Оккупанты размещают военных в больницах на ВОТ, - Центр Нацсопротивления

Российские оккупационные войска из-за значительных ежедневных потерь забирают под свои нужды медицинские учреждения на временно оккупированных территориях востока Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По имеющейся информации, российские оккупанты ежедневно теряют до 300 раненых военных, что заставило их использовать медицинские учреждения для собственных нужд.

"Стоит отметить, что раненые оккупанты банально не имеют где проходить лечение или реабилитацию", - отмечают в ЦНС.

Как отмечается, госпитали на временно оккупированных территориях востока Украины превращаются в военные госпитали, несмотря на то, что в них проходят лечение местные жители, в частности пожилые люди.

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