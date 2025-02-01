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Ракетный удар РФ по дому в Полтаве: количество погибших возросло до 11, среди них есть ребенок, 16 раненых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 1 февраля 2025 года армия РФ ударила ракетой по жилому дому в Полтаве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Жертвы вражеской атаки

Как отмечается, в результате атаки погибли 2 человека. Еще 7 пострадали, среди них ребенок.

Спасатели спасли 21 человека.

Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. Повреждены соседние дома и 12 авто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакует Украину ракетами: есть скоростные цели в направлении Полтавы и Харьковщины, - Воздушные силы

Наслідки ракетного удару по Полтаві
Наслідки ракетного удару по Полтаві
Наслідки ракетного удару по Полтаві
Наслідки ракетного удару по Полтаві
Наслідки ракетного удару по Полтаві
Наслідки ракетного удару по Полтаві

На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Обновленная информация

По данным ГСЧС, до 3 человек возросло число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Полтаве.

10 человек пострадали, среди них 1 ребенок.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Наслідки удару по Полтаві 1 лютого 2025 року
Наслідки удару по Полтаві 1 лютого 2025 року
Наслідки удару по Полтаві 1 лютого 2025 року

Обновленная ​​информация по состоянию на 12.30

По данным ОВА, в результате удара по жилому дому известно о 4 погибших и 13 пострадавших людях, среди них трое детей. 22 человека спасли.

Повреждены восемнадцать рядом расположенных многоквартирных домов и детсад. Спасательные работы продолжаются.

Обновленная ​​информация по состоянию на 14.00

По данным ОВА, есть информация о еще одном погибшем человеке. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Обновленная ​​информация по состоянию на 15.00

По данным ОВА, до 7 человек увеличилось количество погибших в Полтаве. 14 травмированных, из них 3 ребенка. Спасли 22 человека.

На месте происшествия работают более 460 спасателей, силовиков и коммунальщиков. В работе около 100 единиц техники.

Психологи подразделений ГСЧС и нацполиции оказали помощь 114 человек.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 1 февраля 2025 года войска РФ ударили по Полтаве. Есть попадание в жилой дом.

Обновленная ​​информация по состоянию на 18:22

Впоследствии ГСЧС сообщила, что в результате российской атаки количество погибших возросло до 8, среди них - один ребенок.

"Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 177 человек, из них 10 детей. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.

Перед этим в ГСЧС сообщили, что до 17 человек увеличилось количество пострадавших. Из них 4 детей – в возрасте 3 месяца, 2, 8 и 12 лет.

Обновлена ​​информация по состоянию на 21:45

В ГСЧС сообщили, что количество погибших возросло до 9.

"17 пострадали, из них - 4 ребенка. Спасены 22 человека. Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 194 лицам, из них - 11 детей. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.

В 23:18 в ГСЧС сообщили, что до 11 человек увеличилось количество погибших в Полтаве. Один человек скончался в больнице.

"16 пострадали, из них - 4 ребенка. Спасены 22 человека. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.

Наслідки ворожого обстрілу по Полтаві

Наслідки ворожого обстрілу по Полтаві

Наслідки ворожого обстрілу по Полтаві

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 1 февраля 2025 года войска РФ ударили по Полтаве. Есть попадание в жилой дом.

Автор: 

обстрел (27807) Тахтаулове (771) жертвы (2096) Полтавская область (1184) Полтавский район (50)


