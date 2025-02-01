РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10160 посетителей онлайн
Новости
1 105 9

Критическая инфраструктура Луганщины изношена на 80% из-за 11 лет оккупации, - Лисогор

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор

На ВОТ Луганщины инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства находится в аварийном состоянии уже 11 лет.

Об этом сообщается в телеграмм-каналеначальника Луганской ОГА Артема Лисогора, информирует Цензор.НЕТ.

"В так называемом "правительстве ЛНР" признали, что за почти 11 лет оккупации объекты жилищно-коммунального хозяйства региона находятся в аварийном состоянии. Средний уровень изношенности критической инфраструктуры сейчас составляет около 80%", - отмечает Лысогор.

По его словам, оккупанты все равно продолжали взимать с населения и предприятий средства за предоставленные услуги по водоснабжению, электроснабжению, газу и теплу.

Кроме того, Лысогор подчеркнул, что эта оценка не учитывает разрушений, нанесенных российскими войсками во время штурмов в 2022 году на таких важных территориях, как Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Горное, Золотое и Попасная.

Также смотрите: Оккупант снимает тела своих ликвидированных приспешников на окраине села Балка Журавка: "Лугандония #баная! Все наши. Хохлов нету. Это п#здец". ВИДЕО 18+

Автор: 

оккупация (10194) Лысогор Артем (33) Луганская область (6510)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звідки йому про це відомо?
показать весь комментарий
01.02.2025 11:46 Ответить
Бо контролюємо лише 1% луганської області, але видатків на утримання луганських адміністрацій на десятки мільйонів
показать весь комментарий
01.02.2025 11:49 Ответить
Знову гроші с бюджету будуть виділяти,мародери?
показать весь комментарий
01.02.2025 11:59 Ответить
А чого це має хвилювати ,виродки хотіли "русский мир"? ви переживайте за інфраструктуру на підконтрольній території яку ворог щоденно знищує.
показать весь комментарий
01.02.2025 11:59 Ответить
А в Україні на скільки?🤡
показать весь комментарий
01.02.2025 12:04 Ответить
Це проблеми окупантів
показать весь комментарий
01.02.2025 13:18 Ответить
А зачем эти морды кормит государство? За имитацию деятельности? Если вся луганщина оккупированна. Тот же вопрос по мерам городов типа Бахмута и т.д.
показать весь комментарий
01.02.2025 14:13 Ответить
давайте пару мільярдів долларів виділимо москалям на ремонт. Це дуже важливо! Ну а що? У 2022 році фінансували ремонт доріг у Луганської області, платили за електрику, витрачали купу грошей на утримання окупованої АЕС. А ось це не точно: платили зарплатню вчителям і держслужбовцям, які залишилися на окупованої території. Ще пенсії виплачують пенсіонерам на окупованих територіях. Вони отримують дві пенсії. Це 100%. Звідки я знаю про пенсії? Бо я з окупованої території, а пенсія виплачується. У ПФУ з лютого 2022 року жодного разу не приходив, з ПФУ мене не просили пройти веріфікацію.
показать весь комментарий
01.02.2025 14:19 Ответить
 
 