Ответить
Буба, зато Україна потрібна НАТО. Тому і прямуємо у цьому напрямку. Може ще вдасться врятувати демократичний світ від диктатур.
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01.02.2025 10:14 Ответить
Идиот.
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01.02.2025 09:49 Ответить
Если он в день своей инаугурации, как обещал, не поставил путлеру ультиматум, чтобы тот вывел

войска и отдал территорию, то все последующие его заявления не стоят и ломаного гроша!
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01.02.2025 09:41 Ответить
да что там за сутки порешаю вопрос делов то еще там окружение нарциса этого что-то юморило, как скажем так и сделают
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01.02.2025 14:22 Ответить
Воно в своїй країні ціни на яйця не може врегулювати, а тут...
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01.02.2025 09:42 Ответить
На жаль від цього рудого невігласа годі чекати чогось доброго для України і як він буде подавати руку міжнародньому терористу ? а як перед виборами прорашиське бидло агітувало за Трампа.
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01.02.2025 09:45 Ответить
Українська діаспора пАтужно допомогла вибрати цього рудого папугу-нарциса(
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01.02.2025 09:52 Ответить
Ну да, хутин уже заявил, шо цапорылия одержала победу.
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01.02.2025 09:50 Ответить
От і добре ..тепер нехай здохне від радості
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01.02.2025 09:52 Ответить
Головне засрати інфопростір ось такими таємничими "щось значне", хай після цього буде лише мильна бульбашка але увагу до себе привернув, фокус уваги тримаєшь на собі коханому. Раніше постійно розписувався в повазі до *****, що "значне" може бути далі..
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01.02.2025 09:56 Ответить
Путлер набере сил і знову нападе
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01.02.2025 09:56 Ответить
Прикольно буде, якщо хароший парєнь ***** цього рудого мудака новічком-бодрячком отруіть при зустрічі.
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01.02.2025 09:58 Ответить
Трамп: - Обещаю обещать еще больше обещаний
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01.02.2025 10:01 Ответить
Він же не наздожене Зеленського
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01.02.2025 10:16 Ответить
Хай краще відкриє архіви США і може ми дізнаємося, як Рузвельт вів переговори з адольфом...
Немає такого?
Отож...
Перефразуємо вовку лєніна:
- "******* політики - це не мозок нації, а ЛАЙНО"
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01.02.2025 10:03 Ответить
другие мего крутые нации,уверен слились бы через неделю после такого натиска как в первый месяц вторжения,отдали бы все что плешивый попросил, гонорови бзденыки уматали б за вислу,побоялись ф35 использовать.укр.нация кремень в отличии от еврокуколдов.
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01.02.2025 10:17 Ответить
Ну таке, сто лет назад гонорови бзденыки ******* кацапа как кота, а хоробри козаки- украинци пернули в лужу и лягли под маскву, например. С тех пор много изменилось? Украинцы стали кременем, а бздэники сцикунами? Загляни на соседнюю ветку, там две сотни ухилянтов хором волают "воевать не буду", кремни ***.
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01.02.2025 16:20 Ответить
Десь таке вже було: "нада толька пєрістать стрілять, сайдьомся пасєрєдіні"..
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01.02.2025 10:09 Ответить
Краще не обіцяв би. Бо він схожий вже на Зеленського.
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01.02.2025 10:11 Ответить
Головне в цьому спічі : от як би президентом був я..... Та був ти тоді президентом ,коли раша вела війну в Україні силами двох армійських корпусів співставних з багатьма європейськими арміями. Але щось схоже на те ,що цей старечий нарцицизм це все чим запам'ятається Трамп українцям.
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01.02.2025 10:12 Ответить
Якраз під час його першої каденції ця війна вже вирувала хоча і в набагато менших масштабах
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01.02.2025 11:20 Ответить
Чомусь згадалось :"Не вір, мій сину, цьому підорасу. Канхвету ту тобі він в жопу встромить.-Лесь Подерев'янський
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01.02.2025 10:12 Ответить
бажанням "рятувати" американців в Гренландії та мати штат Канада , дозволить хкуйлу залишитися на окупованих територіях... Аля Пакт Молотий Лавров - Рубіо -троп!!
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01.02.2025 10:16 Ответить
Які дискусії ви ведете з Оцим? З ним можлива тільки одна "дискусія"- УЛЬ-ТИ -МА-ТУМ!!!
