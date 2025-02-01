Критическая инфраструктура Луганщины изношена на 80% из-за 11 лет оккупации, - Лисогор

На ВОТ Луганщины инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства находится в аварийном состоянии уже 11 лет.

Об этом сообщается в телеграмм-каналеначальника Луганской ОГА Артема Лисогора, информирует Цензор.НЕТ.

"В так называемом "правительстве ЛНР" признали, что за почти 11 лет оккупации объекты жилищно-коммунального хозяйства региона находятся в аварийном состоянии. Средний уровень изношенности критической инфраструктуры сейчас составляет около 80%", - отмечает Лысогор.

По его словам, оккупанты все равно продолжали взимать с населения и предприятий средства за предоставленные услуги по водоснабжению, электроснабжению, газу и теплу.

Кроме того, Лысогор подчеркнул, что эта оценка не учитывает разрушений, нанесенных российскими войсками во время штурмов в 2022 году на таких важных территориях, как Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Горное, Золотое и Попасная.

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