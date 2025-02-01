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Мир в Украине может быть достигнут за 100 дней, - Келлог

кіт,келлог

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что рассчитывает на прогресс в урегулировании войны в Украине уже в ближайшие 100 дней.

Об этом он сообщил в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

"Думаю, у нас есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать над этим", - отметил Келлог.

По его словам, он хотел бы видеть четкий результат уже через три месяца: или перемирие, или стабильный мир. Политик подчеркнул, что процесс должен быть быстрым, в отличие от Афганистана, где переговоры затянулись на четыре года.

"Мне хотелось бы за 100 дней определить, где мы находимся: либо на стадии перемирия, либо прочного мира", - отметил он.

Келлог подчеркнул, что прекращение войны в Украине отвечает интересам не только Киева и Москвы, но и США и всего мира.

"Трамп знает, где оказывать давление. И более важно то, что он создаст рычаг давления как на украинцев, так и на россиян", - заверил Келлог.

Читайте также: Трамп готовит переговоры с Путиным относительно Украины: обещает "что-то значительное", - The Hill

Автор: 

Кит Келлог (157) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+31
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01.02.2025 10:31 Ответить
+24
Як вони там переживають за інтереси москви...
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01.02.2025 10:06 Ответить
+17
А формула мира нашего предводителя превращается в пустой звук
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01.02.2025 10:08 Ответить
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Страница 3 из 3
Тиск на жертву агресії цілком відповідає ******** політиці країни, що є уособленням захисту права та демократії. Такі самі клоуни, що й наше зелене шапіто. Пандемія "мудрого наріду". Пора вже цим тупим та ситим американцям познайомитися з бомбами та дронами над їхніми головами. Це буде справедливо. Не лише українцям треба відповідати за вибір "мудрого наріду"
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01.02.2025 11:32 Ответить
Щоб не знайомитись з бомбами, у них є сильна армія та 800 млрд.. військовий бюджет...
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01.02.2025 11:39 Ответить
Коли фріки на чолі держави, то й сильна армія не є вже такою сильною
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01.02.2025 12:15 Ответить
В штатах президен нічого не вирішує, задайте собі питання чому там стільки років дві партії... Там є багато захисних механізмів від цього... Така зараз політика їх еліти...
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01.02.2025 12:55 Ответить
не смешите)если первая ракета хотя бы до половины океана долетит уже успех,кацапы обречены на уничтожение всего впк за недельку,это даже упоротый алконафт медведев осознает.******** впк и не надо никаких абрамсов на красной площади)это еще стало понятно до лета 2022,а когда начали сбивать меговундервафлю телевизионую кинжал то тогда думаю амеры раздуплились за блеф и доктрину военную переписали)
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01.02.2025 12:47 Ответить
Не факт, що це будуть саме кацапи
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01.02.2025 15:50 Ответить
Від Трампа нічого доброго Україні чекати не доводиться. Він діє в своїх власних інтересах.
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01.02.2025 11:36 Ответить
Теза "Мені хотілося б за 100 днів визначити, де ми перебуваємо" зовсім не означає, що за 100 днів буде досягнуто мир/перемир'я. А фраза "він (Трамп) створить важіль тиску як на українців, так і на росіян" взагалі вартий аплодування стоячи з болотяної сторони! Гарант безпеки України буде тиснути на Україну!?! Щоб це не означало, але щось підказує, що мир той буде дуже несправедливий до нас і фактично перетвориться на перемир'я: зараз той бункерний ранки залікує, висновки зробить і зайде вдруге, як заходив до Чечні, але вже усвідомлюючи всі зроблені помилки. То вже буде інша війна, ще більш жорстокіша. "Миротворець дядечка Сем" в той час певно свою каденцію закінчить, "а після нього хоч потоп..."
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01.02.2025 11:48 Ответить
Навіть день перемирья це сотні невбитих і нескалічених українців. звичайно для мільйонів подонків у своїх продавлених диванах в безкічних прокурених кабінетах це не аргумент, війна їх незаділа. однак для мільйона на корвалолі які в будь-який день можуть недочекатись дзвінка світ виглядає по іншому.
дави їх доні, гни зепотвор щоб скавчали від "зради"на усю вселенну.
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01.02.2025 12:07 Ответить
Оці ваші фразочки типу "зепотвори", "дєрьмаки", "зелена шобла" одразу палять таких ботів як ти. Ви з'являєтесь на деякий час, трохи поіснуєте в чатах, повкидуєте методичкові висери і зникаєте, потім знову з'являєтесь, але під іншим ім'ям. Це видно по даті реєстрації в чаті (підказую). Тому вам просто відповім: російська машина переведена на військові рейки, 40% бюджету закладено в 2025 році на війну, і все, що було знищено за ці три роки війни, буде агресором відновлено і примножено. Цю машину на росії ніхто спиняти не захоче, бо це такі гроші... А людський ресурс там не вважається за щось проблемне - ще "нарожають". Справедливого миру не буде, поки паРаша не розвалиться під власною вагою і ніякі перемовини з цим не впораються. Хтось намагався Гітлера свого часу вмовити? Що з цього вийшло? Поки фізично тоді сили коаліції агресора не розчавили, не зупинились.
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01.02.2025 13:34 Ответить
Про яку ви коаліцію балакаєте, котра фізично розчавить агресора? Та коаліція навіть боїться збивати над своєю територію випадкові шахеди. Та коаліція навіть боїться направити військових в Україну у разі миру, як гарантія безпеки.
Хто там має сам розвалитись? Може ви щось не усвідомлюєте в вагових категоріях:
Бюджет України 2025р - 52 млрд.дол.
Бюджет міста москва 2025р - 50 млрд. дол.