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Топ комментарии
+28
Які дії? ******* три під'їзда в умовному курскі?
Такій обмін ***** влаштує, їх у нього до *** і йому на них *****.
Але від нас тоді відвернеться увесь цивілізований світ, краще бити по нпз, нафтосховищам та іншим військовим об'єктам
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01.02.2025 09:36 Ответить
+22
Життя рашистів важливіше за життя українців для Зелі.
Інакше би відповів аналогічно по Курську, Білгороду чи Брянську.
Тому, чекаємо черговий відосик від нього де він засудить удар по Полтаві і поплачеться заходу, що рашисти погані.
Але реальних дій у відповідь не зробить, бо пуйло йому заборонив.
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01.02.2025 09:24 Ответить
+22
Чим відповідати ?? За останні 30 років продали та розікрали все шо можна
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01.02.2025 09:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Життя рашистів важливіше за життя українців для Зелі.
Інакше би відповів аналогічно по Курську, Білгороду чи Брянську.
Тому, чекаємо черговий відосик від нього де він засудить удар по Полтаві і поплачеться заходу, що рашисти погані.
Але реальних дій у відповідь не зробить, бо пуйло йому заборонив.
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01.02.2025 09:24 Ответить
Чим відповідати ?? За останні 30 років продали та розікрали все шо можна
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01.02.2025 09:29 Ответить
А хочаб БПЛА.
Ті всі удари БПЛА по нафтозаводах та нафтобазах рашистів нічого не дають.
Пару згорівших цистерн та пару пошкоджених труб нафтоперебному заводі чи базі, це не адекватна відповідь за наші цивільні жертви, коли пуйло зносить багатоповерхівки з людьми.
Хай краще ті наші БПЛА аналогічно атакують рашистські багатоповерхівки.
Рашистам це буде більш боляче ніж якісь там пошкоджені ємності на нафтобазах.
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01.02.2025 09:50 Ответить
БЧ ракет 500 кг. а від БПЛА тільки шибки повибиває. Вони здатни тільки запалювати цистерни, більше нічого.
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01.02.2025 10:42 Ответить
Я не думаю, що від цього буде гірше рашистській військовій машині. Та й дронів в України надто мало, тож доводиться ретельно обирати цілі.
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01.02.2025 23:21 Ответить
Гарно плюєшся в папєрєдників ... мабуть ти за цього БІДОНОСЦЯ й проголосував в 2019 році і стрілки з себе , справжнього винуватця73% , на них переводиш.

