На Донетчине с линии фронта эвакуировали 498 человек, среди них 47 детей, - председатель ОВА Филашкин

В Донецкой области в результате обстрелов российскими войсками эвакуированы 498 человек, в том числе 47 детей. В течение суток зафиксированы многочисленные повреждения зданий и ранения.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 498 человек, в том числе 47 детей", - написал Филашкин.

В частности, в результате обстрелов в Покровске ранены два человека, а также повреждены три административных здания и семь многоэтажных домов. В Лимане были разрушены три дома и газопровод, в Дробышево - четыре дома. В Катериновке Ильиновской громады пострадал один человек, повреждены три объекта. В Северске повреждены шесть домов.

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