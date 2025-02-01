Ракетный удар РФ по дому в Полтаве: количество погибших возросло до 11, среди них есть ребенок, 16 раненых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Утром 1 февраля 2025 года армия РФ ударила ракетой по жилому дому в Полтаве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Жертвы вражеской атаки
Как отмечается, в результате атаки погибли 2 человека. Еще 7 пострадали, среди них ребенок.
Спасатели спасли 21 человека.
Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. Повреждены соседние дома и 12 авто.
На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.
Обновленная информация
По данным ГСЧС, до 3 человек возросло число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Полтаве.
10 человек пострадали, среди них 1 ребенок.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Обновленная информация по состоянию на 12.30
По данным ОВА, в результате удара по жилому дому известно о 4 погибших и 13 пострадавших людях, среди них трое детей. 22 человека спасли.
Повреждены восемнадцать рядом расположенных многоквартирных домов и детсад. Спасательные работы продолжаются.
Обновленная информация по состоянию на 14.00
По данным ОВА, есть информация о еще одном погибшем человеке. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Обновленная информация по состоянию на 15.00
По данным ОВА, до 7 человек увеличилось количество погибших в Полтаве. 14 травмированных, из них 3 ребенка. Спасли 22 человека.
На месте происшествия работают более 460 спасателей, силовиков и коммунальщиков. В работе около 100 единиц техники.
Психологи подразделений ГСЧС и нацполиции оказали помощь 114 человек.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 1 февраля 2025 года войска РФ ударили по Полтаве. Есть попадание в жилой дом.
Обновленная информация по состоянию на 18:22
Впоследствии ГСЧС сообщила, что в результате российской атаки количество погибших возросло до 8, среди них - один ребенок.
"Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 177 человек, из них 10 детей. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.
Перед этим в ГСЧС сообщили, что до 17 человек увеличилось количество пострадавших. Из них 4 детей – в возрасте 3 месяца, 2, 8 и 12 лет.
Обновлена информация по состоянию на 21:45
В ГСЧС сообщили, что количество погибших возросло до 9.
"17 пострадали, из них - 4 ребенка. Спасены 22 человека. Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 194 лицам, из них - 11 детей. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.
В 23:18 в ГСЧС сообщили, что до 11 человек увеличилось количество погибших в Полтаве. Один человек скончался в больнице.
"16 пострадали, из них - 4 ребенка. Спасены 22 человека. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 1 февраля 2025 года войска РФ ударили по Полтаве. Есть попадание в жилой дом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Інакше би відповів аналогічно по Курську, Білгороду чи Брянську.
Тому, чекаємо черговий відосик від нього де він засудить удар по Полтаві і поплачеться заходу, що рашисти погані.
Але реальних дій у відповідь не зробить, бо пуйло йому заборонив.
Ті всі удари БПЛА по нафтозаводах та нафтобазах рашистів нічого не дають.
Пару згорівших цистерн та пару пошкоджених труб нафтоперебному заводі чи базі, це не адекватна відповідь за наші цивільні жертви, коли пуйло зносить багатоповерхівки з людьми.
Хай краще ті наші БПЛА аналогічно атакують рашистські багатоповерхівки.
Рашистам це буде більш боляче ніж якісь там пошкоджені ємності на нафтобазах.
Подивишся ввечері на шМарафоні його співчутя ... смачного тобі перегляду відосика від свого обранця.
Такій обмін ***** влаштує, їх у нього до *** і йому на них *****.
Але від нас тоді відвернеться увесь цивілізований світ, краще бити по нпз, нафтосховищам та іншим військовим об'єктам
Ми зара існуємо завдяки ЗСУ, та отім грошам/допомогам/зброї яку дають нам наші партнери.
Ти або цього не розумієш або кацапський долбойоб який мріє нас цієї допомоги позбавити, ну або просто довбойоб, таке теж бува.
А чом сам не у Війську, а тіко генеруєш ідеї щодо знищення ворогів?
В цьому році припинена будь яка допомога нам зі сторони штатів.
І Трамп оголосив, що і не буде її.
І по твоїй, логіці, ми припиняєм існування, бо більшу частину військової допомоги давали нам США .
І доречі, по рашистским заводам , ми б'ємо не західними ракетами а БПЛА власного виробництва.
2. Де я писав саме за США, партнери це не тіко США?
3. Покищо незрозуміло чи ти довбойоб звичайний, чи довбойоб кацапський який за копійчану зарплатню від якось фсб навіть не володіє темою а тупо строче те що йому написали у методічкі
Де ти побачив кремлівські наративи??
Вони, ці наративи з тебе сипляться, бо тіко кацапи хтять шоб ми били не по нпз а по будинкам.
Ну якщо строчиш за зарплатню, то шана тобі як завзятому працівнику, може на якусь премію заробив.
Можна і треба, вбивати вас рашистів.
Ви не люди.
А якби не надавав, де булаб лінія зіткнення?
в Енгельсі, Шайківці, Оленья та інші. Тільки так пілоти почнуть думати, перш ніж бомбити мирні міста.
1. Захід перестане надавати нам ракети та інше озброєння, вважаючи наші дії також терористичними, а не схожими на оборону.
2. На Заході вже й так втомилися від нашої війни, а можуть ще і позбавити нас економічної допомоги-в ЄС та Штатах повно тих хто цього чекає і їм тільки привід дай.
3. ***** під лозунгами "справєдлівого вазмездія в атвєт" знесе ще декілька десятків під'їздів-делекобійних ракет в нього повно.
4. Історію про "рязанській сахар" пам'ятаєш ? То дало змогу ***** значно укріпити свою владу, що типу воно буде мочити усіх терористів у сортирі. Так і зараз-це буде тільки на руку *****, тому що ще більше сплотить кацапів у ненависті до нас і з'являться нові добровольці на фронт.
Дійшло ? Хочеш помститится і вбити кацапа ? Святе бажання-ЗСУ чекає у своїх лавах.
Вбивати, вбивати і ще раз вбивати !
Як чим? Тим самим , чим наносять удари по кацапським нпз, аєродромах.
Робити це простіше, і теж необхідно - русіше швайне повинні зрозуміти, що їхній цар - звичайне чмо і півник.
але маємо справу з недоумками зеленими
або зрадниками
Три вибухи вранці чути та швидкі завили.
Але от якби щось подібне відьулося у ісраєлі, то тут би всі світові ЗМІ цілодобово та щогодинно про це розповідали. Ну бо це ж ісраєль. Заради нього можна позтягувати все натівське та штатівське ППО.
А нам навіть кілька батарей петріотів застарілих не дають.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
Фашисты стреляют по Киеву.
Высотки чернеют огарками.
Фашисты, скажите, какие вы?
Наверно, солдаты Вермахта,
Поднявшиеся из праха,
Из Харькова сделав Гернику,
Расстреливают Волноваху.
Наверно, вот-вот услышу я,
Как в фильме, застрявшем с детства
В мозгу, - под родными крышами
Тяжёлый язык немецкий -
Короткую, ненавистную
Пощёчину - речь чужую.
Но слово летит над выстрелами
Родное - с ума схожу я?
Но слово горит - пожарами,
И я его понимаю.
Уж лучше бы эта армия
Была вообще немая.
Я думала бы - за "тиграми"
Фон Клейста или Манштейна
Потянется лента с титрами,
А танки растают - тенью.
Но нет, не фашисты - русские
По тем же дорогам мчатся,
И это не реконструкция,
А дьяволово причастие.
И плющит безумный молот
Цветущие города.
Ни внуки нас не отмолят,
Ни правнуки. Никогда.ТАТЬЯНА ВОЛЬТСКАЯ