Про яке відновлення армії під час миру ви там говорите, воно вже відбувається під час війни.
Залишу з інтерв'ю керівника штабу планування і командування Міністерства оборони Німеччини газеті Welt am Sonntag.
"російська армія щомісяця має більше танків, більше ***********, більше ракет і більше безпілотників. Виробництво зростає, запаси на складах зростають"

«Ми спостерігаємо, що російські збройні сили не тільки здатні власними силами і за підтримки партнерів компенсувати свої величезні втрати в особовому складі та матеріальних засобах, а й успішно переозброюються»

Вам вже американці прямо говорять, що далі буде гірше. Буданов вже прямим текстом каже, а у вас кругом боти.

Може це не боти навкруги вас, а щось з вашим світосприйняттям реального стану речей?
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01.02.2025 14:20 Ответить
А тепер порівняйте бюджет та озброєння російської федерації і Чечні, під час чеченської війни...і Чечні тоді взагалі ніхто не допомагав.
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01.02.2025 14:33 Ответить
І чим все закінчилось для Чечні війна до тла? Що залишило чеченцям іхнє військово-політичне керівництво? Хто наново відбудовував Чечню десятки років?
Там хоч не було примусової мобілізації для війни до тла від політичного керівництва та врешті зберегли людей та культуру.
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01.02.2025 18:22 Ответить
В тебе російська точка зору, що підтверджується нерозумінням значення українського слова тло. А загалом, то під час війни з росією проводиш деморалізацію українського населення на користь російської федерації.
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01.02.2025 18:39 Ответить
Деморалізацією суспільства займається смарагдове військово-політичне керівнитцво, а ви намагаєтесь переводити стрілки.
У вас проблеми з розумінням сполучення "до тла"?
Ну добре, пояснюю цей вжиток для малорічних:
- повністю знищити, нічого не залишаючи.
Схожі вираження: до нитки; до цурки; під ніготь; пустити під ніж; стерти на порох.
Тло - один із вжитків у розумінні основа чогось, загальна основа на чому здійснюється щось інше.
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01.02.2025 18:58 Ответить
смарагдове військово-політичне керівнитцво говорить те ж саме, що й ти.
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01.02.2025 19:06 Ответить
В мене йшлося про коаліцію другої світової, можливо я це не доніс до Вас. Але тепер не так, я розумію.
Ну добре, бюджет москви майже такий як бюджет України, то що пропонуєте: лягти, розслабити булки і благати "путін введи"?
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01.02.2025 15:56 Ответить
"розслабити булки і благати "путін введи"?" це вже капітуляція. Але капітуляцію Україні ніхто не пропонує.
Вирішення криється у відповідях на питання:
- Відвоювати кордони 91-го року можемо? Чи можемо відвоювати, те що втратили учора, сьогодні і втратимо завтра?
- Воювати ще 5 років можемо? Хто стане сильніше під час війни на виснаження? Чи є для нас перспективи у війні на виснаження при нульовому виробництві важкої техніки і далекобійної зброї (ракети, балістика по виробничим потужностям)?
- Що для військово-політичного керівництва є цінністю, за яке воно готове поставити усе на "зеро" і кинути у жорна війни сотні тисяч людей, економіку, інфраструктуру, територію і майбутнє наших поколінь ?
- Яка кінцева мета умовної війни до тла? І чи готове суспільство добровільно до війни до тла?
- Будь-яка війна закінчується перемовинами. Чи буде, умовно, через 5 років такої війни наша позиція сильніша за сьогоднішню? Чи є наша позиція сьогодні сильніша чим наприкинці 2022р.?

