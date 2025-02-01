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Новости
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Российская агент готовила теракт у здания структурного подразделения СБУ в центре Киева. Она задержана. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка и следователи Службы безопасности предотвратили масштабный теракт на одной из центральных многолюдных улиц Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Российский агент хотела взорвать здание структурного подразделения СБУ

Как отмечается, по результатам спецоперации в столице задержана российская агент, которая готовила подрыв взрывчатки возле здания одного из структурных подразделений СБУ.

"Эта локация пока не используется сотрудниками спецслужбы, которые на период полномасштабного вторжения передислоцированы на запасные пункты работы. Впрочем, потенциальный теракт мог привести к большим жертвам среди гражданских прохожих в центральной части города.

На месте происшествия у задержанной обнаружена сумка, в которой находилось самодельное взрывное устройство мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте", - говорится в сообщении.

Попереджено теракт у центрі Києва
Попереджено теракт у центрі Києва
Попереджено теракт у центрі Києва
Попереджено теракт у центрі Києва
Попереджено теракт у центрі Києва
Попереджено теракт у центрі Києва
Попереджено теракт у центрі Києва

Читайте: Готовили серию терактов в Одесской области: СБУ задержала агентурную группу РФ. ФОТОрепортаж

Такого заряда достаточно, чтобы серьезно повредить здание и нанести смертельное поражение людям, находящимся вокруг эпицентра взрыва.

По материалам дела, для подготовки теракта рашисты дистанционно завербовали 22-летнюю наркозависимую из Львова, которая искала "быстрые" деньги на Телеграмм-каналах.

По указанию оккупантов девушка приехала в Киев, где ее российский куратор заблаговременно арендовал для нее квартиру в центре города.

После заселения во временное жилье она забрала через курьерскую доставку миникамеру видеонаблюдения и установила ее на балконе.

С помощью удаленного доступа враг получил возможность в режиме онлайн следить за центральной улицей Киева и таким образом хотел зафиксировать последствия теракта.

Смотрите также: Спрятали взрывчатку в игрушке: СБУ предотвратила теракт против полицейских в Житомире. ФОТОРЕПОРТАЖ

Злоумышленницу задержали "на горячем"

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу "на горячем", когда она забрала из тайника сумку со взрывчаткой и направлялась в арендованную квартиру.

Во время обыска у задержанной дополнительно изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российской спецслужбой.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к совершению террористического акта, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Продолжаются неотложные комплексные мероприятия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к планированию и подготовке теракта.

Автор: 

взрывчатка (846) Киев (25670) СБУ (20033) теракт (2312)


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Топ комментарии
+16
кожний день цих вилупків по 111-й частині другій ловлять у такій кількості, що їх вже можно включати у щодобові зведення ГШ як кацапські танки або ББМ.
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01.02.2025 11:38 Ответить
+11
Лише подивіться на її пазури.
Цікаво, хоча б когось пристрелять з цих уйопків, щоб інші боялись?
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01.02.2025 11:32 Ответить
+8
СБУ, де Баканофф???🤡🤡🤡
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01.02.2025 12:06 Ответить
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Лише подивіться на її пазури.
Цікаво, хоча б когось пристрелять з цих уйопків, щоб інші боялись?
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01.02.2025 11:32 Ответить
її пазурі говорять про те, що вони н ету узяли.
з такими пазурями зараядиш тротил?
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01.02.2025 14:11 Ответить
Вони з такими пазурами що завгодно роблять. Пазури заміняють будь-який інструмент.
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01.02.2025 14:45 Ответить
да, логічно, після манікурщиці на завдання з тротилом.
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01.02.2025 15:10 Ответить
А шо замість неї повинен був бути ти?
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01.02.2025 15:17 Ответить
ти дуже дурне.
психологчний портрет не сходиться.
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01.02.2025 22:02 Ответить
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01.02.2025 22:52 Ответить
кожний день цих вилупків по 111-й частині другій ловлять у такій кількості, що їх вже можно включати у щодобові зведення ГШ як кацапські танки або ББМ.
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01.02.2025 11:38 Ответить
я теж на це звернув увагу. але хвацьке СБУ не говорить що з ними відбувається далі,таке враження ,що після пари місяців у СІЗО...їх відпускають....
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01.02.2025 12:48 Ответить
І її відпустять ? Ти адекват ?!
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01.02.2025 12:53 Ответить
уверен, что эта шалава родом из Мариуполя/Свердловска, а не из Львова.

