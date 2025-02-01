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Новости
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Оккупанты размещают военных в больницах на ВОТ, - Центр Нацсопротивления

Окупанти розміщують військових у лікарнях на ТОТ

Российские оккупационные войска из-за значительных ежедневных потерь забирают под свои нужды медицинские учреждения на временно оккупированных территориях востока Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По имеющейся информации, российские оккупанты ежедневно теряют до 300 раненых военных, что заставило их использовать медицинские учреждения для собственных нужд.

"Стоит отметить, что раненые оккупанты банально не имеют где проходить лечение или реабилитацию", - отмечают в ЦНС.

Как отмечается, госпитали на временно оккупированных территориях востока Украины превращаются в военные госпитали, несмотря на то, что в них проходят лечение местные жители, в частности пожилые люди.

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Автор: 

больница (1442) оккупация (10194) Центр национального сопротивления (578)


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Після першого ж влучання града або хаймарса у "цивільний" росмедзаклад (та й навіть у військовий шпиталь) поставки хаймарсів (і не тільки) буде припинена.
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01.02.2025 15:06 Ответить
Ґемнесті ентернешенал, ти ґдє?
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01.02.2025 15:04 Ответить
Ф Караґандє!
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01.02.2025 15:08 Ответить
Ну тоґда пєрєдайтє прєвєд!
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01.02.2025 15:42 Ответить
Ну то треба бити по тих лікарнях,все ж зрозуміло.
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01.02.2025 16:09 Ответить
 
 