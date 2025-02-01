РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10160 посетителей онлайн
Новости
1 794 36

Польша подняла истребители F-16 из-за ракетных обстрелов Украины

США виділили $500 млн на озброєння для українських F-16

Сегодня утром, 1 февраля, из-за массированного российского ракетного удара в воздушном пространстве Польши действовала польская и союзная авиация.

Об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши, информирует Цензор.НЕТ.

"Внимание, в связи с ударом Российской Федерации по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзническая авиация", - говорится в командовании ВС Польши.

Как отмечается, утром были подняты польские и союзные истребители F-16 для защиты воздушного пространства страны.

Оперативный командующий польских Вооруженных сил задействовал все имеющиеся силы, включая боевые самолеты, средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Такие меры направлены на обеспечение безопасности территорий, граничащих с зоной обстрелов.

Командование ВС Польши заверило, что продолжает контролировать ситуацию, а подразделения остаются в полной готовности к немедленному реагированию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ ударила по дому в Полтаве, есть жертвы в Харькове и на Сумщине. Нам нужно больше поддержки в защите от террора, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2850) обстрел (27807) Польша (8508)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Класно, що у поляків є Ф-16. Вони їм більш потрібні, ніж нам. Бо на нас ***** вже напало , а на них ще тільки може напасти, а вони вже всрались з переляку.
Молодці! Сидіть штани сушіть.
показать весь комментарий
01.02.2025 10:47 Ответить
+9
Ох уж ці союзники, з такими і ворогів не потрібно. Боятсяж своє її тіні.
показать весь комментарий
01.02.2025 10:45 Ответить
+7
Підняли винищувачі, щоб полюбуватись з висоти наслідками ракетного обстрілу?
показать весь комментарий
01.02.2025 10:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дякуємо за оперативну допомогу.
показать весь комментарий
01.02.2025 10:40 Ответить
ви не уявляєте як це допомагає брати
показать весь комментарий
01.02.2025 10:42 Ответить
Ох уж ці союзники, з такими і ворогів не потрібно. Боятсяж своє її тіні.
показать весь комментарий
01.02.2025 10:45 Ответить
Польща посадила винищувачі F-16 після ракетного обстрілу України.
показать весь комментарий
01.02.2025 10:45 Ответить
Польща сама сіла на жидкій стул.
показать весь комментарий
01.02.2025 10:48 Ответить
Потужно!
показать весь комментарий
01.02.2025 10:45 Ответить
Класно, що у поляків є Ф-16. Вони їм більш потрібні, ніж нам. Бо на нас ***** вже напало , а на них ще тільки може напасти, а вони вже всрались з переляку.
Молодці! Сидіть штани сушіть.
показать весь комментарий
01.02.2025 10:47 Ответить
Ну, хоч без ракет літали ?
А то, раптом, спровокують кацапів.....
показать весь комментарий
01.02.2025 10:51 Ответить
Підняли винищувачі, щоб полюбуватись з висоти наслідками ракетного обстрілу?
показать весь комментарий
01.02.2025 10:53 Ответить
А чого не "бойових фермерів" на дельтапланах..
показать весь комментарий
01.02.2025 10:56 Ответить
Дякуємо; можемо відкрити кордони для р@шистського бидл@, цікаво куди гонорові тікати стануть?
показать весь комментарий
01.02.2025 11:17 Ответить
в поляків є спільний кордон з кацапами.
показать весь комментарий
01.02.2025 11:20 Ответить
новости ни о чем аля как то что вечером запустили шахеды)а бы новостную ленту заполнить
показать весь комментарий
01.02.2025 11:00 Ответить
Україна підняла винищувачі F-16 через ракетний обстріл України? секрет...а у Польщі не секрет...
показать весь комментарий
01.02.2025 11:01 Ответить
Навіщо їх піднімати?
показать весь комментарий
01.02.2025 11:01 Ответить
Тренування.
показать весь комментарий
01.02.2025 11:14 Ответить
Шляхетно, цікаво, навіт захоплююче, але для нас марно.
показать весь комментарий
01.02.2025 11:12 Ответить
а чрму ви підняли літаки замість того щоб смажити шашлики? в нас шашлики у зелідора на першому місці.
показать весь комментарий
01.02.2025 11:30 Ответить
повірте, поляки не сильно мудріші українців, і тема шашликів в них теж була (згадайте тільки гіпотетичний план про відхід по Віслі) .

але коли вже наочно бачиш, як твого сусіда щодня утюжить росія і б'є по мирняку, апетит до шашликів пропадає.
показать весь комментарий
01.02.2025 11:38 Ответить
але ж поляки не винні що в нас президент недоумок,і завдяки йому почалась війна повномасштабна
показать весь комментарий
01.02.2025 11:56 Ответить
то есть Зеленский напал на Путина?ты дебил?
показать весь комментарий
01.02.2025 18:57 Ответить
ну дебіл це ти якраз. якби був Порошенко то ніякої повномасштабної війни не було б.
показать весь комментарий
01.02.2025 19:01 Ответить
А где интересно те МИГи ,которые ляхи зажали Украи не?Засунули их себе в дупу?
показать весь комментарий
01.02.2025 11:32 Ответить
МИГ - 29, они у франья до сих пор есть, правда 14 штук, а было год в зад 18. Уже 4 куда-то пристроили.
показать весь комментарий
01.02.2025 12:10 Ответить
хвастаються що в них є?
показать весь комментарий
01.02.2025 11:34 Ответить
А -збивати ракети нє, боїтеся?
показать весь комментарий
01.02.2025 11:46 Ответить
А нам що цікаво, що там в Польщі піднялось ?
показать весь комментарий
01.02.2025 13:21 Ответить
Імпотенти. Нам це офігіти, як допомогло.
показать весь комментарий
01.02.2025 14:00 Ответить
Ти ,що хвора?Поляки хочуть піднімають свої літаки,хочуть не піднімають,а ось ображати сусідів можуть тільки кацапи!
показать весь комментарий
01.02.2025 15:59 Ответить
Потужно!!! І що далі?
показать весь комментарий
01.02.2025 14:55 Ответить
 
 