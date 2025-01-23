Спрятали взрывчатку в игрушке: СБУ предотвратила теракт против полицейских в Житомире. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Житомире предотвратили теракт против правоохранителей. Задержаны два российских агента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, двое мужчин вызвали наряд полиции. Перед этим они заблаговременно арендовали квартиру в Житомире и установили там два самодельных взрывных устройства.
"Одна из взрывчаток была спрятана в мягкой игрушке, другая - подключена к мобильному телефону, камера которого снимала вход в помещение. С помощью удаленного доступа к этому гаджету враг планировал активировать оба СВП, когда в помещение через открытую дверь зайдут полицейские. К этому времени агенты должны были покинуть арендованную квартиру и спрятаться в гостиничном номере для получения дальнейших указаний от своего российского куратора", - говорится в сообщении.
СБУ задокументировала подготовку злоумышленников к теракту и задержала их в отеле сразу после звонка на "горячую линию" Национальной полиции.
Задержанными оказалось двое жителей Днепропетровщины, которых враг дистанционно завербовал через Telegram-каналы по поиску "легких" денег. По инструкции оккупантов молодые люди автобусом прибыли в Житомир. После приезда в город они на мессенджер получили геолокацию тайника, из которого достали два пакета со взрывными устройствами для совершения теракта.
Экспертиза установила, что СВУ были снаряжены в термосах и начинены камнями для усиления поражающего действия в случае детонации.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц). Они находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
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