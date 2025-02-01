РФ выпустила 165 воздушных целей по Украине: ПВО сбила 56 дронов, еще 61 беспилотник - локационно потерян. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 1 февраля 2025 года российские войска запустили по Украине 165 воздушных целей, среди которых баллистические и крылатые ракеты, управляемые авиационные боеприпасы и 123 ударных дрона-камикадзе типа "Shahed".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.
Удар противника состоял из различных типов ракетного и беспилотного вооружения:
- 7 баллистических ракет "Искандер-М" и KN-23, выпущенных из временно оккупированного Крыма и Воронежской области РФ;
- 7 крылатых ракет "Искандер-К", запущенных с временно оккупированных территорий Крыма и Донецкой области;
- 8 крылатых ракет Х-22/32, выпущенных стратегическими бомбардировщиками Ту-22М3;
- 4 ракеты "Калибр", запущенные из акватории Черного моря;
- 8 крылатых ракет Х-101/Х-55см с Ту-95мс;
- 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69, выпущенных тактической авиацией РФ;
- 2 управляемые ракеты Х-31П, запущенные с Черного моря;
- 123 ударные дроны-камикадзе "Shahed" и другие БпЛА, выпущенные с территории России и временно оккупированного Крыма.
К отражению атаки были привлечены подразделения противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.
Согласно предварительным данным, украинским ПВО удалось уничтожить 56 дронов-камикадзе. Еще 61 беспилотник не достиг целей благодаря контрмерам.
Однако, из-за большого количества выпущенных ракет и БПЛА, некоторые из них нанесли удары по гражданским объектам и критической инфраструктуре. В частности:
- Полтава - попадание ракеты Х-22 в жилой дом;
- Одесса - обстрел исторического центра города баллистическими ракетами;
- Запорожская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Киевская области - атаки на предприятия и объекты энергетической инфраструктуры.
Силы обороны Украины продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства.
Обновлена информация по состоянию на 16:00
По уточненной информации, "пусков КР "Калибр" – не было", – говорится в сообщении.
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подарунок кучми та жЮльки рашці - ракети, якими вона тепер вбиває українців
тепер жЮлька після закінчення "свяченої труби" голосить що владу в Україні захопили американці
вибори ...... вбивці українців
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А де результати, крім вбитих у Полтаві людей?
В Одесі електроенергія навіть не зникала, хоча з Криму і Чорного моря летіли КР.
Русня певно пише про десятки знищених складів західного озброєння, і чергове обнулєніє наших ВПС.
але там ще вказана 31 крилата ракета , і щоб жодної...або просто бардак і не паряться що буде в звіті. Або реально щось пішло не так .
p.s. в твіторі руснява ботня взагалі мовчить про ракетну атаку...можливо єдине чого досягли росіяни - знищили мирняк.
p.p.s. Сподіваюсь кацапи згорять в пеклі.
Може, ми чогось не знаємо. Може, це на краще.
Частину ворожих крилатих ракет було знищено протиповітряною обороною. Значна частина ракет, через активну протидію Сил оборони - не досягла своїх цілей. Однак є і ураження, зокрема ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Детальну інформацію щодо ворожих ракет поки не оприлюднюємо.
Також у ніч на 1 лютого противник атакував українські підприємства та об'єкти української енергетичної інфраструктури у Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях", - сказано у повідомленні.
- повідомили в ПС ЗСУ у соцмережах.
Ну не знаю, чому тепер не пишуть. Може, так треба.
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