РФ выпустила 165 воздушных целей по Украине: ПВО сбила 56 дронов, еще 61 беспилотник - локационно потерян. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 1 февраля 2025 года российские войска запустили по Украине 165 воздушных целей, среди которых баллистические и крылатые ракеты, управляемые авиационные боеприпасы и 123 ударных дрона-камикадзе типа "Shahed".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.

Удар противника состоял из различных типов ракетного и беспилотного вооружения:

7 баллистических ракет "Искандер-М" и KN-23 , выпущенных из временно оккупированного Крыма и Воронежской области РФ;

, выпущенных из временно оккупированного Крыма и Воронежской области РФ; 7 крылатых ракет "Искандер-К" , запущенных с временно оккупированных территорий Крыма и Донецкой области;

, запущенных с временно оккупированных территорий Крыма и Донецкой области; 8 крылатых ракет Х-22/32 , выпущенных стратегическими бомбардировщиками Ту-22М3;

, выпущенных стратегическими бомбардировщиками Ту-22М3; 4 ракеты "Калибр" , запущенные из акватории Черного моря;

, запущенные из акватории Черного моря; 8 крылатых ракет Х-101/Х-55см с Ту-95мс;

с Ту-95мс; 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 , выпущенных тактической авиацией РФ;

, выпущенных тактической авиацией РФ; 2 управляемые ракеты Х-31П , запущенные с Черного моря;

, запущенные с Черного моря; 123 ударные дроны-камикадзе "Shahed" и другие БпЛА, выпущенные с территории России и временно оккупированного Крыма.

К отражению атаки были привлечены подразделения противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.

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Согласно предварительным данным, украинским ПВО удалось уничтожить 56 дронов-камикадзе. Еще 61 беспилотник не достиг целей благодаря контрмерам.

Однако, из-за большого количества выпущенных ракет и БПЛА, некоторые из них нанесли удары по гражданским объектам и критической инфраструктуре. В частности:

Полтава - попадание ракеты Х-22 в жилой дом;

- попадание ракеты Х-22 в жилой дом; Одесса - обстрел исторического центра города баллистическими ракетами;

- обстрел исторического центра города баллистическими ракетами; Запорожская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Киевская области - атаки на предприятия и объекты энергетической инфраструктуры.

Силы обороны Украины продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства.

Обновлена ​​информация по состоянию на 16:00

По уточненной информации, "пусков КР "Калибр" – не было", – говорится в сообщении.

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