Подивишся ввечері на шМарафоні його співчутя ... смачного тобі перегляду відосика від свого обранця.
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01.02.2025 13:36 Ответить
Паляницями від ЗЄ!
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01.02.2025 15:36 Ответить
а ще шашликами та асфальтом!
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01.02.2025 23:36 Ответить
якщо був би інший президент то і войни могло не бути...чи готувались би до війни за півроку але ваш вирішив по своєму...гоутйтесь до шашликів і ось вам результат....тільки не кажить що усі винні а ваш Зе святий.
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01.02.2025 16:21 Ответить
Зеленському у спадок пустеля дісталася...
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01.02.2025 23:18 Ответить
І він її вкрив асфальтом!
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02.02.2025 00:18 Ответить
Які дії? ******* три під'їзда в умовному курскі?
Такій обмін ***** влаштує, їх у нього до *** і йому на них *****.
Але від нас тоді відвернеться увесь цивілізований світ, краще бити по нпз, нафтосховищам та іншим військовим об'єктам
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01.02.2025 09:36 Ответить
Ага, тобто світ від нас відвернеться але чомусь світ не відвертається від пуйла, коли він майже кожний день зносить наші будинки з людьми, навіть Трамп ананосує перемовини з пуйлом.
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01.02.2025 09:48 Ответить
Ти живеш десь у вигаданої реальності?
Ми зара існуємо завдяки ЗСУ, та отім грошам/допомогам/зброї яку дають нам наші партнери.
Ти або цього не розумієш або кацапський долбойоб який мріє нас цієї допомоги позбавити, ну або просто довбойоб, таке теж бува.
А чом сам не у Війську, а тіко генеруєш ідеї щодо знищення ворогів?
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01.02.2025 10:11 Ответить
Ти або рашист або не сповна розуму, який загубився у часі.
В цьому році припинена будь яка допомога нам зі сторони штатів.
І Трамп оголосив, що і не буде її.
І по твоїй, логіці, ми припиняєм існування, бо більшу частину військової допомоги давали нам США .
І доречі, по рашистским заводам , ми б'ємо не західними ракетами а БПЛА власного виробництва.
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01.02.2025 10:33 Ответить
1. звідки ти взяв шо США припинили/припинять допомогу (90 ракет патріот - єто другоє?)
2. Де я писав саме за США, партнери це не тіко США?
3. Покищо незрозуміло чи ти довбойоб звичайний, чи довбойоб кацапський який за копійчану зарплатню від якось фсб навіть не володіє темою а тупо строче те що йому написали у методічкі
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01.02.2025 10:54 Ответить
Я не помилився, ти кацапський бот, який штампує тут кремлівські наративи.
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01.02.2025 10:57 Ответить
Ти реально довбойоб?
Де ти побачив кремлівські наративи??
Вони, ці наративи з тебе сипляться, бо тіко кацапи хтять шоб ми били не по нпз а по будинкам.
Ну якщо строчиш за зарплатню, то шана тобі як завзятому працівнику, може на якусь премію заробив.
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01.02.2025 11:10 Ответить
Твої кремлівські наративи, що рашистів вбивати не можна.
Можна і треба, вбивати вас рашистів.
Ви не люди.
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01.02.2025 12:59 Ответить
ти і є кацап,навіть ім'я россійською Николай Влад
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01.02.2025 14:28 Ответить
Дмитро Хлопченко 75ecbe50 Дмитро, ви все правильно пишите. Не переймайтесь через даунів і ботів. Розумні люди все розуміють.
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01.02.2025 16:26 Ответить
Всім потрібні викопні ресурси. Ну і балєт з толстоєвскім - високая культура. Дві росії тому, але то вже нюанси.
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01.02.2025 15:27 Ответить
Судячи з того шо Ви маєте світло та інтернет, ЗСУ має чим боронити Ваші нішяки, то так він не відвернувся. Він допомога, сподіваюсь що Ви робите так само
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01.02.2025 12:53 Ответить
Твій так званий "цивілізований світ" вже давно хоче зняти санкції з рашки, щоб торгувати як колись. А Україні надає зброї і *********** рівно стільки, щоб ми ні в якому разі не змогли відвоювати окуповані території, а просто стояли на "лінії зіткнення", поступово вмираючи під натиском рашистського м'яса і дурної вибухової сили керованих авіабомб.
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02.02.2025 00:25 Ответить
Ну так надає?
А якби не надавав, де булаб лінія зіткнення?
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02.02.2025 12:08 Ответить
Відповідати потрібно симетрично - зносити військові містечка
в Енгельсі, Шайківці, Оленья та інші. Тільки так пілоти почнуть думати, перш ніж бомбити мирні міста.
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01.02.2025 13:38 Ответить
А ты уголовный срок в Гааге мотать будешь или Зеленский , если отдаст приказ бомбить мирное население в россии. К сожалению международное право защищает сильные страны , а не жертв. Если Зеленский отдаст приказ бомбить электростанции и жилые кварталы в россии, то международный суд выдаст на него ордер на арест, вот такая вот фигня.
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01.02.2025 14:27 Ответить
не сци кацап будемо бомбити
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02.02.2025 04:00 Ответить
Ти схоже дійсно тупий. Тобі пояснюють, а до тебе не доходить. Якщо ми знесемо у відповідь ракетами декілька під'їздів на кацапії :
1. Захід перестане надавати нам ракети та інше озброєння, вважаючи наші дії також терористичними, а не схожими на оборону.
2. На Заході вже й так втомилися від нашої війни, а можуть ще і позбавити нас економічної допомоги-в ЄС та Штатах повно тих хто цього чекає і їм тільки привід дай.
3. ***** під лозунгами "справєдлівого вазмездія в атвєт" знесе ще декілька десятків під'їздів-делекобійних ракет в нього повно.
4. Історію про "рязанській сахар" пам'ятаєш ? То дало змогу ***** значно укріпити свою владу, що типу воно буде мочити усіх терористів у сортирі. Так і зараз-це буде тільки на руку *****, тому що ще більше сплотить кацапів у ненависті до нас і з'являться нові добровольці на фронт.
Дійшло ? Хочеш помститится і вбити кацапа ? Святе бажання-ЗСУ чекає у своїх лавах.
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01.02.2025 17:08 Ответить
Втома - це з 1991-го діагноз..
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02.02.2025 00:01 Ответить
Саме час відновити транзит газу... азербайджанського, і продовжувати прокачувати нафту в Угорщину.
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01.02.2025 09:27 Ответить
Це все буде по плану .. Лідор поки шо собі шось виторговує.
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01.02.2025 09:31 Ответить
Кацапи - кончена мразота !
Вбивати, вбивати і ще раз вбивати !
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01.02.2025 09:38 Ответить
10 кар вам єгипетських ,тварюки...
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01.02.2025 09:38 Ответить
Трамп про це з ****** домовляється за нашою спиною?
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01.02.2025 09:41 Ответить
Ось тут громадяне задають таке запитання: -"А чим відповідати?"
Як чим? Тим самим , чим наносять удари по кацапським нпз, аєродромах.
Робити це простіше, і теж необхідно - русіше швайне повинні зрозуміти, що їхній цар - звичайне чмо і півник.
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01.02.2025 09:42 Ответить
Ось так свідомий геноцид рашиських чортів проти українського народу ,цих виродків треба тільки знищувати іншого вони не розуміють ,здохни путін і огидний "русский мир".
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01.02.2025 09:50 Ответить
Я сам з Полтави. Ще точно не знаю куди вони влучили. Але, кажуть що то район Браїлки. А там ще з часів совка аеродром для стратегічних бомбардувальників з військовим містечком. Кацапи постійно по ньому луплять, але точність така собі, тому й попадають то по гаражам, то по будинкам. Що можна сказати - падлюки!
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01.02.2025 10:00 Ответить
Від *військового містечка* тіко назва лишилась, тай від аеродрому також. Але кацапи воюють по совковим "картам.
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01.02.2025 10:29 Ответить
роззброїли нас сша з англією. напишіть їм листа
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01.02.2025 23:19 Ответить
Очевидно что враг может сбивать наши БПЛА и его важные обьекты тпк или иначе прикрыты. А производство БПЛА все равно у нас отстаёт. Поэтому разбрасывать их по нескольким целям глупо или это саботаж. И аэродромы, важнее НПЗ. Хоть те и горят красиво и скрыть это не получается что конечно бесит кацапов но то что они бесятся совсем не помогает Украине. Потеря авиации выбесит их еще сильнее. А пилотов можно было бы ликвидировать и так, назначив награду за их головы.
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01.02.2025 11:25 Ответить
награди можна за усіх поназначати
але маємо справу з недоумками зеленими
або зрадниками
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02.02.2025 03:59 Ответить
кацапи мають здохнути усі і відразу, бо це не люди. а виродки, тіпікова гілка цивілізації за останні 500-800 років шляхом негативного відбору. інцесту і майже 100%, безпробудного алкоголізму !!! 🤬🤬🤬
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01.02.2025 12:52 Ответить
Ніде не сказано в якому районі, зате повно фотографій.
Три вибухи вранці чути та швидкі завили.
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01.02.2025 13:23 Ответить
Але це знову не привід замість утримання армії психологів і виплати мільйона гривень зарплатні поштальйону Смілянському на грантові гроші закупати ППО і будувати бомбосховища.
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01.02.2025 13:30 Ответить
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01.02.2025 15:15 Ответить
І найпаскудніше, що на заході це вже просто статистика. Для них наші втрати це буденність. Нікого вже не шокує, що русня гатить по житловим будинкам. Ніхто вже не висловлює співчуття після кожної такої атаки. Ніхто не скликає радбез оон. Всім все пофіг.

