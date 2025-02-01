РФ ударила по дому в Полтаве, есть жертвы в Харькове и на Сумщине. Нам нужно больше поддержки в защите от террора, - Зеленский. ВИДЕО
В ночь на субботу, 1 февраля 2025 года, Россия осуществила атаку против наших городов, применив различные типы оружия: ракеты, ударные дроны, авиабомбы.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Очередные террористические преступления. В Полтаве попали в жилой дом, полностью разрушен подъезд - десять человек ранены, среди них дети. К сожалению, убиты три человека. Мои соболезнования родным. На месте работают все необходимые службы, спасают, оказывают необходимую помощь", - отметил глава государства.
По словам Зеленского, есть повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях. По состоянию на сейчас известно о шести раненых. В Харькове один человек убит из-за атаки ударным дроном. Жизнь двух людей унесла эта российская атака в Сумской области. Мои соболезнования родным и близким.
Каждый такой террористический акт доказывает, что нам нужно больше поддержки в защите от российского террора. Каждая система ПВО, каждая противоракета - это спасение жизней. Очень важно, чтобы партнеры действовали, выполняли наши договоренности и усиливали давление на Россию", - резюмировал он.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 1 февраля 2025 года войска РФ ударили по Полтаве. Есть попадание в жилой дом. Также отмечалось, что РФ ударила по Харькову, прилет в пределах жилой застройки, погибла женщина, 5 человек пострадали.
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А может, для начала, начнешь со своей "зе-******" сам что-то делать? Например перестанете воровать миллиарды из бюджета через всякие схемы... Тогда глядишь, найдутся деньги и можно будет купить ПВО и не только. А то опять, все вокруг должны, а вы нихрена не должны...
а от в пенсійному фонді україни справи на вказану суму не покращились...
Ще кілька років тому його https://glavcom.ua/tags/pensija-1.html пенсія становила лише 14 тис., однак завдяки судовому рішенню та довідці з університету, який він очолює, ця сума зросла у 17 разів.
Але Вова цього не розуміє, бо в дитинстві його чмирив всім двором, а він шукав захисту під спідницею мами Римми...
Щас би влупили по Брянску, Бєлгороду, Курску і на деякий час кацапи сиділи б тихенько на жопі...
після всього, максимум, лубінець, вискаже стурбованість...
ФАКТИ
"Олена Зеленська розповіла, що відбувається в її шлюбі!" Дійсно, це ж так цікаво, який пінжак у бледі, у що вона взула свої ратиці, чи є в неї мондаброшка у вигляді рибки... Це пес десь...
Хтось називав Трампа лузером,але все навпаки.Від тебе і твоєї "потужної" команди невдачі ,промахи і загибелі українців.Від тебе лихо з 2019 року,мабуть з Османських домовленостей.
ДУМАЙ-ТЕ!
За 3 роки одна з найкрупніших держав Європи не зробила для себе ЖОДНОЇ системи ППО, жодної ракети.
А 47-річний хлопчик ЗЄ все чекає, що за нього хтось щось зробить.