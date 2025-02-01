Российская агент готовила теракт у здания структурного подразделения СБУ в центре Киева. Она задержана. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка и следователи Службы безопасности предотвратили масштабный теракт на одной из центральных многолюдных улиц Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Российский агент хотела взорвать здание структурного подразделения СБУ

Как отмечается, по результатам спецоперации в столице задержана российская агент, которая готовила подрыв взрывчатки возле здания одного из структурных подразделений СБУ.

"Эта локация пока не используется сотрудниками спецслужбы, которые на период полномасштабного вторжения передислоцированы на запасные пункты работы. Впрочем, потенциальный теракт мог привести к большим жертвам среди гражданских прохожих в центральной части города.

На месте происшествия у задержанной обнаружена сумка, в которой находилось самодельное взрывное устройство мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте", - говорится в сообщении.















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Такого заряда достаточно, чтобы серьезно повредить здание и нанести смертельное поражение людям, находящимся вокруг эпицентра взрыва.

По материалам дела, для подготовки теракта рашисты дистанционно завербовали 22-летнюю наркозависимую из Львова, которая искала "быстрые" деньги на Телеграмм-каналах.

По указанию оккупантов девушка приехала в Киев, где ее российский куратор заблаговременно арендовал для нее квартиру в центре города.

После заселения во временное жилье она забрала через курьерскую доставку миникамеру видеонаблюдения и установила ее на балконе.

С помощью удаленного доступа враг получил возможность в режиме онлайн следить за центральной улицей Киева и таким образом хотел зафиксировать последствия теракта.

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Злоумышленницу задержали "на горячем"

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу "на горячем", когда она забрала из тайника сумку со взрывчаткой и направлялась в арендованную квартиру.

Во время обыска у задержанной дополнительно изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российской спецслужбой.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к совершению террористического акта, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Продолжаются неотложные комплексные мероприятия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к планированию и подготовке теракта.