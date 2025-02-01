Мир в Украине может быть достигнут за 100 дней, - Келлог
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что рассчитывает на прогресс в урегулировании войны в Украине уже в ближайшие 100 дней.
Об этом он сообщил в эфире Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
"Думаю, у нас есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать над этим", - отметил Келлог.
По его словам, он хотел бы видеть четкий результат уже через три месяца: или перемирие, или стабильный мир. Политик подчеркнул, что процесс должен быть быстрым, в отличие от Афганистана, где переговоры затянулись на четыре года.
"Мне хотелось бы за 100 дней определить, где мы находимся: либо на стадии перемирия, либо прочного мира", - отметил он.
Келлог подчеркнул, что прекращение войны в Украине отвечает интересам не только Киева и Москвы, но и США и всего мира.
"Трамп знает, где оказывать давление. И более важно то, что он создаст рычаг давления как на украинцев, так и на россиян", - заверил Келлог.
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дави їх доні, гни зепотвор щоб скавчали від "зради"на усю вселенну.
Хто там має сам розвалитись? Може ви щось не усвідомлюєте в вагових категоріях:
Бюджет України 2025р - 52 млрд.дол.
Бюджет міста москва 2025р - 50 млрд. дол.
Про яке відновлення армії під час миру ви там говорите, воно вже відбувається під час війни.
Залишу з інтерв'ю керівника штабу планування і командування Міністерства оборони Німеччини газеті Welt am Sonntag.
"російська армія щомісяця має більше танків, більше ***********, більше ракет і більше безпілотників. Виробництво зростає, запаси на складах зростають"
«Ми спостерігаємо, що російські збройні сили не тільки здатні власними силами і за підтримки партнерів компенсувати свої величезні втрати в особовому складі та матеріальних засобах, а й успішно переозброюються»
Вам вже американці прямо говорять, що далі буде гірше. Буданов вже прямим текстом каже, а у вас кругом боти.
Може це не боти навкруги вас, а щось з вашим світосприйняттям реального стану речей?
Там хоч не було примусової мобілізації для війни до тла від політичного керівництва та врешті зберегли людей та культуру.
У вас проблеми з розумінням сполучення "до тла"?
Ну добре, пояснюю цей вжиток для малорічних:
- повністю знищити, нічого не залишаючи.
Схожі вираження: до нитки; до цурки; під ніготь; пустити під ніж; стерти на порох.
Тло - один із вжитків у розумінні основа чогось, загальна основа на чому здійснюється щось інше.
Ну добре, бюджет москви майже такий як бюджет України, то що пропонуєте: лягти, розслабити булки і благати "путін введи"?
Вирішення криється у відповідях на питання:
- Відвоювати кордони 91-го року можемо? Чи можемо відвоювати, те що втратили учора, сьогодні і втратимо завтра?
- Воювати ще 5 років можемо? Хто стане сильніше під час війни на виснаження? Чи є для нас перспективи у війні на виснаження при нульовому виробництві важкої техніки і далекобійної зброї (ракети, балістика по виробничим потужностям)?
- Що для військово-політичного керівництва є цінністю, за яке воно готове поставити усе на "зеро" і кинути у жорна війни сотні тисяч людей, економіку, інфраструктуру, територію і майбутнє наших поколінь ?
- Яка кінцева мета умовної війни до тла? І чи готове суспільство добровільно до війни до тла?
- Будь-яка війна закінчується перемовинами. Чи буде, умовно, через 5 років такої війни наша позиція сильніша за сьогоднішню? Чи є наша позиція сьогодні сильніша чим наприкинці 2022р.?
Небезпечна відповідь, коли цими цінностями виявляться гроші для військово-політичного керівництва.
Це не план пердомоги чи саміт гівномиру від ЗЕлупи.