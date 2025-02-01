Польша подняла истребители F-16 из-за ракетных обстрелов Украины
Сегодня утром, 1 февраля, из-за массированного российского ракетного удара в воздушном пространстве Польши действовала польская и союзная авиация.
Об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши, информирует Цензор.НЕТ.
"Внимание, в связи с ударом Российской Федерации по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзническая авиация", - говорится в командовании ВС Польши.
Как отмечается, утром были подняты польские и союзные истребители F-16 для защиты воздушного пространства страны.
Оперативный командующий польских Вооруженных сил задействовал все имеющиеся силы, включая боевые самолеты, средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Такие меры направлены на обеспечение безопасности территорий, граничащих с зоной обстрелов.
Командование ВС Польши заверило, что продолжает контролировать ситуацию, а подразделения остаются в полной готовности к немедленному реагированию.
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Молодці! Сидіть штани сушіть.
А то, раптом, спровокують кацапів.....
але коли вже наочно бачиш, як твого сусіда щодня утюжить росія і б'є по мирняку, апетит до шашликів пропадає.