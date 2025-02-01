РФ нанесла авиаудара по Юнаковской громаде Сумщины: погибли трое полицейских

В ночь с 31 января на 1 февраля 2025 года враг нанес авиаудар по Юнаковской громаде на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, в результате атаки россиян погибли 2 патрульных полицейских, которые осуществляли дежурство в населенных пунктах громады.

Позже, под завалами, было найдено тело еще одного полицейского.

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"Правоохранители погибли, добросовестно выполняя задачи по защите населения и охране порядка в приграничных гроамдах, которые ежедневно обстреливаются врагом", - отмечают в ОВА.