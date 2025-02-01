Мир в Украине может быть достигнут за 100 дней, - Келлог

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что рассчитывает на прогресс в урегулировании войны в Украине уже в ближайшие 100 дней.

Об этом он сообщил в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

"Думаю, у нас есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать над этим", - отметил Келлог.

По его словам, он хотел бы видеть четкий результат уже через три месяца: или перемирие, или стабильный мир. Политик подчеркнул, что процесс должен быть быстрым, в отличие от Афганистана, где переговоры затянулись на четыре года.

"Мне хотелось бы за 100 дней определить, где мы находимся: либо на стадии перемирия, либо прочного мира", - отметил он.

Келлог подчеркнул, что прекращение войны в Украине отвечает интересам не только Киева и Москвы, но и США и всего мира.

"Трамп знает, где оказывать давление. И более важно то, что он создаст рычаг давления как на украинцев, так и на россиян", - заверил Келлог.

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