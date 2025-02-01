РФ ударила по дому в Полтаве, есть жертвы в Харькове и на Сумщине. Нам нужно больше поддержки в защите от террора, - Зеленский. ВИДЕО

В ночь на субботу, 1 февраля 2025 года, Россия осуществила атаку против наших городов, применив различные типы оружия: ракеты, ударные дроны, авиабомбы.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередные террористические преступления. В Полтаве попали в жилой дом, полностью разрушен подъезд - десять человек ранены, среди них дети. К сожалению, убиты три человека. Мои соболезнования родным. На месте работают все необходимые службы, спасают, оказывают необходимую помощь", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, есть повреждения в Запорожье, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях. По состоянию на сейчас известно о шести раненых. В Харькове один человек убит из-за атаки ударным дроном. Жизнь двух людей унесла эта российская атака в Сумской области. Мои соболезнования родным и близким.

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Каждый такой террористический акт доказывает, что нам нужно больше поддержки в защите от российского террора. Каждая система ПВО, каждая противоракета - это спасение жизней. Очень важно, чтобы партнеры действовали, выполняли наши договоренности и усиливали давление на Россию", - резюмировал он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 1 февраля 2025 года войска РФ ударили по Полтаве. Есть попадание в жилой дом. Также отмечалось, что РФ ударила по Харькову, прилет в пределах жилой застройки, погибла женщина, 5 человек пострадали.