Але от якби щось подібне відьулося у ісраєлі, то тут би всі світові ЗМІ цілодобово та щогодинно про це розповідали. Ну бо це ж ісраєль. Заради нього можна позтягувати все натівське та штатівське ППО.

А нам навіть кілька батарей петріотів застарілих не дають.
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01.02.2025 16:02 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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01.02.2025 19:51 Ответить
Фашисты стреляют по Харькову,
Фашисты стреляют по Киеву.
Высотки чернеют огарками.
Фашисты, скажите, какие вы?
Наверно, солдаты Вермахта,
Поднявшиеся из праха,
Из Харькова сделав Гернику,
Расстреливают Волноваху.
Наверно, вот-вот услышу я,
Как в фильме, застрявшем с детства
В мозгу, - под родными крышами
Тяжёлый язык немецкий -
Короткую, ненавистную
Пощёчину - речь чужую.
Но слово летит над выстрелами
Родное - с ума схожу я?
Но слово горит - пожарами,
И я его понимаю.
Уж лучше бы эта армия
Была вообще немая.
Я думала бы - за "тиграми"
Фон Клейста или Манштейна
Потянется лента с титрами,
А танки растают - тенью.
Но нет, не фашисты - русские
По тем же дорогам мчатся,
И это не реконструкция,
А дьяволово причастие.
И плющит безумный молот
Цветущие города.
Ни внуки нас не отмолят,
Ни правнуки. Никогда.ТАТЬЯНА ВОЛЬТСКАЯ
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01.02.2025 19:52 Ответить
трампону треба після цього звірства канаді ще на 10% збільшити мито , щоб орки злякались .
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01.02.2025 23:20 Ответить
Зате до нас везуть лікувати руских виродків з суджі
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01.02.2025 23:34 Ответить
а поляки вже підняли винищувачі з цього приводу?
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01.02.2025 23:36 Ответить
ЗЕ, де твій розрекламований дрон Паляниця?
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01.02.2025 23:36 Ответить
будинку скоріш за все хана... картковий будинок... нічого вже відновлювати після такого удару...
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02.02.2025 00:08 Ответить
 
 