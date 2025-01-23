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Спрятали взрывчатку в игрушке: СБУ предотвратила теракт против полицейских в Житомире. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Житомире предотвратили теракт против правоохранителей. Задержаны два российских агента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, двое мужчин вызвали наряд полиции. Перед этим они заблаговременно арендовали квартиру в Житомире и установили там два самодельных взрывных устройства.

"Одна из взрывчаток была спрятана в мягкой игрушке, другая - подключена к мобильному телефону, камера которого снимала вход в помещение. С помощью удаленного доступа к этому гаджету враг планировал активировать оба СВП, когда в помещение через открытую дверь зайдут полицейские. К этому времени агенты должны были покинуть арендованную квартиру и спрятаться в гостиничном номере для получения дальнейших указаний от своего российского куратора", - говорится в сообщении.

СБУ задокументировала подготовку злоумышленников к теракту и задержала их в отеле сразу после звонка на "горячую линию" Национальной полиции.

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Задержанными оказалось двое жителей Днепропетровщины, которых враг дистанционно завербовал через Telegram-каналы по поиску "легких" денег. По инструкции оккупантов молодые люди автобусом прибыли в Житомир. После приезда в город они на мессенджер получили геолокацию тайника, из которого достали два пакета со взрывными устройствами для совершения теракта.

Экспертиза установила, что СВУ были снаряжены в термосах и начинены камнями для усиления поражающего действия в случае детонации.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц). Они находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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СБУ запобігла теракту проти поліцейських у Житомирі
СБУ запобігла теракту проти поліцейських у Житомирі
СБУ запобігла теракту проти поліцейських у Житомирі
СБУ запобігла теракту проти поліцейських у Житомирі

Автор: 

Житомир (686) СБУ (19983) теракт (2310) Житомирская область (1406) Житомирский район (16)


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Топ комментарии
+8
12 років ???????? звіздець,якого року цей кодекс ? де цей міністр юстиції та зелені депутати ?
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23.01.2025 10:25
+3
Дві чергові мерзенні мерзоти...
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23.01.2025 10:23
+3
Не дуже заумно? Хочеться побачити обвинувальий вирок і реально отриманий срок.
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23.01.2025 12:14
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Дві чергові мерзенні мерзоти...
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23.01.2025 10:23 Ответить
12 років ???????? звіздець,якого року цей кодекс ? де цей міністр юстиції та зелені депутати ?
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23.01.2025 10:25 Ответить
На заслуженому відпочинку в елітних будинках, або на високих посадах.
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23.01.2025 12:30 Ответить
Мерзенні потвори!
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23.01.2025 10:26 Ответить
12 років ???????? звіздець,якого року цей кодекс ? де цей міністр юстиції та зелені депутати ?
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23.01.2025 10:26 Ответить
Українських "заробітчан" на розмінування на Херсонщину.
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23.01.2025 10:29 Ответить
От підори.
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23.01.2025 10:41 Ответить
Они же дети. Без военной подготовки. Их нельзя на фронт.
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23.01.2025 11:45 Ответить
Не дуже заумно? Хочеться побачити обвинувальий вирок і реально отриманий срок.
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23.01.2025 12:14 Ответить
В сша за таке вишка.
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23.01.2025 12:35 Ответить
Вичислили через прлграмний моніторинг Телеграм-аккаунтів.
Певне Дуров надав повний доступ СБУ до повідомлень, ІР і метаданих, що дозволяє завчасно виявити та ідентифікувати зловмисників.
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23.01.2025 12:44 Ответить
А хтось же схованку зробив...
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23.01.2025 14:37 Ответить
житомирський СБУшник і зробив, це нормально, так завжди працювали.
провокація головний метод спецслужб у всіх країнах, хоч багато де заборонено, але...
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23.01.2025 18:59 Ответить
Форумні ухилянти,це ваші побратими,які бояться бусифікації та бездушник ТЦКашників!
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24.01.2025 01:55 Ответить
 
 