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01.02.2025 10:20 Ответить
КАПІТУЛЯЦІЯ це повсюдне ПРИПИНЕННЯ військових дій, РОЗЗБРОЄННЯ і здавання збройних сил капітулюючої
держави. Держава позбавляється СУВЕРІНІТЕТУ (у тому
числі й частково) , її територія або часть її окупується
(при цьому кордони та територія держави будуть назавжди ЗМІНЕННІ волею переможця) Крим, Донбас, Південь України
і інші. Верховна влада здійснюється спеціально призначеними особами (кацапами баскаками ) від імені держави (московії),
що перемогла. При цьому переможець на свій лад визначає майбутнє політичне врегулювання в колонії, виробляє конкретні санкції, види та форми політичної та матеріальної відповідальності переможеної держави, вирішують питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності головних своїх противників (ГЕНОЦИД). Переможена держава вже
як КОЛОНІЯ, ПОВНІСТЮ не має ніякого права відхиляти або
не виконувати умови капітуляції ПІДПИСАНІ в момент КАПІТУЛЯЦІЇ, ні після неї. ТРАГЕДІЯ та ЗРАДА бо видно те
що ми ( влада) вже за крок до того, щоб злочинно згубити СУВЕРІНІТЕТ та ТЕРІТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСТНІСТЬ України.
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01.02.2025 10:35 Ответить
непогано США розпочали ..розброїли Україну ,і тепер здають нас кремлю, на тарілочці ..але 30 літній геополітичний договорняк , закінчиться всесвітньою війною не тільки для ЄС а і для США ...хоча цей дерібан розпочався на бумагах трошки раніше , 50 років по тому ...тоді ніхто не враховува китай ,і дуже помилились !!!
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01.02.2025 11:09 Ответить
Ничего про Украину, без .. Трампа
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01.02.2025 11:10 Ответить
У пуйла танки, арта, бтри побиті на 80%, місцеві рашистські свсобаки тепер сцуться навіть за 5 млн рублєй ($50Кна сеундочку) підписувати контракт. В бій ідуть вже каліки на велосипедах і на милицях. Був би в Україні Гетьман, то за допомогою союзників зараз покінчив би з кацапами назавжди. Але "завдяки" зеленому виродку, недоношеному кретину, українофобу і покидьку зараз без участі України будуть вирішувати скільки Україна має віддати території, щоб отримати перемир'я. Нехай хоч так. Це не дорого в порівнянні з тим, яка катастрофа нас чекає, якщо залишити зеленського при владі.
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01.02.2025 11:22 Ответить
Ой, а звідкіля ж узявся цей зелений вилупок та покидьок?! Невже його привезли на блакитному гвинтокрилі та скинули з неба? Нє? Самі собі вибрали? Замість дорослого та розумного професіонала оцю зелену мавпу?! Ну, тоді таки ой!
До речі, закордонна діаспора впевнено вибрала Пороха, але хто ж рахує голоси тих "зрадників Батьківщини"? Україна ж не Молдова якась!
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01.02.2025 11:45 Ответить
цим ублюдкам трам пу сі захотілось погратись у неоколоніалізм.
Нічого путнього на горизонті
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01.02.2025 11:25 Ответить
Україна воює з РФ за НАТО та замість НАТО. Потрібно згортати з цього шляху. Нехай НАТО сам за себе постоїть.
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01.02.2025 11:57 Ответить
Чого він тільки не обіцяє,цей рудий престарілий ловелас і болтун...Він мені дуже нагадує Колю Котлету але зрозуміло Донні побашковітєє буде...
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01.02.2025 12:57 Ответить
Не вірю рудому,ну хоч убийте!(((
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01.02.2025 13:35 Ответить
Не зглажуйте кути. Трамп сказав, що» ми з путіним зробим щось значне». Ловите зміст? Трамп з міжнародним терористом в одній упряжці діятимуть. Читайте між рядками.
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01.02.2025 14:24 Ответить
Про Україну без України!!! Браво!!
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01.02.2025 14:51 Ответить
Пустобрех і пустодзвін. Популіст накшталт Зеленського, американського розливу. Він теж вже закінчив війну у своій голові..... І знову обіцяє обіцять обіцяне.......
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01.02.2025 17:43 Ответить
перемовини за нашими спинами? уявляю про що ці повтори, гаранти меморандуму домовляться...
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02.02.2025 00:18 Ответить
 
 