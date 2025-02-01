В январе кодифицировано и допущено к эксплуатации около 130 новых образцов ВВТ, - Минобороны

В январе 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации около 130 новых образцов вооружения и военной техники, в том числе 100 единиц производства Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за январь 2024 года было кодифицировано менее полусотни образцов ВВТ, из которых около 20 - украинского производства.

"Учитывая высокую интенсивность боевых действий на фронте, наши воины нуждаются в большем количестве оружия по широкой номенклатуре. Нам нужно больше именно инновационных средств поражения, чтобы увеличить возможности наших воинов на поле боя. Отечественные оружейники быстро реагируют на потребности сегодняшнего дня, увеличивают объемы производства, разрабатывают новейшие образцы оружия", - отметил заместитель министра обороны Украины бригадный генерал Анатолий Клочко.

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По его словам, особенно значительный прогресс наблюдается в разработке беспилотных систем различного назначения: воздушных, наземных, морских, а также средств радиоэлектронной борьбы.

В частности, значительную часть составляют беспилотные авиационные комплексы, которых в списке почти четыре десятка. Также среди новинок - техника тыла, роботизированные комплексы, а также военная автотехника.

В перечне также числятся новые образцы стрелкового оружия от европейских и американских производителей, гранатометы и спецавтомобили.

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