Во Львов попала, как временно перемещенная...
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01.02.2025 15:44 Ответить
🤣🤣🤣 🤡🤡🤡
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01.02.2025 11:41 Ответить
Того хто поклав вибухівку у схованку, звідки її забрала ця шмара, тоже знайдуть? Чи бояться вийти на себе?
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01.02.2025 11:42 Ответить
Професійна та ефективна робота, молодці! Дякуємо СБУ за врятовані життя людей!
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01.02.2025 11:43 Ответить
А куди поділися " перехоплення " телефонних розмов окупантів від СБУ?🤡🤡🤡 Раніше майже кожного дня викладали... Правда голос на всіх був однаковий...🤣🤣🤣
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01.02.2025 11:44 Ответить
Как погодка в сызрани?
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01.02.2025 12:12 Ответить
Їх не треба судить майно крнфіскувать а всю рідню посадить на ту вибухівку
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01.02.2025 11:51 Ответить
Коли вони вже виздихають ці виродки ? розберітся вже з тими телеграм каналами які використовує ворог.
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01.02.2025 12:03 Ответить
СБУ, де Баканофф???🤡🤡🤡
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01.02.2025 12:06 Ответить
Ясно, что благодаря нашему самому гуманному к бандитам суду, её просто пожурят и досрочно выпустят, вопрос в другом, зачем оставлять этот мусор на нашей земле?
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01.02.2025 12:08 Ответить
тому їх відпускає такий же мусор,який сам себе називає правоохоронними органами...
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01.02.2025 12:49 Ответить
саме тому усіх наркоторговців і їхніх кришувальників треба вбивати на місці
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01.02.2025 12:24 Ответить
Скумбрія чи сосна корабельна?
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01.02.2025 12:28 Ответить
Наркоманка.
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01.02.2025 13:10 Ответить
Нагадує постановку в стилі 95 кварталу про «замах» на шефіра.
Тепер для «диверсії» вибрали одне з найбільш захищених місць. Ці фотки щось доводять?
Чомусь СБУ, наприклад, не бачить королевської у чаті Верховної Ради.
Я вірю в те, що в СБУ крім «сценаристів» працюють і справжні професійні люди, які роблять свою справу без непотрібного піару!
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01.02.2025 13:29 Ответить
На фото не комплект.... Де ікони, кацапський аквафреш, червоний прапор з серпом і молотом, не допрацювали СБУ, буде вам двійка за четверть...
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01.02.2025 13:42 Ответить
крім РОЗСТРІЛІВ ніщо це не зупинить
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01.02.2025 15:01 Ответить
ну, заламати якусь повію начебто агента фсб на таке сбу здатне, а от відловити усіх кротів у своїх "лавах" це поза можливостями цієї напівгбшної "структури"
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01.02.2025 17:01 Ответить
сподіваюсь на Росії партизани почали готувати подарунки для нацистів - таку гру можна грати к двох
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01.02.2025 18:37 Ответить
Детонатор в дупу і до батарейки.
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01.02.2025 18:37 Ответить
С таким маникюром …, она точно наркоманка ?
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01.02.2025 18:38 Ответить
А чому ніт? Це ж гелеві тіпси, які коштують дуже дешево. Навіть до естетистки йти не треба. Самі наклеюють ці лопати та ходять людей лякають у транспорті та крамницях.
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01.02.2025 19:08 Ответить
Матьорая... А ніззя єйо, як зою касмадєм"янську ?
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01.02.2025 19:23 Ответить
дівчина приїхала до Києва, де її російський куратор завчасно орендував для неї квартиру у центрі міста. Джерело: https://censor.net/ua/n3533451
То куратор в Україні знаходиться?!
Чи орендувати квартиру в центрі Києва з кацапії як 2пальці об асвальт?
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01.02.2025 19:28 Ответить
 
 