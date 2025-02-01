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РФ выпустила 165 воздушных целей по Украине: ПВО сбила 56 дронов, еще 61 беспилотник - локационно потерян. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 1 февраля 2025 года российские войска запустили по Украине 165 воздушных целей, среди которых баллистические и крылатые ракеты, управляемые авиационные боеприпасы и 123 ударных дрона-камикадзе типа "Shahed".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.

Повітряні сили 1 лютого

Удар противника состоял из различных типов ракетного и беспилотного вооружения:

  • 7 баллистических ракет "Искандер-М" и KN-23, выпущенных из временно оккупированного Крыма и Воронежской области РФ;
  • 7 крылатых ракет "Искандер-К", запущенных с временно оккупированных территорий Крыма и Донецкой области;
  • 8 крылатых ракет Х-22/32, выпущенных стратегическими бомбардировщиками Ту-22М3;
  • 4 ракеты "Калибр", запущенные из акватории Черного моря;
  • 8 крылатых ракет Х-101/Х-55см с Ту-95мс;
  • 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69, выпущенных тактической авиацией РФ;
  • 2 управляемые ракеты Х-31П, запущенные с Черного моря;
  • 123 ударные дроны-камикадзе "Shahed" и другие БпЛА, выпущенные с территории России и временно оккупированного Крыма.

К отражению атаки были привлечены подразделения противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атакует Украину ракетами: есть скоростные цели в направлении Полтавы и Харьковщины, - Воздушные силы

Согласно предварительным данным, украинским ПВО удалось уничтожить 56 дронов-камикадзе. Еще 61 беспилотник не достиг целей благодаря контрмерам.

Однако, из-за большого количества выпущенных ракет и БПЛА, некоторые из них нанесли удары по гражданским объектам и критической инфраструктуре. В частности:

  • Полтава - попадание ракеты Х-22 в жилой дом;
  • Одесса - обстрел исторического центра города баллистическими ракетами;
  • Запорожская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Киевская области - атаки на предприятия и объекты энергетической инфраструктуры.

Силы обороны Украины продолжают выполнять задачи по защите воздушного пространства.

Обновлена ​​информация по состоянию на 16:00

По уточненной информации, "пусков КР "Калибр" – не было", – говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне запустили по Украине ударные БпЛА, - Воздушные силы

Автор: 

ПВО (2831) Воздушные силы (2414) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+5
А ти щоб не висрався, так і день невдався.
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01.02.2025 15:47 Ответить
+3
Мобільні групи лише по ішакєдам працюють, КР вони майже ніколи не збивають, це справа ВПС і ЗРК.
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01.02.2025 15:57 Ответить
+2
По результатам видно ,як зелупи знищують українське ппо.
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01.02.2025 15:43 Ответить
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По результатам видно ,як зелупи знищують українське ппо.
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01.02.2025 15:43 Ответить
А ти щоб не висрався, так і день невдався.
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01.02.2025 15:47 Ответить
В кінці 1999 року Україна передала Росії як оплату за постачання природного газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ

подарунок кучми та жЮльки рашці - ракети, якими вона тепер вбиває українців

тепер жЮлька після закінчення "свяченої труби" голосить що владу в Україні захопили американці

вибори ...... вбивці українців

.
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01.02.2025 16:19 Ответить
Шо ты несешь, какое отношение к ракетам имела юлька в 99 году!?
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01.02.2025 16:44 Ответить
Жодної ракети не збито.
А де результати, крім вбитих у Полтаві людей?
В Одесі електроенергія навіть не зникала, хоча з Криму і Чорного моря летіли КР.
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01.02.2025 15:52 Ответить
А чому в Одесі має зникати електроенергія, якщо били по центру Одеси, а не по Електростанціях?
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01.02.2025 15:54 Ответить
Такої кількості КР достатньо, щоб розбити вузлові підстанції і занурити половину країни у темряву, в тому числі й Південь. Але цього чомусь не сталось.
Русня певно пише про десятки знищених складів західного озброєння, і чергове обнулєніє наших ВПС.
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01.02.2025 15:59 Ответить
Заспокойся. Склади західного озброєння знаходяться не на території України...
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01.02.2025 16:47 Ответить
Якісь перевалювальні мають бути тут, і техніка, яку нам вже передали, теж десь зберігається, в тому числі - авіація.
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01.02.2025 16:48 Ответить
Все вірно. Десь зберігаються. А от знати про це ніхто не повинен.
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01.02.2025 16:52 Ответить
Пан Денис знає, які цілі закладають у комп'ютери крилатих ракет? Вау!!!
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01.02.2025 16:59 Ответить
та якось занадто підозріло, щоб 0 збитих ракет. Ще можна зрозуміти про х-22 чи іскандер-м.

але там ще вказана 31 крилата ракета , і щоб жодної...або просто бардак і не паряться що буде в звіті. Або реально щось пішло не так .

p.s. в твіторі руснява ботня взагалі мовчить про ракетну атаку...можливо єдине чого досягли росіяни - знищили мирняк.
p.p.s. Сподіваюсь кацапи згорять в пеклі.
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01.02.2025 16:05 Ответить
Я ж і кажу, дивно це все виглядає. Особливо мовчання русні.
Може, ми чогось не знаємо. Може, це на краще.
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01.02.2025 16:11 Ответить
Вчора навіть моніторингові канали не розуміли, що відбувається. Ракети з Тушок 95 ніхто (!) не помітив, а у звіті вони є. Били точно не по енергетиці, а по чому - хз, постраждали схоже, просто мирні люди.
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01.02.2025 17:04 Ответить
ПС ЗСУ

Частину ворожих крилатих ракет було знищено протиповітряною обороною. Значна частина ракет, через активну протидію Сил оборони - не досягла своїх цілей. Однак є і ураження, зокрема ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Детальну інформацію щодо ворожих ракет поки не оприлюднюємо.
Також у ніч на 1 лютого противник атакував українські підприємства та об'єкти української енергетичної інфраструктури у Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях", - сказано у повідомленні.
- повідомили в ПС ЗСУ у соцмережах.
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01.02.2025 16:13 Ответить
На картинці жодної ракети, і в звіті теж. Раніше писали, скільки якого типу уразили.
Ну не знаю, чому тепер не пишуть. Може, так треба.
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01.02.2025 16:15 Ответить
Мобільні групи лише по ішакєдам працюють, КР вони майже ніколи не збивають, це справа ВПС і ЗРК.
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01.02.2025 15:57 Ответить
..згоден.. тут - моя неуважність щодо цілей (хоча, навіть особисто по Києву-області кілька разів, бачив над головою крилаті ракети на висоті 100-200м).. та претензій до зеленської влади дермаків від цього поменшало не набагато..
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01.02.2025 16:10 Ответить
Претензії до зєлі з д'Єрьмаком будуть завжди, вже тепер що б вони не зробили.
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01.02.2025 16:12 Ответить
де Ф-16, які могли позбивати бодай крилаті ракети ?

.
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01.02.2025 16:20 Ответить
Дощ якраз ішов...
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01.02.2025 16:49 Ответить
Тобто ви вимагаєте, щоб всі цілі збивалися на 100% ?? Це тільки в кіно. В житті по іншому. Де ті F-16 працюють - нікому знати не треба
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01.02.2025 17:01 Ответить
Похоже Петриоты молчат, а где те ракеты, для Петриотов, шо бидон в последнем пакете передавал?
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01.02.2025 16:39 Ответить
 
 