РФ нанесла авиаудара по Юнаковской громаде Сумщины: погибли трое полицейских
В ночь с 31 января на 1 февраля 2025 года враг нанес авиаудар по Юнаковской громаде на Сумщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
Как отмечается, в результате атаки россиян погибли 2 патрульных полицейских, которые осуществляли дежурство в населенных пунктах громады.
Позже, под завалами, было найдено тело еще одного полицейского.
"Правоохранители погибли, добросовестно выполняя задачи по защите населения и охране порядка в приграничных гроамдах, которые ежедневно обстреливаются врагом", - отмечают в ОВА.
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Isolda Peres
показать весь комментарий01.02.2025 12:17 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Володимир Омельянов
показать весь комментарий01.02.2025 14:43 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Чайка Київ
показать весь комментарий01.02.2025 15:00 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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