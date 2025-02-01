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РФ ударила по дому в Полтаве, есть жертвы в Харькове и на Сумщине. Нам нужно больше поддержки в защите от террора, - Зеленский. ВИДЕО

В ночь на субботу, 1 февраля 2025 года, Россия осуществила атаку против наших городов, применив различные типы оружия: ракеты, ударные дроны, авиабомбы.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередные террористические преступления. В Полтаве попали в жилой дом, полностью разрушен подъезд - десять человек ранены, среди них дети. К сожалению, убиты три человека. Мои соболезнования родным. На месте работают все необходимые службы, спасают, оказывают необходимую помощь", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, есть повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях. По состоянию на сейчас известно о шести раненых. В Харькове один человек убит из-за атаки ударным дроном. Жизнь двух людей унесла эта российская атака в Сумской области. Мои соболезнования родным и близким.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетный удар РФ по дому в Полтаве: 2 человека погибли, 7 ранены, среди них – ребенок. Разрушен подъезд. ФОТОРЕПОРТАЖ

Каждый такой террористический акт доказывает, что нам нужно больше поддержки в защите от российского террора. Каждая система ПВО, каждая противоракета - это спасение жизней. Очень важно, чтобы партнеры действовали, выполняли наши договоренности и усиливали давление на Россию", - резюмировал он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 1 февраля 2025 года войска РФ ударили по Полтаве. Есть попадание в жилой дом. Также отмечалось, что РФ ударила по Харькову, прилет в пределах жилой застройки, погибла женщина, 5 человек пострадали.

Автор: 

Зеленский Владимир (20849) обстрел (27807) Тахтаулове (771) Сумская область (3319) Харьков (7570) Полтавская область (1184) Харьковская область (1073) Полтавский район (50) Харьковский район (337) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+24
Особливо гидко чути від цієї наскрізь брехливої істоти про "щиріспівчуття"...
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01.02.2025 10:39 Ответить
+15
Кожна система ППО, кожна протиракета - це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію

А может, для начала, начнешь со своей "зе-******" сам что-то делать? Например перестанете воровать миллиарды из бюджета через всякие схемы... Тогда глядишь, найдутся деньги и можно будет купить ПВО и не только. А то опять, все вокруг должны, а вы нихрена не должны...
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01.02.2025 10:44 Ответить
+13
Як уже набридло чути від зрадника і україноненоневисника брехню! Коли ж ми оцю всю камарілію винесем вперед ногами?
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01.02.2025 10:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Особливо гидко чути від цієї наскрізь брехливої істоти про "щиріспівчуття"...
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01.02.2025 10:39 Ответить
Кожна система ППО, кожна протиракета - це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію

