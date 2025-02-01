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РФ нанесла авиаудара по Юнаковской громаде Сумщины: погибли трое полицейских

Удар по селищу Свеса Шосткинського району

В ночь с 31 января на 1 февраля 2025 года враг нанес авиаудар по Юнаковской громаде на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, в результате атаки россиян погибли 2 патрульных полицейских, которые осуществляли дежурство в населенных пунктах громады.

Позже, под завалами, было найдено тело еще одного полицейского.

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"Правоохранители погибли, добросовестно выполняя задачи по защите населения и охране порядка в приграничных гроамдах, которые ежедневно обстреливаются врагом", - отмечают в ОВА.

Автор: 

обстрел (27807) Сумская область (3319) жертвы (2096) Сумский район (265) Юнаковка (6)


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Та досить вже панькатися із цими нелюдями, бити по їхніх аулах
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01.02.2025 12:17 Ответить
Зате ніхто не завдає ударів по терористичних лднр там "наши люди".
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01.02.2025 14:43 Ответить
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01.02.2025 15:00 Ответить
 
 