Небезпечна відповідь, коли цими цінностями виявляться гроші для військово-політичного керівництва.
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01.02.2025 18:13 Ответить
Яка кінцева мета умовної війни до тла? - знищення русскава міра. Ти проти знищення русскава міра, чи за?
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01.02.2025 19:07 Ответить
Ну так вперед, чому прилип варенням до дивану?
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01.02.2025 19:33 Ответить
Незручне для тебе питання задав? ти за війну до останнього русскава, чи проти?
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01.02.2025 19:35 Ответить
То що вже й помріяти не можна? Про СРСР теж ніхто подумати не міг, а он як вийшло...
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01.02.2025 15:57 Ответить
СРСР зі своїми світовими амбіціями став економічним банкротом, 80-і усі пам'ятають з дефіцитом у всьому, а ріст ВВП у 80-і був майже нульовий.
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01.02.2025 18:33 Ответить
А ти згоден, що з 1921 по 1991 рік була російська окупація України і росіяни були окупантами?
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01.02.2025 19:08 Ответить
Молодець. Розраховуємо на вас.
Це не план пердомоги чи саміт гівномиру від ЗЕлупи.
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01.02.2025 12:27 Ответить
Зважаючи, що переговорну групу очолює і підбирає Єрмак, то цей мир точно буде "справедливим, потужним і незламним", якого їхній лохторат і заслужив.
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01.02.2025 14:03 Ответить
Чим далі, тим обіцяний 1 день нулями обростає.
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01.02.2025 14:48 Ответить
З слів представника трампа про війну неслова конкретики хто її розвязав.Дуже нагадує сллова одного з "менеджерів" ЗЕ наприкінці 2018 одному з кацапських видань.Тіки він казав що Україна воює сама з сабой.Його призвіще починається на букву К.
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01.02.2025 15:55 Ответить
If you never call anyone your enemy and avoid rash statements, you can position yourself as a mediator and take credit for whatever outcome, as long as the fighting stops. Watching your mouth when it matters is always a good policy, both on the streets and in big politics. Trump has mastered this art to perfection.
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01.02.2025 16:46 Ответить
Пока кроме детских попыток надавить на союзников чтобы те поддались своим врагам во имя мира (а на кой хрен такой мир где враги торжествуют и им пользуясь готовятся тебя добить) - сплошная болтовня. Можно смело забить болт на лепет трампа и апеллировать к здоровым силам в Конгрессе. Трамп типичный пораженец желающий мира любой ценой.
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02.02.2025 08:19 Ответить
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