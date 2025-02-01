Ракетный удар РФ по дому в Полтаве: количество погибших возросло до 11, среди них есть ребенок, 16 раненых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 1 февраля 2025 года армия РФ ударила ракетой по жилому дому в Полтаве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Жертвы вражеской атаки

Как отмечается, в результате атаки погибли 2 человека. Еще 7 пострадали, среди них ребенок.

Спасатели спасли 21 человека.

Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. Повреждены соседние дома и 12 авто.

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На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Обновленная информация

По данным ГСЧС, до 3 человек возросло число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Полтаве.

10 человек пострадали, среди них 1 ребенок.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.







Обновленная ​​информация по состоянию на 12.30

По данным ОВА, в результате удара по жилому дому известно о 4 погибших и 13 пострадавших людях, среди них трое детей. 22 человека спасли.

Повреждены восемнадцать рядом расположенных многоквартирных домов и детсад. Спасательные работы продолжаются.

Обновленная ​​информация по состоянию на 14.00

По данным ОВА, есть информация о еще одном погибшем человеке. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Обновленная ​​информация по состоянию на 15.00

По данным ОВА, до 7 человек увеличилось количество погибших в Полтаве. 14 травмированных, из них 3 ребенка. Спасли 22 человека.

На месте происшествия работают более 460 спасателей, силовиков и коммунальщиков. В работе около 100 единиц техники.

Психологи подразделений ГСЧС и нацполиции оказали помощь 114 человек.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 1 февраля 2025 года войска РФ ударили по Полтаве. Есть попадание в жилой дом.

Обновленная ​​информация по состоянию на 18:22

Впоследствии ГСЧС сообщила, что в результате российской атаки количество погибших возросло до 8, среди них - один ребенок.

"Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 177 человек, из них 10 детей. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.

Перед этим в ГСЧС сообщили, что до 17 человек увеличилось количество пострадавших. Из них 4 детей – в возрасте 3 месяца, 2, 8 и 12 лет.

Обновлена ​​информация по состоянию на 21:45

В ГСЧС сообщили, что количество погибших возросло до 9.

"17 пострадали, из них - 4 ребенка. Спасены 22 человека. Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 194 лицам, из них - 11 детей. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.

В 23:18 в ГСЧС сообщили, что до 11 человек увеличилось количество погибших в Полтаве. Один человек скончался в больнице.

"16 пострадали, из них - 4 ребенка. Спасены 22 человека. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 1 февраля 2025 года войска РФ ударили по Полтаве. Есть попадание в жилой дом.