А может, для начала, начнешь со своей "зе-******" сам что-то делать? Например перестанете воровать миллиарды из бюджета через всякие схемы... Тогда глядишь, найдутся деньги и можно будет купить ПВО и не только. А то опять, все вокруг должны, а вы нихрена не должны...
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01.02.2025 10:44 Ответить
Самую большую пенсию в Украине получает бывший народный депутат из "Партии регионов" Сергей Кивалов. Ежемесячно Пенсионный фонд выплачивает ему почти 246 тысяч гривен, https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/fea/najbilshu-pensiyu-v-ukraini-otrimue-sergij-kivalov-yak-kolishnij-regional-pidnyav-svoyu-veliku-pensiyu-v-17-raziv-i-pobiv-vsi-rekordi.htm пишет OBOZ.UA.
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01.02.2025 11:05 Ответить
вже хтось направляв ракету на його одеську садибу...пощастило...
а от в пенсійному фонді україни справи на вказану суму не покращились...
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01.02.2025 11:42 Ответить
Як уже набридло чути від зрадника і україноненоневисника брехню! Коли ж ми оцю всю камарілію винесем вперед ногами?
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01.02.2025 10:44 Ответить
Коли перейдем від гнівних коментарів до дії, бо сам себе не вижене.
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01.02.2025 14:59 Ответить
Я знаю як можна допомогти - треба сильніше пресувати опозицію і потужніше обнімаця в обидві щоки з ОПЗЖ.
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01.02.2025 10:44 Ответить
В Україні найбільшу пенсію (без урахування довічного грошового утримання судді) призначили екснардепу-«регіоналу» Сергію Ківалову. Щомісяця він отримує близько 246 тис. грн. Про це https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/fea/najbilshu-pensiyu-v-ukraini-otrimue-sergij-kivalov-yak-kolishnij-regional-pidnyav-svoyu-veliku-pensiyu-v-17-raziv-i-pobiv-vsi-rekordi.htm йдеться в матеріалі Oboz.Ua
Ще кілька років тому його https://glavcom.ua/tags/pensija-1.html пенсія становила лише 14 тис., однак завдяки судовому рішенню та довідці з університету, який він очолює, ця сума зросла у 17 разів.
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01.02.2025 12:15 Ответить
Це якась реклама : працюєш на Пуйла - отримуєш нормальну пенсію.
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01.02.2025 12:56 Ответить
Це при Пороху він отримував нормальну пенсію. При Зє він отримує окуєнну пенсію.
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01.02.2025 13:31 Ответить
Ну і вже у вересні 2019: Суд постановил прекратить возобновленное 3 месяца тому назад расследование против Юры Енакиевского Источник: https://censor.net/ru/n3148150
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01.02.2025 13:37 Ответить
Всі останні виступи Зелі зводяться до одного - нам потрібна більша підтримка заходу (не уточнює яка підтримка) але я нічого робити не буду для захисту людей та України, бо не знаю як адекватно відповісти рашистам за загибель цивільних українців.
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01.02.2025 10:46 Ответить
Ось і відосик, не забарився....🤮🤮🤮
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01.02.2025 10:46 Ответить
Найкращий захист - це напад !
Але Вова цього не розуміє, бо в дитинстві його чмирив всім двором, а він шукав захисту під спідницею мами Римми...
Щас би влупили по Брянску, Бєлгороду, Курску і на деякий час кацапи сиділи б тихенько на жопі...
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01.02.2025 10:47 Ответить
верховна рада і досі не прийняла рішення про застосування зсу за межами кордонів україни...а московити на курщині в полон не беруть, одразу розстрілюють...на бєлгородщині, брянщині буде те саме...усний наказ не підстава, але хто в українців питає згоди на перетин кордону?
після всього, максимум, лубінець, вискаже стурбованість...
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01.02.2025 11:49 Ответить
Скільки вже можна "барабанити", одні пусті слова!
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01.02.2025 10:50 Ответить
І тут же під новиною:
ФАКТИ
"Олена Зеленська розповіла, що відбувається в її шлюбі!" Дійсно, це ж так цікаво, який пінжак у бледі, у що вона взула свої ратиці, чи є в неї мондаброшка у вигляді рибки... Це пес десь...
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01.02.2025 10:51 Ответить
Ненавиджу цього зрадника та українофоба
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01.02.2025 10:54 Ответить
Треба перестати бла-бла-бла.Працювати треба,домовлятися."Трандіть-не ящики переставляти".
Хтось називав Трампа лузером,але все навпаки.Від тебе і твоєї "потужної" команди невдачі ,промахи і загибелі українців.Від тебе лихо з 2019 року,мабуть з Османських домовленостей.
ДУМАЙ-ТЕ!
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01.02.2025 10:55 Ответить
Головне всі нам щось винні ,але жодного слова що саме він не готував країну до війни, не хотів слухати партнерів які попереджали про напад ,свідомо розмінували і відвели війська від Криму що дали ворогу захопити Південь,відставка вищого військового керівництва ,відсутність фортефікаційних споруд і корупція на всіх рівнях,тому відповідальність в першу чергу на тобі.
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01.02.2025 10:58 Ответить
Так ви ж самі навибирали! Винні в першу чергу виборці, які привели недолугу зелену шоблу до влади! Тепер смокчіть, а вам будуть роз'яснювати, про необхідність підтримки, тому що самі ні до чого не здатні. А може працюють на ворога, допомагаючи знищенню українців і України!
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01.02.2025 11:44 Ответить
Мародер зЕ.
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01.02.2025 11:02 Ответить
нам потрібен президент державник, а не московський прихвостінь
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01.02.2025 11:04 Ответить
Один відос на всі випадки....потужно....тільки назви міст міняє. Де паляниця, потужний?
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01.02.2025 11:04 Ответить
А ти кацапів відосиками-відосиками.
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01.02.2025 11:24 Ответить
Программа "ХАБАД" успішно виконується.Україна без українців або "Небесний Ієрусалим".
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01.02.2025 11:27 Ответить
Піаніст відповість балістикой по Москві. А ні, не відповість - в Омані йому веліли балістику не робить. 83 роки тому Вернер фон Браун запустив першу ФАУ-2, зелені уроди досі не можуть її креслення знайти в бібліотеці.
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01.02.2025 11:44 Ответить
Цей хлопчик ЗЄ мапу Європи бачив?

За 3 роки одна з найкрупніших держав Європи не зробила для себе ЖОДНОЇ системи ППО, жодної ракети.

А 47-річний хлопчик ЗЄ все чекає, що за нього хтось щось зробить.
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01.02.2025 12:41 Ответить
 
 