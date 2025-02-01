Польша подняла истребители F-16 из-за ракетных обстрелов Украины

Сегодня утром, 1 февраля, из-за массированного российского ракетного удара в воздушном пространстве Польши действовала польская и союзная авиация.

Об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши, информирует Цензор.НЕТ.

"Внимание, в связи с ударом Российской Федерации по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзническая авиация", - говорится в командовании ВС Польши.

Как отмечается, утром были подняты польские и союзные истребители F-16 для защиты воздушного пространства страны.

Оперативный командующий польских Вооруженных сил задействовал все имеющиеся силы, включая боевые самолеты, средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Такие меры направлены на обеспечение безопасности территорий, граничащих с зоной обстрелов.

Командование ВС Польши заверило, что продолжает контролировать ситуацию, а подразделения остаются в полной готовности к немедленному реагированию.

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